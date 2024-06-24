位在熱河二街黑白相間大大扛棒超顯眼。

今天是端午節卻想吃春捲滿足口腹之慾（捨棄肉粽），就從口袋名單找出「成功春捲」品嚐與分享，小高來到現場才發現店家生意很好，目前店面是由年輕一代掌理經營中，物價飛漲每個春捲從50元漲至60元，雖漲價但是份量十足就覺得很合理，品嚐完覺得很美味值得推薦給您。

黑白相間的扛棒有點像是日式氣息，只要路過超顯眼不容易錯過。

透天店面室內有設置櫃檯對外銷售。

料理台上有放置各種食材來製作春捲，仔細觀看檯面超過10樣食材供搭配。

檯面有放置POS機來點餐與結帳，檯面上插滿訂單可見生意非常好。

檯面上有放置菜單供顧客點餐參考，菜單有傳統春捲60元、雞肉春捲65元及地瓜春捲50元等，糖粉有花生、芝麻和綜合等可挑選，還有加購類跟調味料可選擇。

店裡面有婦人正在忙碌著料理春捲食材。

年輕人真厲害手腳俐落包覆著春捲。

小高就外帶2個傳統春捲120元與地瓜春捲50元。

想把很粗得春捲對半切方便享用，可以直接告訴店員幫您服務。

這是地瓜春捲50元（無糖）。

這地瓜春捲裡面有三種顏色地瓜和生菜，春捲皮屬於紮實地瓜很甜真好吃 。

這是統春捲120元（2卷）。

這春捲大概有香腸、肉鬆、蛋絲、紅蘿蔔絲、豬肉絲、蛋酥、高麗菜及豆芽菜......等等，只要吃這一卷絕對讓您吃飽飽喔！春捲小高選擇綜合粉來搭配享用（花生跟芝麻）。

這春捲甜度適中蛋酥超酥脆，裡面高麗菜超清脆爽口真好吃 ，但小高還是比較喜歡「卷益卷全麥春捲」跟「顏春捲」 （連結）。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「成功春捲」銷售空間整潔舒服，服務很親切，整體口感水準之上定價合理範圍，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。



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店家資訊：成功春捲

地址：高雄市三民區熱河二街43號

營業時間：10:00–14:00, 16:00–19:00（週三公休）

電話：0956-633-457

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com