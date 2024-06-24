{台中美食}法丼 大墩店/全台獨家法式丼飯，只要在台中才吃得到，用最平價的消費享受最高級的法式餐點。

想吃法式料理又擔心花大錢，推薦可以來「法丼」用餐，百元就可以吃到高級法式料理，

法丼將原肉塊低溫熟成再爐烤，在淋上法式醬汁與爐烤蔬食，讓法式元素與丼飯碰出新火花，

很適合七夕情人節約會，平價就可以享用美味的法式料理，享受兩人世界，尤其到了暑假出遊還是父親節家庭聚餐，法丼都是很棒的選擇，

而且現在法丼還新開了「福科店」，在西屯區的朋友也可以吃到最美味的獨家法式丼飯呦！

法丼 大墩店

地址：台中市南屯區大墩五街328號

電話：04-24730506

營業時間：11:30~14:30，17:30~20:30

線上點餐服務： iding.app

粉絲專頁：法丼 Fadone

IG：fadone2021



「法丼-大墩店」在大墩五街與大西英一街交叉入口的三角窗位置，

鄰近文心森林公園，距離南屯捷運站也只需要走路5分鐘就可以到達。

交通上也很方便，法丼前方有機車停車格，在大墩五街上也有兩個停車場，走路不用30秒就可以到達。

法丼大墩店的裝潢簡單高雅，清爽的白色牆面搭配木質裝潢，尤其藤椅造型非常有南法氣息，

店內的茶水屬於半自助式，可以自行取用茶水與調味料，對於親子用餐也相當友善，提供兒童座椅。

座位區大多以二～四人為主，大約可以容納20人，整體用餐環境非常舒適優雅。

法丼大墩店附近許多辦公大樓，每次到用餐時間幾乎都有滿滿人潮，當天平日中午去用餐也都客滿，外送點單的聲響也是絡繹不絕，

如果已經有計畫要前來用餐的朋友，建議可以事先訂位喔！

如果是單人用餐，也可以選擇在半開放廚房前的吧台區用餐，同時可以看到主廚精心烹調食物，也別有一番風味。

店家的洗手間有提供貼心的口腔清潔以及去味小物。

餐點的主餐大致有丼飯、蓋飯、烏龍麵，還可以加價變成套餐，享用更多不同料理，

另外也有湯品、飲品、炸物、爐烤時蔬、單點肉品等。

現在店家也推出了許多優惠活動，像是：

生日出示證件有神秘餐點/隱藏肉品（限內用）

加入LINE，週一到週四啤酒第二杯半價（限內用）

可加飯、加湯、當日小菜可免費續一次

（詳細的優惠活動以店家現場實際公告為主）

野菜沙拉佐季節醬 ＄120

蔬菜種類多樣份量也很澎湃，葉菜類都相當清脆新鮮，搭配店家提供的季節沙拉醬，清爽開胃。

熬煮濃厚豬肉湯 ＄100

豬肉先煎炒過後再放入到湯裡熬煮，再加入清甜的洋蔥絲以及脆口的山藥，

最後再放入芝麻青蔥提味，湯頭喝起來濃郁香甜。

香草牛肝菌菇牛肉湯 ＄100

牛肉湯中有新鮮牛肉片、山藥以及洋蔥絲，會在桌邊進行沖燙。

熱湯沖燙後，可以稍微攪拌一下肉片，讓肉片可以均勻受熱，

現沖的牛肉軟嫩香甜，湯頭飄散著淡淡的牛肉清香，喝起來清新爽口好喝，

喜歡牛肉湯的朋友，超級推薦他們家的「香草牛肝菌菇牛肉湯」。

店家半開放式的廚房，可以看到大廚正在烹煮食物，而廚房也相當整潔乾淨，

廚師將軟殼蟹裹上麵衣後，進行油炸到金黃酥脆，再排盤到烏龍麵上，真的是太讓人食指大動了。

還有看到大廚正在將食材進行低溫熟成，真的是太搞工了，難怪他們家的餐點這麼美味。

軟殼蟹明太子白酒奶油乾拌麵 ＄280

酥炸好的軟殼蟹直接將整碗烏龍麵鋪好鋪滿，剛炸好的軟殼蟹一口咬下酥脆可口，蟹肉香氣十足，連殼一起享用越嚼越香甜。

烏龍麵淋上了店家特製的法式明太子白酒奶油醬，再搭配一顆半熟的溫泉蛋，

Ｑ彈有嚼勁的烏龍麵搭配醬汁與溫泉蛋結合的相當完美，整體吃起來相當濃郁滑順。

現炸漁夫海獲丼飯 ＄430

滿滿的現炸海鮮鋪滿了整個丼飯，有軟殼蟹、鮮蝦、牡蠣，份量相當澎湃，

還有爐烤的各種蔬菜，櫛瓜、南瓜、杏包菇，還有一顆Ｑ彈飽滿的溫泉蛋。

丼飯上現炸海鮮都都非常新鮮，酥炸的時間也掌握得很好，外皮酥脆，裡層的牡蠣、鮮蝦都還保有水分Ｑ彈香甜。

超喜歡他們家在丼飯上的溫泉蛋，稍微打散後與淋上醬汁的飯一起享用，真的是太享受了。

小菜

主餐都會附上當日小菜，今天吃到的事醃漬洋蔥，吃起來相當脆口，酸甜酸甜的口感也很開胃。

法丼冷萃精品咖啡（中焙） ＄60

中焙的冷萃咖啡，會有些許的炭烤味，略苦回甘的口感醇厚好喝。

100%蘋果汁 ＄60

完全就是小孩子們的最愛，夏天一口喝下消暑解膩。

這次帶家人來品嚐「法丼」真的是完全顛覆了以往對丼飯的印象，

法丼使用法式元素，將食材進行低溫熟成再進行爐烤，尤其搭配了軟Ｑ半熟的溫泉蛋，

醬汁與溫泉蛋跟米飯、烏龍麵上完美的結合，真的是只有在法丼才吃得到的法式丼飯，

非常適合情侶、親子以及親朋好友聚餐都很可以，用最平價的消費就可以享受到最美味的法式料理喔！