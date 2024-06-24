今天帶大家來台中吃麵包，先說重點，麵包的口感真的好鬆軟，嚼起來是香氣十足，到底是哪家呢?
就是在科博館附近的【晴天菓子】
店家資訊:【晴天菓子】
店址: 台中市北區西屯路一段364號
營業時間: 10:00-20:30
店面看起來走一個小巧玲瓏的路線，上面招牌已經標明了店家的特色【新鮮】【手作】
旁邊還有這個【麵粉牆】，超可愛，我也在這拍了幾張自以為可愛的網美照 :)
進去之後才知道原來店裡標榜所以的麵包都是使用日本麵粉製作的喔!! 然後還看到一個超有趣的畫面【天然酵母養成中】，店家所使用的酵母都是自製的喔!
好啦!趕快帶大家來看看到底有賣哪些好吃的! 右邊有各種口味的麵包，都個別包裝好，乾乾淨淨
每一種麵包都有個牌子寫好品名跟價錢，仔細一看，店家很用心呢!
每一張牌子上都有寫麵包所使用的各項原料，表示店家對自己使用的材料很有信心，也看得出成份很單純喔! 接下來中間的部分有一些法國麵包，有蒜味有明太子有招牌培根，選擇真的很多
另一側有我最愛的鹽可頌! 還有品名很特別的【A.O.P 可頌】
先來看看我最愛的【鹽可頌】，口感非常的輕盈鬆軟，上面的法國鹽之香配上底部的奶油香，超快就吃掉一個還意猶未盡
給大家近拍一張，看那閃閃發亮的鹽之花，喜歡鹽可頌的朋友請記得夾一個!!夾三個也很好! 可以跟家人朋友一起享受幸福的滋味!
再來介紹一個特別的【A.O.P 可頌】，大家一定會想問A.O.P是什麼意思呢? 我也帶著相同疑問問了親切的闆娘，原來指的是法國甜點師傅常使用的高級奶油
闆娘還拿出了A.O.P本人給我們看，超大一片，我看不懂法文只好凡事請教google大師，
所謂的AOP即是【\該產品來自於特定的區域，並使用傳統的工法攪乳製作，從乳源、產區、製作方法、發酵時間、溫度掌控等，都有著嚴格的規範」，且每年會再複查一次，確保其出產的乳製品均保有最高的品質】
最高品質也太厲害，而且估狗大師說這種奶油特色就是帶有細緻乳酸味，入口滑順不膩口，是愛好奶味人的首選
濃濃而不膩的奶香搭配有層次的酥皮，一咬下去真的超香超oh my god! 配一杯冰美式配一杯冰鮮奶，下午茶的享受不過如此 :)
這時我注意到櫃檯上還放著一盤剛出爐的【甜甜圈】和現在最流行的【千層蛋塔】
這些撒滿糖粉的甜甜圈真的好誘人，立刻買一個來吃，
一吃就吃得出用的材料很好，口感好鬆軟，不會死甜，也是一不小心一下就吃掉一整個
接下來是現在最流行的【可頌蛋塔】這邊一顆價錢是65元，算是很合理的價位喔!
聞到蛋塔的香氣就忍不住立刻包了一顆，一個人吃一整顆感覺太罪惡，我帶回家跟家人分享，一咬下去，酥脆外皮搭配濃濃奶香的內餡，實在太滿足了啦!
再來幫大家介紹一個好特別的麵包【比士吉】，吃起來真的跟超商麵包( 抱歉了愛好者 ) 天差地別，口感超級鬆軟，不會吃一兩口就覺得好膩,芝士片恰到好處地提供一些起司香和鹹味，搭在一起吃真的很順口!
喜歡鹹麵包口味的朋友，也幫大家介紹兩個我的愛，第一個是【蔥麵包】，看起來簡簡單單，但吃起來蔥味真的很香，怕吃甜麵包太膩的朋友可以考慮這款!
第二個是【明太子法國麵包】，就是我手上紅紅的這一個，這裡的法國麵包不會讓你要使盡全力來咬，咬得難分難捨，軟硬度算是適中，配上明太子的鹹香，好吃!
總之【晴天菓子】麵包品項選擇多，原料用得好感覺吃起來沒那麼負擔，甜鹹麵包都表現得不錯!
大家有來科博館附近，可以先來逛逛，買幾個好吃給自己當下午茶給小孩當點心，都超級適合喔!!