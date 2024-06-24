位於日本九州的佐賀縣周圍有唐津灣、有明海以及繁榮的漁業，因此擁有豐富的佐賀海鮮，佐賀不僅以新鮮的海鮮著稱，必吃佐賀美食還有鮮嫩多汁的佐賀牛、佐賀當地特色美食西西里飯、佐賀拉麵和佐賀嬉野溫泉美食湯豆腐，都是來到佐賀自由行必吃的美食。這篇給規劃要來佐賀旅遊的你，佐賀經典美食推薦一次告訴你。

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佐賀美食必吃清單

佐賀美食推薦

說到佐賀美食就不得不提號稱舌尖一頂即化開的「佐賀牛」，是來佐賀必吃的高級日本和牛之一，以下三家是佐賀牛餐廳推薦，選一家當佐賀午餐或晚餐，好好犒賞一下自己和家人吧！

想找鄰近JR佐賀車站的佐賀牛燒烤店的話，這家「牛笑​​」是平價佐賀牛的首選之一。使用炭火烤肉，包廂式的舒適座位，第一次來的話可選擇套餐，不用一千台幣就能盡享經典牛肉食材。

牛笑 地址：佐賀県佐賀市駅南本町６−２（ Google Map ） 營業時間：18:00 ～22:30（假日＝17:00～21:30​​）​​

佐賀必吃佐賀牛｜季樂

東京銀座也有分店的佐賀牛鐵板燒「季樂」，總店就在佐賀​​，第一次來建議可選擇午間套餐，以鐵板燒的形式呈現佐賀牛，只要日幣5,400円，折合台幣一千多一些就能吃到佐賀牛里肌牛排套餐，包含沙拉、開胃菜、牛排、味噌湯，飲料、甜點​​​​等，一次滿足！

季樂 地址：佐賀県佐賀市大財３丁目９−１６（ Google Map ） 營業時間：11:00～14:00/ 17:00～21:00（週三公休）​​

佐賀必吃佐賀牛｜麒麟屋

「麒麟屋」​從佐賀駅北口​​出來步行雖然需要十來分鐘，但其著名的佐賀牛雌黑毛和牛燒肉還是吸引不少和牛粉絲專程前來朝聖。採單點計價，屬於高級佐賀和牛​​品質，來這必點的是油花完美比例的莎朗以及清爽的菲力。近期「麒麟屋」​開始推出六日限定的午餐，不到2000日幣就能吃到雞肉、豬肉、和牛、湯品、沙拉、小菜等，如果剛好週末到訪的話一定要來品嚐！

麒麟屋 地址：佐賀県佐賀市若宮１丁目１１−１（ Google Map ） 營業時間：17:00～23:00（週二公休，六日加開11:30～14:00​）​​

鄰近嬉野溫泉的「宗庵橫長​​」是「溫泉湯豆腐」的發源地，使用佐賀出產的黃豆與嬉野溫泉水為原料，自家製作的品質，口感軟嫩又吃得到豆腐的原味​​一吃令人難忘。除了可以單點湯豆腐外，這裡也有湯豆腐定食，是到嬉野溫泉泡湯時必吃的名物。

宗庵橫長 地址：佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙２１９０​​（ Google Map ） 營業時間：10:30～15:00/ 17:30～20:00（週三公休）​​

藏身在舊古賀銀行裡的「浪漫座」是一家佐賀咖啡廳與餐廳，坐在和洋折衷的古老建築裡吃飯喝咖啡是種難得的體驗，相當享受也很殺相機記憶體。來這必嚐的除了咖啡與甜點外，這道以佐賀和牛料理而成的「佐賀西西里飯」，午間11:30~14:00數量限定，是別處吃不到的美食，特地來吃都值得！

浪漫座 地址： 佐賀県佐賀市柳町２−９ 佐賀市歴史民俗館 （ Google Map ） 營業時間：10:00～17:00（週ㄧ公休​）​​

佐賀北部的呼子漁港，是日本三大朝市之一，這裡的烏賊（イカ）捕獲量是全日本第一，是來佐賀必吃的選項之一。其中昭和三六年就開業的「河太郎​​」是當地知名店家，為了要讓送上桌的烏賊有如現抓的鮮度，店內中央設有模擬海洋環境的活魚水池，現點後才現撈現煮相當新鮮，生魚片、天婦羅、汆燙等吃法都可一次盡享。

河太郎 地址：佐賀県唐津市呼子町呼子１７４４−１７（ Google Map ） 營業時間：每日11:00～19:00

外觀復古的「新鳥栖 道の市場​​」是個2021年才剛開幕不久的複合式美食主題園區，也是經常出現在IG上的佐賀熱門景點之一。區內共有七間不同主題店家，包含鮪魚、牛肉、串燒、鮭魚、鰻魚、沖縄料理、餃子、章魚燒、酒類專賣店等，只要坐定位後任何一家店舖的料理都可以任意選擇，無需訂位可隨時進來，頗有美食樂園的感覺氣氛相當熱鬧。

新鳥栖 道の市場 地址： 佐賀県鳥栖市蔵上４丁目１２０ （ Google Map ） 營業時間：11:00～22:00（週三公休）​​

佐賀美食常見問題

佐賀牛排名？ 日本和牛除了最常聽到的三大日本和牛松阪牛、神戶牛、近江牛以外，還有鹿兒島牛、宮崎牛、佐賀牛、石垣牛等，這些都是日本有名和牛哦！其中「佐賀牛」以日本最高等級三大和牛品牌與松阪牛、神戶牛齊名。