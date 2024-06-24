金山芋圓王每次到金山幾乎都會來上一碗，不論是平日或假日生意都很好，金山總店尤其是，斜對面不遠就是立體停車場，芋圓大顆到有點驚驚，沒辦法吃太多，不過跟朋友分一碗是可以啦！

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金山芋圓王總店 營業資訊

金山芋圓王-金山總店

評分： / 3.8

/ 3.8 地址：新北市金山區民生路204號( 地圖 )

電話：02 2498 9997

營業時間

星期一: 10:00 – 18:00,

星期二: 10:00 – 18:00,

星期三: 10:00 – 18:00,

星期四: 10:00 – 18:00,

星期五: 10:00 – 18:00,

星期六: 10:00 – 19:00,

星期日: 10:00 – 19:00

星期一: 10:00 – 18:00, 星期二: 10:00 – 18:00, 星期三: 10:00 – 18:00, 星期四: 10:00 – 18:00, 星期五: 10:00 – 18:00, 星期六: 10:00 – 19:00, 星期日: 10:00 – 19:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

金山芋圓王總店 位置｜環境

金山芋圓王總店位於民生路上，金包里老街以及萬里也有分店，不過總店的環境比較好也比較寬敞一些。

金山芋圓王總店 菜單

採用自助點餐機點餐，忘記拍價格了，應該是八十元，上次去的時候還有北海道十勝四葉鮮乳的霜淇淋，還可以加在芋圓上喔！

金山芋圓王總店 餐點

芋圓仙草奶凍

芋圓、地瓜圓都非常巨大，比一般的芋圓至少大個五倍吧，胖嘟嘟的跟彩色棉花糖一樣，口感軟Q軟Ｑ，芋圓是使用大甲芋頭，芋頭香氣自然，地瓜圓也吃得到原本地瓜的香甜味，淺嚐幾顆味道是不錯，吃太多有點噁心，哈哈太大顆了啦！

底下的仙草口感也算好吃，口感軟嫩甜度不高，其實不用加奶精就好吃。

霜淇淋

北海道十勝四葉鮮乳霜淇淋，味道其實蠻普通的，跟在北海道吃到牛奶霜淇淋味道的差太多。

金山芋圓王一定是金山名物之一，雖然個人覺得還是九份的阿柑姨芋圓好吃，不過來到金山還是不免的會來吃一下，被制約了啦，不然金山好像也沒什麼其他好吃的。

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