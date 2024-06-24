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今天來到新竹吃「BUDDY BURGER Lab.」，這家是新竹人推薦新竹東門市場必吃美食，超好吃的美式手工漢堡，必點雙層手拍牛肉堡，超大一顆只要200元，好吃又CP值很高，推薦給各位漢堡控，BUDDY BURGER Lab.真的好好吃呀！

BUDDY BURGER｜新竹東門市場美食推薦

新竹東門市場內隱藏著一家很厲害的漢堡店，大家來到新竹旅遊，推薦可以來到東門市場，這邊有很多很多美食，今天跟大家分享的是新竹人推薦必吃的美式漢堡「BUDDY BURGER Lab.」。

BUDDY BURGER｜用餐環境開箱

BUDDY BURGER Lab.現點現做的漢堡，板前座位可以看著師父做漢堡，漢堡排的香氣真的讓我口水直流，看著漢堡上桌，我就忍不住大口咬起來，真的好好好吃呀！

檯面上有超多可愛的公仔，忍不住拍一張作紀念！

價目表可以看黑板，也可以看菜單（文末有菜單資訊）

BUDDY BURGER｜餐點開箱推薦

我們今天點了兩份漢堡，並且升級套餐，只要加60元就有薯條和飲料，而且也可以加價換其他炸物喔！點餐後老闆會開始製作漢堡，都是現點現場製作，會聞到漢堡香氣陣陣飄來，真的太香了～

雙層手拍牛肉堡

BUDDY BURGER Lab.必點口味「雙層手拍牛肉堡」，雙層牛肉＋起司＋生菜，牛肉漢堡排是現場手打製作，漢堡排很多汁完全不乾柴，很香很香，而且起司整個融化流下來，真的太厲害了！

雙層手拍牛肉堡的麵包我覺得表現的很好吃，麵包有點嚼勁不會濕軟，麵包有奶油香氣，一口咬下去麵包香～起司香～牛肉香～再搭配生菜的清爽，就算是雙層牛肉堡也吃不膩喔！這顆漢堡份量很足，男友吃一顆就覺得很飽，男生也可以吃得很滿足！

焦糖肉桂蘋果堡

我自己超愛焦糖肉桂蘋果堡，這個口味真的好讓人驚艷，一口咬下去有超香的焦糖肉桂蘋果香氣，真的可以吃到蘋果，還有濃濃的肉桂味，鹹甜交織的口味真的太高級了！雞腿排很多汁、非常嫩，喜歡清爽～甜口的人，很推薦唷！

升級套餐=脆薯＋飲料

推薦大家升級套餐，套餐只要60元就包含薯條＋飲料喔！

肉醬薯條

說到薯條，我推薦肉醬薯條，墨西哥肉醬微辣但很香，薯條沾一口肉醬整個很涮嘴，明明吃漢堡超級飽，我竟然一個人吃了一整份肉醬薯條！

辣個雞翅

最後推薦大家來份辣個雞翅，辣味雞翅超嫩超好吃，愛吃辣的我真的很滿意，邊吃漢堡邊吃辣個雞翅，完美搭配！大家來到新竹一定要來東門市場挖寶，這裡有好多好吃的喔！

BUDDY BURGER｜店家資訊

Buddy Burger Lab. 美式漢堡

地址：新竹市大同路86號東門市場1093攤位

營業時間：12:00–14:30、17:00–20:00

公休日：週一公休



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