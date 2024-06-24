桃園中壢燒肉推這家【潮肉炭火燒肉】！

夢幻級30公分超長牛舌，整條牛舌一次讓你嚐遍不同部位口感！

在桃園中壢想吃日本A5和牛，肯定會想到潮肉炭火燒肉，不只可以吃得到日本和牛

，更可以吃到整條浮誇的牛舌

【潮肉炭火燒肉中壢新生店】位於中壢市區新生路上，世紀廣場附近

，開車可以停到附近的路邊停車格或世紀廣場也有地下停車場

門口貼了大大的「寵物友善貼紙」，沒錯，潮肉炭火燒肉歡迎飼主與寵物一同進入

這邊對毛家庭非常友善，寵物於全區域皆可入座、可落地，只要不影響其他客人用餐都沒問題！

是不是超級友善？！

毛拔麻還是要一起維持基本禮貌保持整潔唷〜

所以，希望能有更多的寵物友善店家服務，皆需要飼主們再更加努力維護了(握拳)

一走進店內，整家店是寬敞、挑高的空間，桌椅及裝潢採用大量木質設計，很有日式居酒屋的感覺

整個用餐空間非常寬敞，每一桌都是半包廂座位，桌與桌之間有隔板隔開，用餐非常舒服

菜單價格從最低539元起夢幻燒肉到1388元就能吃到飽的日本和牛

，不同價位可選擇的主菜雖有差異，但能選擇的菜色都很豐富

這次我們直接吃最高價位1388元，吃得到生食級干貝、天使紅蝦等，想吃和牛、牛舌也吃得到！

肉類、海鮮類的部份是寫單跟服務人員加點，上菜快又不漏單，簡直不可思議

等待的同時，先來去自助吧看看有什麼美食吧

自助吧還有小菜、副食、飲料、冰淇淋可以無限享用

飲料區，有冰沙，各式汽水飲料

日本明治冰淇淋4種口味，也都是無限量供應呢

飯類區，一般滷肉飯已經不稀奇了，這裡是咖哩飯跟剝皮辣椒雞湯無限吃到飽

，而且真材實料，副食能吃到這種水準也是很爽快的！

潮肉炭火燒肉的食材大多是原味未經調味，在桌上就提供了很多調味料種類，讓客人在烤肉時調味

玫瑰鹽、孜然粉、芥末粉、起司粉、七味粉、胡椒粉、特調日式柴魚甜醬油、檸檬汁

第一輪上菜速度很快，一下子桌上就堆滿囉，看看這滿滿的和牛是不是很誘人〜

不囉嗦直接把和牛擺滿整個火網，光用看的就很療癒了XD

【日本和牛霜降】

霜降油花美到極致！

烤接近五分熟的七分熟最棒

入口即化的美妙口感〜牛油鮮香味美，肉質厚實柔嫩，唇齒留香久久無法忘懷！！

山葵不再只是生魚片的專屬搭配燒肉也是完美絕配，山葵中和了和牛的油分

，口感清爽，更加襯托出牛肉的鮮美

不用飛日本就能吃到和牛特有的美妙滋味〜

來到潮肉炭火燒肉，和牛讓你大口大口吃到飽，超幸福的啦！

【牛舌】

不是一般切成片狀的肉，竟然是一整條牛舌上桌！！！

小編愛吃燒肉這麼多年，還真的第一次看到是整條牛舌直接上桌，真的讓人眼睛一亮！

店員一邊幫烤一邊介紹，共分為舌尖、舌中段、舌根3個部位

，各有不同口感可嘗鮮，吃牛舌也順便學知識了哈哈

舌尖部位：口感較有嚼勁；舌中段：爽脆；舌根：吃起來軟嫩、富有鮮味，牛舌中最美味部位

第一次一次可以吃到三種不同口感的牛舌，整個驚為天人！！

美味到升天〜超強美味，喜愛特殊部位的饕客絕對不能錯過！

【日本和牛赤肉】

赤肉是瘦肉的部位，也非常地細緻軟嫩，且肉味濃郁，亦有超乎一般牛肉的品質

彈牙之中帶軟嫩，好吃到想要閉上眼睛心無旁鶩地享用〜

在CP值爆開的潮肉可以盡情烤盡情吃(爽)

