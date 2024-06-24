澳門景點攻略來啦！近來熱門的旅遊景點「澳門」不但距離台灣近、交通方便，還可以和香港景點搭配遊玩，非常適合安排澳門三天兩夜快閃之旅！澳門以歐式風格建築、大型娛樂賭城聞名全球，歷史悠久的澳門不僅擁有迷人的文化與古蹟，同時也是超級好拍照取景的打卡聖地！還在煩惱怎麼規劃三天兩夜的澳門自由行？現在就跟著我們一起看看澳門景點推薦吧！

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澳門旅遊怎麼玩？

澳門景點主要分為四個區域，分別是澳門半島、路氹城、氹仔、路環，大部分的景點集中在澳門半島到澳門路氹城之間，推薦你可以安排澳門三天兩夜深度走訪！

澳門半島 是澳門的核心，其中包含許多來澳門必去景點，像是 澳門旅遊塔 、 大三巴牌坊 、 戀愛巷 、 澳門漁人碼頭 。

路氹城是氹仔和路環之間填海形成，聚集許多獨具特色的大酒店，澳門知名的 威尼斯人酒店 、 巴黎人酒店 ，還有澳門必逛必吃的 氹仔官也街 都在這附近。

來澳門旅遊也不能錯過超酷沈浸式藝術體驗澳門teamLab超自然空間，以及擁有水上樂園、8字行摩天輪等豐富娛樂設施的新濠影滙，都是適合帶小朋友去的澳門親子景點。

澳門必去景點

【澳門景點推薦】 澳門旅遊塔

全球排名第十高、共有61層樓的「澳門旅遊塔」是最夯的澳門景點之一。來到澳門旅遊塔不但可以一覽澳門與珠江的360度全景，在60樓還設有澳門唯一一間360°旋轉餐廳，可以享受在高空中一邊旋轉一邊享用自助餐美食的悠閒時光。除了觀景台與美食餐廳，澳門旅遊塔還有笨豬跳、高飛跳、空中漫步等冒險活動，給膽大的勇者前來挑戰！非常推薦來澳門旅遊的朋友，可以到這個集觀光、購物、餐飲、娛樂於一體的澳門景點，悠閒的待上一天或是半天唷！

澳門旅遊塔 地址： 澳門旅遊塔會展娛樂中心 營業時間：週一至週五 10:00~19:00、週末 10:00~20:00 門票優惠： 、

【澳門戶外景點】 大三巴牌坊

大三巴牌坊是聖保祿教堂前壁的遺址，為澳門的標誌性建築之一，也是旅客前來澳門三天兩夜的必訪景點。大三巴牌坊由花崗岩建成，上有精緻的浮雕以及青銅塑像，是中國第一座巴洛克式建築。壯觀的遺跡與東西方融合的雕塑風格，反映澳門在歷史上的獨特性，也讓大三巴牌坊被選為澳門八景之一，獲得「三巴聖蹟」的雅號，是來澳門旅遊很值得一訪的澳門推薦景點。

【澳門親子景點】 澳門teamLab超自然空間

「澳門teamLab超自然空間」是位於澳門威尼斯人金光會展的常設沉浸式互動體驗藝術展覽，虛實交錯的光影宛如夢境一般，帶來獨特且美好的藝術體驗。不同於大阪的teamLab，澳門teamLab的場地非常的大、人也相對少，可以更加沈浸在光影的美麗當中，不管是情侶打卡或一家大小來旅遊，都非常推薦可以預留2~3個小時，前往近期非常值得一訪的澳門新景點teamLab，體驗充滿驚喜的感官饗宴。

澳門teamLab超自然空間 地址：澳門氹仔望德聖母灣大馬路澳門威尼斯人金光會展 營業時間：11:00~19:00（最後入場時間：18:15） 門票優惠：

【澳門景點推薦】 氹仔官也街

來澳門就是要來官也街吃吃喝喝、買伴手禮！不管是澳門必吃的安德魯蛋撻、知名排隊美食大利來記豬扒包，還是誠昌飯店聲名遠播的水蟹粥，這裡通通找得到！還可以買到鉅記餅家、晃記餅家、澳門葡式辣魚店等伴手禮。吃飽喝足再到官也街古樸的街道漫步遊玩，拍些意境感十足的巷弄美照，絕對是來澳門旅遊必排的澳門景點啊！

氹仔官也街 地址： 澳門氹仔官也街

澳門景點推薦｜澳門半島

【澳門半島景點】議事亭前地

俗稱「噴水池」的澳門議事亭前地，是澳門的四大廣場之一，也是澳門的市中心，許多節日的慶祝活動都會在這裡舉辦，特別是聖誕節、農曆新年，五彩繽紛的燈飾更增添浪漫活潑的氛圍。澳門議事亭前地呈現歐洲風情的街道，有許多色彩繽紛的葡式建築，也是非常熱鬧的商業與文化活動區，推薦與大三巴牌坊、戀愛巷等澳門景點一起安排。建議早點抵達避開人潮，才能更盡興的享受異國風情的街道唷！

