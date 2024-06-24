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小熊菓子又有新品！尺寸長達25公分雞排可頌，極致酥脆又酥鬆

2024-06-24 15:31:00 nana 人氣：113
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窩客好文

nana

發表篇數：404篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

小熊菓子 Bear Cake 員林店
phone04-8339122
place彰化縣員林市林森路285號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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小熊菓子BEARBAKERY創立於西元2007年，是彰化超人氣排隊烘焙坊！前幾年推出雲朵般「芙菲小圓餅」造成轟動，吸引饕客爭相搶購，近期於6/6推出咔滋蛋塔也很厲害，丹麥千層派皮酥到掉屑，搭配香醇滑嫩的咕溜內餡，開賣不到一小時就被秒殺，完全看不到咔滋蛋塔車尾燈。更狂的來了！小熊菓子竟然將韓國扁可頌結合台灣雞排元素，打造長達25公分的超大尺寸，每口吃的到餅乾酥脆和可頌酥鬆，就連包裝設計超有台灣味，彷佛就像在吃雞排錯覺，看完介紹有沒有想衝阿～別著急，小熊菓子雞排可頌」於6/20重磅登場，大家準備好出動排隊了嗎？

 

 

目前在彰化員林北斗共有三家分店，2023年更進軍全家通路開創小熊菓子與全家店中店合作，光是店中店在台中共計有9家。因此這次要來介紹最熟悉的小熊菓子員林店，店址於員林市林森路與育英路37巷的轉角處，外觀有可愛熊熊Logo非常顯眼，店內人潮更是絡繹不絕，想必「雞排可頌」一上市又要掀起一陣排隊旋風～

雞排可頌$65/單入；雞排可頌禮盒$325/5入

即將上市的全新商品「雞排可頌」也太浮誇了吧！它的尺寸竟然長達25公分，比一般市售還要大，甚至還擁有完美薄度，每片大約1公分左右，完全就是扁可頌進化版。除了原味雞排可頌，也有起司雞排可頌和海苔雞排可頌，口感極致酥脆又保有可頌酥鬆口感，讓人一吃就愛上。小熊菓子不僅有販售單入，也可購買禮盒組。

這次推出「雞排可頌」禮盒組萌爆了，特別是外包裝以可愛小雞為設計，加入台灣小吃雞排元素，純白色系與紅色色調，整個超級可愛又有質感，收到禮盒朋友肯定愛不釋手！

 

禮盒組裡面共有五片，分別有原味、海苔、起司三種口味，口味可選擇統一或混搭。

雞排可頌以袋裝著方式保存，裡面有放乾燥劑，保存期限僅有短短6天，建議要吃再拆，避免雞排可頌軟掉。

我把雞排可頌透明袋部分剪掉，保留白色袋子，讓您吃的時候不沾手，話說～這個畫面還以為我在吃香雞排，尤其是上面灑滿了誘人的海苔與起司，光看就覺得誘人。

雞排可頌一次攤開，它的尺寸比手掌還要大，而且從麵粉、奶油、牛奶..等都是選用頂級食材，用料毫不手軟，再透過多道工序製作成薄片般，使雞排可頌更加酥脆。

原味雞排可頌」單吃就很好吃，尤其是大口咬下的瞬間，耳邊傳來的酥脆聲響，嘴裡滿是酥鬆帶脆的滋味，香甜得剛剛好，一點也不膩口，好吃到一下子就秒嗑光。

J個「海苔雞排可頌」口味超像台灣香雞排，特別是加入海苔兩次烘烤，脆度更加明顯，吃起來如餅乾般的酥脆，又鬆又有迷人海苔香，不愧是小熊菓子的新力作，超乎想像的賀甲～

起司雞排可頌」表面灑滿了帕瑪森乾酪粉，它的起司與雞排可頌完美結合，一口咬下能感受酥脆餅皮，起司香在口中交織，既溫和又不搶戲，吃完後悔沒多買幾盒～

剝開後的雞排可頌，那個清脆聲有夠療癒，而且你看這個剖面，感覺酥到不要不要，完全是我的菜。

咔滋蛋塔$60/單入；咔滋蛋塔禮盒組$360/6入

不誇張！咔滋蛋塔於6/6默默上架，去門市購買卻完全看不到「咔滋蛋塔」車尾燈，一度以為還沒販售，原來一出爐就被掃光，想吃絕對要趁早來才買的到。

這款「咔滋蛋塔」可單買或禮盒組，一盒裡面共有六入，目前售價每顆60元，禮盒組只要360元，這樣價格好佛心，不僅價格甜，就連原物料也是不惜成本採用法國LESCURE-AOP發酵無鹽奶油、法國冠軍比賽專用麵粉、法國愛樂薇動物性鮮奶油製作，也難怪想吃卻吃不到，因為大家都是好幾盒瘋搶。