【日本和牛角切】

選用厚切的方式，將其表面烤至七分熟，牛肉的香味四溢，口感柔嫩多汁

牛肉風味濃厚帶有細筋與脂肪，Q彈又帶有脆感，一口一個剛剛好的滿足！

【澳洲橫膈膜】

燒肉必點部位-橫膈膜，一頭和牛僅能取得2-3公斤，是非常珍稀的部位肉！

非常適合熟度5-7分熟，有軟嫩帶脆的口感，以及獨特的濃郁香氣，超高的甜度與風味

，帶點Q的口感，非常美味，燒肉老饕最愛的部位〜

搭配胡椒和玫瑰鹽來享用，一口咬下充滿牛肉的鮮甜味，每一口都是滿滿的享受

【美國牛小排】

每片牛小排都有不錯的厚度，勻細緻的油花

頂級的牛小排，香濃肉汁，帶點嚼勁的口感，鮮嫩甘甜，一入口就散發出誘人的肉香

特別喜愛肉質鮮嫩多汁、入口即化的口感，牛小排絕對是上上之選

【伊比利豬梅花】

來自西班牙的伊比利豬被譽為「豬肉界的勞斯萊斯」，肉中的油花與肌肉分佈均勻如大理石紋

媲美prime牛肉嫩度的肉片，一口咬下的絕妙口感

吃起來不腥不膩，口感軟嫩Q彈，帶有濃郁的肉香和淡淡的堅果甜味，也太好吃了吧

伊比利豬吃到飽太過癮，喜歡大口吃肉的人，快衝一波！

【伊比利豬肋條】

一般燒烤店很少見到這個部位的肉

伊比利豬肋條肉質鮮嫩多汁有獨特香味，口感鮮甜充滿伊比利豬的獨特魅力

爽脆多汁，每一口都是讚嘆！

【生食級干貝+生食級花枝】

來自日本生食等級干貝，碩大鮮甜大size

烤之前淋上一點日式柴魚甜醬油提味，一顆就很滿足口感柔軟Q彈，絲滑鮮嫩好吃〜

嚴選最高品質生食級花枝，雪白色厚實花枝肉新鮮，毫無腥味

每一口都吃的到花鮮甜爽脆口感，Q彈軟嫩富含嚼勁，吃得到來自大海的鮮甜味

【天使紅蝦】

天使紅蝦的殼在"生食"的時候非常好剝，但一旦烤熟後，殼和肉就容易黏在一起，不太容易剝

服務妹妹專人剝蝦服務So Sweet

天使紅蝦去殼後再烤，吃起來肉質果然更鮮嫩，然後也特別的鮮甜，我也超愛天使紅蝦的啦！

【藍鑽蝦】

蝦中界的LV！

說真的，每隻蝦子都很大隻餒，肉質鮮甜Q彈蝦殼也超好剝

比起一般白蝦，藍鑽蝦更肉質鮮脆，每隻保有彈牙的Q度，驚人的甜度

小編自己就可以獨自嗑掉一整盤XD

【麻辣多利魚】

這個麻辣多利魚一定要隆重介紹一下，它是自助區的的招牌餐點之一，重點是它好好吃哦〜

多利魚加上麻辣湯汁香氣十足讓人不想停口啊…….

多利魚吸滿了麻辣湯頭，鮮美細嫩口感加上無帶刺，香辣帶勁的美味讓人口齒留香

【海尼根啤酒 NT.120】

吃燒肉配啤酒就是對味呀！

另外也有KIRIN一番搾生啤酒第二杯半價的活動

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，害人害己；未滿十八歲禁止飲酒※

【日式烤年糕】

將日式年糕用小火慢慢烤，烤到變得澎澎白白，再把年糕放沾上煉乳以及花生粉

，就可享用熱呼呼的甜蜜滋味〜

小珊珊碎碎念：

吃燒肉就是要這麼開心〜

這一頓慶祝大餐讓我們吃得非常開心，一口氣可以吃到多種高級肉品！

潮肉炭火燒肉的肉品表現都有高檔燒肉的質感，值得一提的是，整條牛舌可以無限吃，吃到你開心為止喔

服務人員友善親切，換網速度快，而且還可以帶狗狗一起去吃燒肉超級加分

但是還是要貼心叮嚀毛孩的拔拔麻麻，作為一個合格、有品的好主人，遵守餐桌禮儀

，隨身攜帶專用碗，不便溺，以不影響客人為優先唷！

【Info】

【潮肉炭火燒肉 中壢新生店】

地址：桃園市中壢區新生路101號

營業時間：一-五17:00-12:00、六日12:00-23:00

預約電話：03-425-5455

官方粉絲團：潮肉炭火燒肉 Chaorau Yakiniku

官方網站：歡迎來到 Chaorau 潮肉官網

線上訂位：潮肉炭火燒肉 | 立即訂位！inline 線上訂位預約

X提供WIFI V一成服務費 V寵物入內(V落地牽繩 V坐椅子)

【潮肉炭火燒肉 中壢環中店】

地址：桃園市中壢區環中東路559-1號

營業時間：一-五17:00-12:00、六日12:00-23:00

預約電話：03-451-3799