議事亭前地 地址： 澳門議事亭前地 營業時間：24小時

【澳門半島景點】 戀愛巷

來到大三巴街和大三巴右街之間的小巷，有個全長50米、名為「戀愛巷」的澳門景點。當選澳門新八景的戀愛巷，命名其實源自於他的葡萄牙文名稱「Travessa da Paixão」，其中「Paixão」有熱情的意思，原意其實是紀念耶穌犧牲的大愛，因為翻譯上的美麗誤會，變成了「戀愛巷」這個唯美的名字。來到戀愛巷，粉紅色與鵝黃色的街道拍起來超級可愛，讓人少女心噴發！是近期大受旅客歡迎的澳門必去景點，不管是情侶打卡或是親子行程，都非常推薦可以搭配大三巴牌坊一同造訪這個澳門打卡景點唷！

戀愛巷 地址： 澳門戀愛巷 營業時間：24小時

【澳門半島景點】 澳門漁人碼頭

金沙酒店旁的澳門漁人碼頭是近年來相當熱門的澳門新景點，媲美羅馬競技場的仿古建築景色優美，隨手拍都超美！澳門漁人碼頭除了非常適合打卡拍照，周圍也有不少酒店、餐廳、購物中心，不用擔心無聊。來澳門旅遊，午後來這邊走走散步是不錯的選擇。

澳門漁人碼頭 地址： 澳門新口岸友誼大馬路及孫逸仙大馬路 營業時間：24小時

澳門景點推薦｜路氹城半島

【澳門景點推薦】 澳門威尼斯人貢多拉船

在澳門旅遊時，居然也能仿佛置身於義大利！來到澳門威尼斯人酒店，除了大型商場、餐廳和美食街，別忘了體驗一下遊客必到的貢多拉船之旅。貢多拉船是一種類似獨木舟的威尼斯傳統划艇，過去是威尼斯最常見的水上交通工具。澳門威尼斯人擁有三條室內運河貫穿購物中心，分別是「聖路卡運河」、「馬可孛羅運河」及「大運河」。登上貢多拉船沿著大運河緩緩遊覽，感受濃郁的古典氛圍，彷彿穿越到文藝復興時期一般，是十分愜意的澳門景點推薦行程。

澳門威尼斯人貢多拉船 地址： 澳門威尼斯人購物中心 營業時間：12:00 – 20:00 門票優惠：

【澳門夜景推薦】 澳門巴黎人酒店巴黎鐵塔

不用花大錢飛去歐洲，也能看到艾菲爾鐵塔！澳門巴黎人位於路氹城填海區的金光大道地段，最著名的地標就是以1/2比例建成的巴黎艾菲爾鐵塔仿製建築，儘管是縮小版的艾菲爾鐵塔，仍是非常壯觀與精緻。特別推薦夜晚時前來澳門巴黎人欣賞精彩的鐵塔燈光秀，從18:15到午夜每15分鐘就有一場。更推薦大家可以登上澳門巴黎鐵塔7樓或37樓觀景台，在鐵塔上度過浪漫的一晚。

澳門巴黎人酒店巴黎鐵塔 地址： 澳門路氹金光大道連貫公路 營業時間：12:00-22:00（視天氣情況而定，最晚入場時間：21:15） 門票優惠：

【澳門景點推薦】 新濠影滙

新濠影滙是一個結合劇院、購物中心、娛樂與豪華酒店於一身的綜合渡假中心。新濠影滙的熱門設施之一是高達高達130米、全球最高的8字型摩天輪「影滙之星」，搭乘一趟約18分鐘，可以將澳門的美景盡收眼底，也是澳門晚上看夜景的好去處！除此之外，新濠影滙的娛樂設施也非常強大，有好玩刺激的「新濠影滙水上樂園」、室內遊樂場「滿紛樂園」、跨時代主題樂園「傳奇英雄科技城」等項目，整體娛樂項目超級豐富，很適合全家人一起來玩，是近來非常推薦的澳門親子景點！

新濠影滙 地址： 澳門氹仔路氹連貫公路新濠影滙 營業時間： 澳門新濠影滙水上樂園 12:00 – 20:00／ 新濠影滙之星8字形摩天輪 14:00 - 20:00 (逢星期二、三休息)／ 新濠影滙滿紛樂園 11:00 - 19:00 門票優惠：｜｜

【澳門必看表演】澳門水舞間

全球最壯觀及最大型的水上匯演「水舞間」一直是澳門必看的表演節目，一直以來都大受海內外旅客的歡迎！有最壯觀的水柱舞台生間設計、火花四射的飛天雜耍，精彩程度保證讓你留下最難忘的回憶。目前水舞間正在進行重新改版，預計2024年底前會重新回歸！建議大家在做澳門旅遊規劃時，可以關注水舞間的官網，才不會錯過相關資訊唷！