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hotdoufu 口吅品平價牛排館

口吅品以臭豆腐起家，現在擴大到各大夜市，在知名夜市內也幾乎都能找到它的蹤跡。

這次要介紹口吅品的第二品牌餐飲，位於士林夜市的口吅品平價牛排館士林店，也是觀光客必吃的小吃之一。

白開水，紅茶以及氣泡飲料機

這裡提供平價美味的牛排，超值享受平價又不失品質，在這點排餐可附贈免費濃湯和飲料喝到飽，深受食客喜愛。

節省人力成本，所以店內餐具，調味料都採自取方式

菜單

鐵板麵NTD100元、牛排最低NTD170元起、在這高租金的夜市區域不僅價格親民，味道也令人回味無窮，是到訪士林夜市時不可錯過的美食體驗。

店內點餐可享用濃湯，清涼飲料無限享用。未點排餐享用公司濃湯、清涼飲料，每人需酌收30 元

手機掃RQ即可點餐

平價牛排 NTD170.

店內不使用重組肉，只用100%原肉並用濕式熟成法用多種香料及提味品讓牛肉在自然環境中慢慢發酵熟成增加風味及適口性。

平價牛排，筋雖然稍多，但口感上很耐嚼，我還蠻喜愛的。

鐵板上桌滋滋作響，很有小時候吃牛排的熟悉感。鐵板旁邊還附贈麵條、太陽蛋及少許的小黃瓜及紅蘿蔔片。

黑胡椒、蘑菇、義大利酸甜醬

店家有三種沾醬可以挑選，而且醬汁採用天然食材慢熬精煉而成，不添加任何人工香精，但我個人還是最喜歡加美美辣醬！

附贈餐包

現在很多餐包都是需要另外加購價才能享用，沒想到這裡還有附贈一顆餐包，沾玉米濃湯最對味。

玉米濃湯

用純麵粉勾芡，經慢火烘焙成麵醬做玉米濃湯為基底，添加一些碎玉米粒及各式蔬菜，慢火熬製而成，鹹甜中不膩口，可以一次喝好幾碗。也是外國觀光客必喝的湯品。

口吅品平價牛排館-士林店 店家資訊

口吅品官方網站

台北市士林區文林路101巷6號 (陽明戲院旁30公尺)

■ 營業時間：

■ 星期一至四 16:30~00:30

■ 星期五至日 17:00~01:00

■ 電話：(02)2883-7444