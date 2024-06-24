恩～很快的我又來報到了！！這間位在忠孝東路223巷裡的麻辣火鍋專賣店『小膳香成都麻辣鍋』，正宗的四川成都麻辣牛油風味，喜歡吃辣的話一定很難拒絕他的魅力，香醇的辣牛油香辣帶勁不論涮什麼食材都美味，吃上一口全身暖呼呼，初訪以後就念念不忘，底鍋料的超萌辣紅油小熊，每日限量要吃還得靠運氣，看著小熊在鍋裡慢慢融化好療癒。前兩次的撲空，這次終於如願品嚐到這限量的『花酒』口味種類相當多～喝起來帶著淡雅的香氣完全感受不到酒精味但其實這才是狠角色，後面再一一跟大家分享。

這次點的火鍋料跟初訪時差不多，因為前一次幾乎所有人氣好料全都都上桌了！如果想要看詳細分享可以點初訪文章。

來到小膳香點餐真的很容易失心瘋點一大桌，每樣東西都感覺不錯通通想點來試試看。道地的成都風味在台灣還是相當少見。

如果喜歡吃辣，那強烈建議可以點個紅油鍋，因為這樣才能欣賞到這隻可愛小熊入浴的畫面，而且每天只限量兩鍋，因為麻辣紅牛油要製作成小熊相當費工，所以如果想要品嚐可是要看運氣的喔。

而且還買大送小相當療癒又有畫面。

倒入長時間熬煮的高湯後就可以開始欣賞小熊喜蓬蓬的畫面，整隻熊就是麻辣紅油冷凍製作，相當扎實顏色也好鮮豔。

沒有華麗的擺盤，但這樣更能凸顯出食材本身的魅力。

英雄排骨

初訪的時候印象很深的一道料理，因為排骨耐煮丟進麻辣湯中從頭開始煮，到後面快結束實在品嚐那真的是超美味，骨肉輕戳就可以分離，肉質軟嫩好咬夾著夠勁的辣度，人間美味吃上一口就停不下來。

滴水腰花

這腰花考驗到刀功，要將腰花切到這樣的紋路真的要花些功夫，切好的腰花在麻辣湯中涮上幾下，就可以很入味，這個口感我很喜歡！腰花處理的很到位，沒有滴點的怪味，這個好美味。

最近很紅的功夫熊貓，尤其在川菜館中很常見到他的蹤影。

雙椒牛肉

這道也是相當好拍，雖說是雙椒但其實香氣勝過辣度淡淡的椒香。

在湯鍋中輕涮，滑順的牛肉口感真不錯。

屠場鮮毛肚

這個在目前火鍋店中很難得見到的費工食材，重點是小膳香處理的相當好，吃起來彈牙帶點脆口的口感，這個我可以多來幾盤。

現炸酥肉

這個有點類似宜蘭的卜肉，可以直接品嚐或是入鍋煮都可以。

麻辣牛肉

這個紅到看不出裡面到底是什麼的，牛肉完全被辣椒香料給淹沒。

霸王牛肉

這個是用鐵叉串起來的同樣是店內很有人氣的料理，辣度來說這款辣度相對高一些。

在這紅油鍋裡顏色很快就融入進去，香辣夠勁吃的時候直接一串串品嚐，相當有特色。

品嚐正宗的成都麻辣鍋這個油碟是絕對不可以少的，裡面的香油可以減緩辣油對胃的刺激，也更好入口，重點是香氣很棒讓紅油麻辣鍋又多了一個層次。

綜合滑＋香菜豬肉丸

香菜豬肉丸是來這必點的，裡面的香菜跟豬肉搭配相當協調，綜合滑中有蝦仁滑、章魚滑、花枝滑，表現也是可圈可點，餃類表現都很好。

酥炸魚皮

魚皮經過特殊處理後入鍋油炸，呈現出類似餅乾的口感，入鍋後經過麻辣湯的軟化更加入味，這個我喜歡。

大頭菜心

一般印象多是用菜涼拌的大頭菜，沒想到入鍋煮也別有一番風味。

雙椒肘子

小膳香推出兩款新的熟食菜色，所謂的肘子也就是豬蹄膀，這雙椒肘子是道地的四川風味，好久沒有吃到這樣火侯到位的肘子，煮的好透輕輕一戳就穿過去，肥瘦各半的肘子有我超愛的肥滋滋肥肉，配上帶點辣度的椒香，太有魅力了。

薑汁肘子

另外一款如果不敢吃辣這個很可以，同樣燉煮的火候精準肥肉肥而不膩，湯汁裡面的膠質一點都不要浪費拿來拌飯好棒。

墨魚牛軋糖

這個做得真的很像是外面賣的牛軋糖，其實是老闆突發奇想的食材之一，裡面滿滿的墨魚鮮甜但點彈牙的口感，可以單吃也可以入鍋煮，相當特別。

墨魚老油條、蝦仁老油條

將前面的蝦仁滑跟墨魚滑做一些變化，老油條是麻辣鍋的好夥伴，現在多了海鮮的加持就像是百花油條一樣的討喜，相當不錯。

每次來小膳香都對這鍋紅通通的紅油麻辣鍋念念不忘，食材新鮮度很高、環境舒適，又有美酒相陪趁著天氣冷颼颼趕快來小膳香點鍋就連在地人都稱讚的正宗四川成都麻辣鍋解饞一下吧。

開門見山就先來分享這到了第三次才喝到的限量『花酒』，這個是目前對岸相當有名的花酒，老闆Angas說現在共有6種口味，每款都很受歡迎，剛到貨不久就銷售一空所以才遲遲沒讓我們品嚐到，果然相當火紅啊！光是這裝花酒的陶罐就很吸睛，這也是原汁原味完整呈現。

目前有桃花、青梅、枇杷、荔枝、槴花、椰子六種口味，這顏色都是釀酒中自然產生的顏色，好美！這款桃花也很受女生喜愛，帶點甜度酒精濃度也不高，喝到微醺剛剛好。

麥仔我自己喜歡荔枝跟椰子這兩種口味，這花酒喝起來真的完全沒壓力好像在喝果汁一樣啊！而且香氣真的很足，如果沒有喝過真的值得一試。

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