彰化永靖春拌麵可厲害了！據說是董事長私人專屬伴手禮，想吃必須透過關係才拿得到。因感念家鄉的栽培，決定在彰化永靖成立實體店面，讓更多美食老饕都能嚐到這不一樣的風味。不僅如此，竟然還與南投埔里超人氣18度C生吐司跨界聯名合作，18度C冷藏車新鮮直送!不用找代購!不用專程跑到埔里去!在咱們彰化永靖就買得到!最新口袋私藏伴手禮一次get！

彰化永靖最新開幕春拌麵品牌直營店與18度C生吐司就隱身於永靖鄉永靖街145號，緊鄰永安宮和永福宮，於公益彩卷行隔壁，經過時會看見門口白色系生吐司招牌與紅色系春拌麵LOGO字體整個超有質感。

Wow～眼前裝潢超有質感，尤其是門面採用圓弧曲面與圓形設計，透過木色與奶黃色呈現，再配上紅色春拌麵模型，整個質感美到不行，宛如誤闖咖啡廳似的，大家都稱它為彰化最美的伴手禮店。

一踏進店內，立刻感受濃濃侘寂風，以大量圓弧曲面造型呈現，搭配費工手刷奶黃色牆面、手編籐編櫃、木質色系點綴，最後放上畫龍點睛的春拌麵金紅色提袋包裝，營造出簡約又質感的氛圍。

春拌麵誕生是因為營造大廠董事長喜歡吃麵食又加上對食品要求，後來決定源頭自己做，選擇在嘉義設至麵廠，且發揮營造專業，蓋了日曬零污染無塵室玻璃屋，製作生產麵條，且無任何化學添加物，精準控制濕度，保持麵條Q彈口感，吃得到純粹麵香，與坊間拌麵完全不同。

擷取官網

架上呈列春拌麵是拌麵界天菜，原為董事長私人送禮所創品牌，秉持著好東西要跟好朋友分享送出好口碑，坊間無販售，爾後與日光溫泉會館及18度C巧克力工坊皆有合作，是許多知名企業指定採購伴手禮。

好喜歡「春拌麵」的外包裝設計，以金紅色提袋元素，加入台灣美食精神，呈現質感又不失體面的氛圍，不僅如此就連內包裝簡約大方，不同口味以六個顏色印刷區分，質感up!up!，更貼心是保存期限長達一年，免去逢年過節禮盒效期焦慮，完全適合外出露營或囤貨好夥伴。

一袋220元，共有六種口味，亦可選擇袋裝或是精緻禮盒，禮盒部分可詢問店家。

我是個剝皮辣椒控，看到春拌麵新品「味噌剝皮辣椒」，立刻吵著阿文要買回家，因為露營烹飪方便又不敷衍吃，重點吃起來如麵店般的美味，好吃到記憶猶深。另有薑香麻油口味，這個也很誘人。

我們預訂春拌麵精選禮盒，金紅色外盒包裝，大方又俐落，質感又好看，不只是自煮補貨、露營懶人私房菜，更是送禮首選，因為裡面內容物有油蔥、胡麻、剝皮辣椒口味或6種口味任選9入組，以及頂級干貝醬、一雙天然檜木筷子，送禮絕對讓你「麵麵」俱到。

「春拌麵」有六種口味，分別有鮮香XO醬、撲香油蔥、濃香胡麻(純素)、辛香椒麻(純素)、薑香麻油(純素)、味噌剝皮辣椒(純素)，可滿足全年齡層客群。每包後面貼心附上烹飪方式，水煮沸後放入麵體烹煮6分鐘，拌入醬包即可還原美味，讓你一吃宛如置身麵店錯覺。

更驚豔是麵體竟然有四種，分別為啾咪心型麵、厚實刀削麵、Q彈粗麵、Q彈陽春麵，每個看起來都好想吃。他們家麵條不僅無添加，全成分只有小麥粉，水，鹽，特別是麵體八道輾壓工法，0污染的室內日曬，吃起來沒有惱人油耗味，口感香Ｑ帶勁又不會糊口，有點像麵店剛起鍋的純粹麵香，天啊～比坊間拌麵還要好吃，也難過大家都稱它拌麵界天菜！

那天先試試獲得專利啾咪心型麵，醬包是搭配鮮香XO醬，煮大約6分鐘起鍋，麵體煮久不軟爛，咬起來彈牙有勁，而且也沒雜味，嘴裡滿是香醇麵香，不僅麵好吃，竟然還設計獨特凹槽結構，每一條吸附滿滿鮮香XO醬，口口鮮香微辣，醬包量又很夠，不會感到醬少的空虛，而是根根都能沾得到醬，真的好吃到停不下來呢！

精緻禮盒有附一瓶頂級干貝醬，干貝絲細膩，辣椒香氣夠味，拌麵也超涮嘴。

每款口味都很推，像是細麵拌上黑麻油與老薑泥、油蔥搭配純醬醬油與Ｑ彈細麵、紅油花椒配刀削麵、嚴選胡麻醬與寬麵，光想，就令人垂涎三尺，這禮拜露營晚餐就有著落啦！

每周一前可透過官方帳號@chun145 ，預約接單到貨通知自取，新鮮專車配送。 自取日:每周五17:00~20:00/每周六11:30~18:30

只要去埔里都會去18度C巧克力工坊報到，我超喜歡吃他們家的生吐司，看見永靖竟然買得到超人氣「埔里18度C生吐司」怎能不衝！重點新鮮專車配送，免排隊、免找代購、免跑去埔里，只要透過官方LINE預訂，每周五六輕鬆拿到～

現場有原味生吐司和原味生吐司兩款。

這款原味、巧克力塩可頌這裡也有販售。

最愛就是原味生吐司，每次去都會買好幾條，尤其是撕開那柔軟觸感，一口咬下天然奶香在嘴裡綻放，濕潤又鬆軟口感，單吃就很好吃，不僅吐司邊比例少，吞下口也不易噎到，這款原味生吐司超推薦～

巧克力生吐司也賀甲，表面有濃濃巧克力醬，口感濃郁尾韻苦甜，濕潤又柔嫩，重點水分夠不乾口。

新鮮專車配送就加分，下次要露營前先官方預訂，週五取貨，周六就能帶去營區當早餐吃。

照片擷取官方

春拌麵與18度c巧克力工坊全新跨界合作，絕對在彰化永靖掀起一股風潮。在這裡一次購得兩款超人氣伴手禮，真的超級開心，春拌麵不僅口口美味又好吃，重點吃了會想再回訪。另外還有我愛的生吐司，更不用在早起去埔里搶購，只要提前下單預訂輕鬆取貨。今夏最狂的伴手禮組合，趕緊收藏起來朝聖啦～

春拌麵品牌直營店

彰化縣永靖鄉永靖街145號

營業時間:11:30~18:00(每周四及特定節日公休)/週五營業到20:00

粉絲團:春拌麵品牌直營店

LINE官方帳號:@chun145

官方網站:春拌麵

18度c生吐司新鮮專車配送

地址：彰化縣永靖鄉永靖街145號

自取日：每周五下午5點～晚上8點，每周六11:30～18:30

預約接單到貨通知自取

預訂LINE官方帳號:@chun145

官方網站：https://www.feeling18c.com/

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