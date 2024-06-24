九州大分有許多充滿特色的景點，最知名的莫過於童話般的度假勝地「由布院」及日本最大溫泉鄉之稱的「別府」。本篇大分交通攻略帶你暢玩大分自由行，以及九州超人氣觀光列車「由布院之森」預約方式。如果是跨區域旅遊，最推薦入手最方便的JR九州鐵路票券，也可以選擇從日本國內線飛大分機場轉搭機場巴士，或是搭乘價格平實的高速巴士到達大分市區。本篇整理九州大分交通方式及路線，一次告訴你！

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大分交通攻略｜大分在哪裡？

大分位於日本九州地區，緊鄰九州的福岡、熊本、宮崎，因此安排九州自由行時是相當方便的旅遊區域。

大分交通攻略｜JR九州

從九州的福岡順遊到大分縣的別府、湯布院等熱門景點，是最多人會安排的行程。推薦可以事先購買「」，就可以暢行無阻。可以根據旅程時間和距離，選擇、，在連續日期內無限次搭乘是非常方便又快速的交通方式。只要到JR九州各大車站的綠色窗口，出示憑證、信用卡、搭乘人護照，就可以兌換實體車票，指定席也可以利用九州JR pass劃位。

九州JR Pass比較

JR Pass 全九州版 北九州版 南九州版 適用範圍 全九州地區 福岡、大分、熊本、長崎、佐賀 大分、熊本、宮崎、鹿兒島 有效期限 3/5/7日 3/5日 3日 票價（日圓） 20,000起 12,000起 10,000 適用列車 下關在內九州區域 普通列車

特快列車

九州新幹線

博多～鹿兒島中央

西九州新幹線

武雄溫泉～長崎 熊本／三角及大分以北 普通列車

特快列車

九州新幹線

博多～熊本

西九州新幹線

武雄溫泉～長崎 熊本及大分以南 普通列車

特快列車

九州新幹線

熊本～鹿兒島中央

不適用新幹線（小倉～博多區域）、地下鐵、公車，或其他公司、組織營運的鐵路，詳細請至JR九州官網查詢

訂票優惠：JR Pass 全九州 & 南九州 & 北九州鐵路周遊券

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大分交通攻略｜由布院之森

想來趟高質感的鐵路之旅，那一定要搭乘九州人氣觀光列車「由布院之森」！由布院之森共有3台列車，分別為1、3、5號的去程列車，及2、4、6號的回程列車。由布院之森路線從福岡博多車站出發行駛至由布院，其中3、4號沿駛至別府，也是車廂最多、最難預約的列車。

「由布院之森」森林般的綠色外型，以木質調為基礎，豪華又洋溢著古典氣息的車廂，一進車廂就有飄散著優雅的韻味。大片的窗外，映入眼簾的是綿延的山景以及大自然的美景。車上還有觀景車廂（休閒車廂）可以飽覽景色，搭乘後記得到紀念品專區購買明信片紀念品及蓋章留念。

由布院之森預約

由布院之森觀光列車在搭乘日前一個月開放劃位預約，每到賞楓季更是搶手，出發前一定要記得先訂票喔！如果有購買，可憑訂單憑證的兌換碼到JR九州官網預約，以信用卡支付1,000日圓即可預約乘坐由布院之森（取票時須出示信用卡確認）。

另外推薦預訂由布院之森便當，使用豐後雞、豐後牛等在地食材，品嚐道地大分美食！

大分交通攻略｜大分機場

目前台灣沒有直飛到大分機場（OIT）的班機，若搭飛機可以先從台灣飛到日本國內線，例如東京線（羽田/成田）、大阪（伊丹）、名古屋（中部），再轉日本的國內線前往大分機場。

到大分機場之後，最輕鬆的交通方式是直接搭乘「機場巴士」到大分市區、別府車站或由布院（湯布院），也可以選擇自駕租車或是搭30分鐘的計程車到JR杵筑站，再轉乘JR到大分站。

大分交通攻略｜高速巴士

如果時間允許，從日本其他區域搭乘高速巴士到大分、別府、由布院也是不錯的選擇。雖然搭乘時間比JR長，但價格平實、座椅舒適等優點，也成為許多旅客的選擇。

搭乘高速巴士到大分/別府 從福岡、北九州小倉一帶約2-2.5小時 從熊本、長崎約3-3.5個小時 從關西大阪京都一約10-13小時

大分交通攻略｜市內巴士

搭乘市內巴士也是非常方便的交通方式，在大分周邊區域旅遊的話，非常推薦入手。在有效期限內可無限次數搭乘巴士，使用方式很簡單，上車時抽取乘車券，並在下車時提供SunQ票及乘車券給乘務人員檢查即可，多趟之下能省下許多金錢與時間。更提供部分高速巴士及渡輪路線，只要事先安排好行程路線，這張交通票券是非常高CP的選擇哦！

車身貼有對應SunQ票的巴士( 圖片來源：)

SunQ Pass比較

SunQ Pass 全九州版 北九州版 適用範圍 全九州＋山口縣下關、長門高速巴士、市內公車巴士、6條船舶航線 福岡、佐賀、長期、大分、熊本＋山口縣下關、長門的高速公車巴士、市內公車、5條船舶航線 有效期限 3/4日 3日 成人價格（日圓） 10,000起 8,000

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