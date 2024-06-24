今天帶大家來台中吃麵包，先說重點，麵包的口感真的好鬆軟，嚼起來是香氣十足，到底是哪家呢?

就是在科博館附近的【晴天菓子】

店家資訊:【晴天菓子】

店址: 台中市北區西屯路一段364號

營業時間: 10:00-20:30

店面看起來走一個小巧玲瓏的路線，上面招牌已經標明了店家的特色【新鮮】【手作】

旁邊還有這個【麵粉牆】，超可愛，我也在這拍了幾張自以為可愛的網美照 :)

進去之後才知道原來店裡標榜所以的麵包都是 使用日本麵粉製作 的喔!! 然後還看到一個超有趣的畫面【天然酵母養成中】，店家所使用的 酵母都是自製的 喔!

好啦!趕快帶大家來看看到底有賣哪些好吃的! 右邊有各種口味的麵包，都個別包裝好，乾乾淨淨

每一種麵包都有個牌子寫好品名跟價錢，仔細一看，店家很用心呢!

每一張牌子上都有寫麵包所使用的各項原料，表示店家對自己使用的材料很有信心，也看得出成份很單純喔! 接下來中間的部分有一些法國麵包，有蒜味有明太子有招牌培根，選擇真的很多

另一側有我最愛的鹽可頌! 還有品名很特別的【A.O.P 可頌】

先來看看我最愛的【鹽可頌】，口感非常的輕盈鬆軟，上面的法國鹽之香配上底部的奶油香，超快就吃掉一個還意猶未盡

給大家近拍一張，看那閃閃發亮的鹽之花，喜歡鹽可頌的朋友請記得夾一個!!夾三個也很好! 可以跟家人朋友一起享受幸福的滋味!

再來介紹一個特別的【A.O.P 可頌】，大家一定會想問A.O.P是什麼意思呢? 我也帶著相同疑問問了親切的闆娘，原來指的是法國甜點師傅常使用的高級奶油

闆娘還拿出了A.O.P本人給我們看，超大一片，我看不懂法文只好凡事請教google大師，

所謂的AOP即是【\該產品來自於特定的區域，並使用傳統的工法攪乳製作，從乳源、產區、製作方法、發酵時間、溫度掌控等，都有著嚴格的規範」，且每年會再複查一次，確保其出產的乳製品均保有最高的品質】

最高品質也太厲害，而且估狗大師說這種奶油特色就是帶有細緻乳酸味，入口滑順不膩口，是愛好奶味人的首選

濃濃而不膩的奶香搭配有層次的酥皮，一咬下去真的超香超oh my god! 配一杯冰美式配一杯冰鮮奶，下午茶的享受不過如此 :)

這時我注意到櫃檯上還放著一盤剛出爐的【甜甜圈】和現在最流行的【千層蛋塔】

這些撒滿糖粉的甜甜圈真的好誘人，立刻買一個來吃，

一吃就吃得出用的材料很好，口感好鬆軟，不會死甜，也是一不小心一下就吃掉一整個

接下來是現在最流行的【可頌蛋塔】這邊一顆價錢是65元，算是很合理的價位喔!

聞到蛋塔的香氣就忍不住立刻包了一顆，一個人吃一整顆感覺太罪惡，我帶回家跟家人分享，一咬下去，酥脆外皮搭配濃濃奶香的內餡，實在太滿足了啦!

再來幫大家介紹一個好特別的麵包【比士吉】，吃起來真的跟超商麵包( 抱歉了愛好者 ) 天差地別，口感超級鬆軟，不會吃一兩口就覺得好膩,芝士片恰到好處地提供一些起司香和鹹味，搭在一起吃真的很順口!

喜歡鹹麵包口味的朋友，也幫大家介紹兩個我的愛，第一個是【蔥麵包】，看起來簡簡單單，但吃起來蔥味真的很香，怕吃甜麵包太膩的朋友可以考慮這款!

第二個是【明太子法國麵包】，就是我手上紅紅的這一個，這裡的法國麵包不會讓你要使盡全力來咬，咬得難分難捨，軟硬度算是適中，配上明太子的鹹香，好吃!

總之【晴天菓子】麵包品項選擇多，原料用得好感覺吃起來沒那麼負擔，甜鹹麵包都表現得不錯!

大家有來科博館附近，可以先來逛逛，買幾個好吃給自己當下午茶給小孩當點心，都超級適合喔!!