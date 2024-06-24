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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 宜蘭縣礁溪鄉五峰旗瀑布＋抺茶山》爬山戲水烤肉好去處，瀑布步道輕鬆好走適合親子踏青！攻頂有著抺茶景色的一日郊山！

宜蘭縣礁溪鄉五峰旗瀑布＋抺茶山》爬山戲水烤肉好去處，瀑布步道輕鬆好走適合親子踏青！攻頂有著抺茶景色的一日郊山！

2024-06-24 15:25:04 紫色微笑 人氣：213
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紫色微笑

發表篇數：1449篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：宜蘭縣 > 礁溪鄉


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礁溪景點宜蘭玩水景點宜蘭免門票景點五峰旗瀑布】、【宜蘭抹茶山】，走過第二 、第三層瀑布後再爬約15分鐘就能來到 「聖母朝聖地」，可以看到看見「抺茶山」的樣貌了，這個礁溪一日遊不簡單喔！

五峰旗瀑布 景點資訊

  • 宜蘭縣礁溪鄉五峰路（由礁溪老爺旁的山路前行，開車約幾分鐘後就可以到達）
  • 全天24小時開放
  • 門票免門票費用

五峰旗瀑布 交通停車

五峰旗瀑布 空間環境

這裏是必經之地，兩旁都是些賣東西的小販，這裏有家賣香腸的還不錯吃呢
但早期賣金狗毛的小攤，早已不見了。以前還真的拿金狗毛來止血呢

五峰旗瀑布可說是宜蘭縣內著名的風景點了，因為這一帶有五座山峰並列，所以才命名為五峰旗
最下一層是第三層瀑布，往上走沒幾步可以到第二層，到第一層，則必需再往上走個十來分鐘，體力不好的人可是會走的氣喘吁吁呢

這裏差不多就是第三層了


這裏自然形成的小平台，滿適合玩水的，所以常有一家大小來此，泡泡腳，消消暑

小朋友玩的很高興，全身都溼了，


走累了，也可以歇歇腳


這一小段路沿途都可以聽到淙淙的水聲，加上清風徐來，有時夾帶點水氣，夏天來此真的非常涼爽啊


著名的五峰亭


這裏的嶙峋怪石也滿有趣的



一般人都是走到這裏，欣賞瀑布奇觀，再休息一下就準備走人了
在此坐著站著，遠方飄來的水氣夾帶著森林裏的負離子，真的感覺神輕氣爽心曠神怡，精神都變好了


嘿嘿，來挑戰第一層吧，不過，用挑戰第一層來形容真的會笑死人，真正挑戰的是走到聖母山莊，那才叫累人呢


不過，要是平常不怎麼運動，這一段數百公尺的山路上坡，也是會走的累喘如牛啊，還好途中有涼亭、石椅可以坐著休息


走了將近十來分吧，終於到了第一層了

這一層飛瀑由於地形的關係，真的感覺比較秀麗~~


站在高台處，可以將瀑布美景盡收眼底


果然不虛此行啊，第一次見到它的尊容


待了一會兒，開始往下走，幾分鐘後就下山了~~哈哈，路途真的不遠


瀑布下方有個攔沙壩

 這裏也滿好玩的，有些地方適合戲水，有些地方可以游泳，但是這裏畢竟不是正式的泳池，玩水特別小要心安全

每次到五峰旗瀑布風景區的時候，總有親切感，因為小時候的課外活動來過好幾次，所以印象中來此地就是準備吃吃喝喝，背包有包乖乖或是七七乳加巧克力，就可以高興好一陣子~~所以到五峰旗瀑布就是到第二層、第三層瀑布走馬看花一下，就準備打包回府了，這次終於爬上第一層瀑布，一覽五峰旗瀑布的全貌了


開車時可以直接由此進入攔沙壩區

五峰旗瀑布真是個不錯的地方，停好車後走沒幾步路，就可以看到秀麗的瀑布風光
加上地形的關係，一旁也滿適合親子戲水的，難怪是國民旅遊的要點
連台灣好行也在此設站，沒有開車的朋友，也可以利用台灣好行的巴士來此遊玩哦

宜蘭抹茶山 空間環境

走過第二 、第三層瀑布後再爬約15分鐘就能來到 「聖母朝聖地」標高168公尺。

這裡有座圓形的天主堂，走累了不妨在這兒稍歇一會再出發。

順著山路走，沿路會經過小瀑布、水質清徹的淺潭，是個玩水消暑的好地方。

終於抵達終點「聖母山莊」，假日步道就像國五一樣，塞塞塞！

觀景平台上的 「耶穌被釘十字架」像。

終於看見「抺茶山」的樣貌了！

就像是一幅畫般的山稜映入眼簾，好美啊！

層層整齊相疊的山巒，壯闊的山谷，看了好療癒～

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