雖然「咔滋蛋塔」沒有華麗的花型外表，不過它的丹麥千層派皮完全不輸，尤其是一圈圈的堆疊塔皮，輕輕一咬塔皮超級酥脆，簡直酥到沒朋友(笑)，再來是內餡頗厚又好吃，特別是選用法國愛樂薇動物性鮮奶油製作，使口感滑順細緻又有咕溜感，而且蛋香濃郁，甜度不高也不油膩，天啊～也太好吃了，推薦大家一定要買！

咔滋蛋塔」都是當天現烤、新鮮出爐，保存期限很短，建議當天購買食用完畢，口感和香氣最好，若吃不完可以冷藏保存，想吃時後再用烤箱加熱回烤，就能嚐到塔皮酥脆口感唷。

小熊菓子是我們從小吃到大，每次推出產品都很驚艷，這次新品雞排可頌咔滋蛋塔都好好吃，吃過真的會覺得一片不過癮，就在6/20即將發行，想吃朋友們一定要卡早搶購！

 

 

小熊菓子一直以來都是我們的好朋友，只要有家人生日或是想吃麵包，第一時間就會往員林店跑，而且員林店環境帶有鄉村風感覺，無論是歐式展示櫃、歐風掛畫都很有氛圍，再搭配明亮落地窗，整個視覺感溫馨又舒服～

小熊菓子生意很好，尤其是平假日的傍晚時刻，每次經過裡面都是滿滿購買人潮，若不想排隊建議尖峰時間來買比較好。

小熊菓子秉持著有溫度的手感烘焙的初衷，嚴選各地風土食材，追求現代養生麵包知識，做樸實無華的麵包，並且「堅持不添加任何人工添加物」，全系列麵包針對不同麵包屬性，嚴選來自法國、日本等地麵粉及台灣本土小麥，製作出各式風味絕佳麵包。配合四季更遞，以各地產季之天然食材為原料製成麵包，如「薑黃」、「黑藜麥」、「地瓜」、「芋頭」、「當季產地水果」等等，所有原物料通過檢驗，為了就是食品安全把關，讓客人買得安心吃的開心。

資訊來源官網

 

麵包種類非常豐富，口味多樣化，每樣看起來好好吃，下次會想試試生吐司～

這款風靡全台超人氣芙菲小圓餅我們很常買，三款口味都吃過，我最喜歡就是經典原味和黑糖雪絨花生，蓬鬆軟綿口感，吃了就停不下來。

我們最常買就是生日蛋糕，蛋糕種類多樣化，另外也有彌月蛋糕或客製化蛋糕。

 

 

 

 

 

小熊菓子門市資訊

員林店：彰化縣員林市林森路285號／10:00~21:30

彰化店：彰化縣彰化市南郭路一段49號／10:00~21:30

北斗店：彰化縣北斗鎮斗苑路二段98號／10:00~21:30

官網：小熊菓子

粉絲團：小熊菓子

 

 

產品販售通路

  • 全家（Family Mart）店中店門市
  • 全家上安店：台中市西屯區上安路136號一樓
  • 全家擎天店：台中市中區民權路162號1樓
  • 全家汝川店：台中市南區建國北路一段110號 (汝川醫療大樓B1)
  • 全家林新店：台中市南屯區惠中路三段36號B棟1F
  • 全家金豹店：台中市西屯區四川一街26號
  • 全家和美新矽品店：彰化縣和美鎮新庄里彰新路二段8號【僅開放廠區內員工消費】
  • 全家烏日火車頭店： 台中市烏日區高鐵東一路26號2樓
  • 全家新高鐵店：台中市烏日區站區二路8號2樓
  • 全家全家台中保安店：408台中市南屯區保安十街166號
  • 百貨通路：各大百貨不定時快閃販售明星爆品：芙菲小圓餅

 

 

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