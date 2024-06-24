台中多人餐廳推薦！這間位在台中北屯的太艮火焰醉鵝，有將近3000則評論，高達4.9顆星，主打特色粵菜、港式點心，激推竹笙鮮筍濃湯雞，整隻土雞入鍋，湯頭濃厚帶有滿滿膠質，還有做工超搞剛的粵式風沙脆皮雞，外皮酥脆，肉質更是鮮嫩多汁，店內還有提供多個包廂座位，不管是多人聚餐、商務會議或謝師宴都相當適合

太艮火焰醉鵝位置

台中人氣粵菜餐廳太艮火焰醉鵝就位在台中北屯區文心路四段與梅川東路交叉口，鄰近文心國小、台中捷運文心崇德站，外觀裝潢充滿濃厚的中國風，旁邊還有一大片的大紅燈籠可以打卡拍照，除了門口處設置的停車位，附近也有收費停車場，交通非常便利

太艮火焰醉鵝環境

太艮火焰醉鵝店內裝潢以大紅色系為主，搭配京劇中的臉譜做擺飾，看起來相當氣派，用餐空間非常寬敞，窗邊座位有著明亮的採光，一樓除了一般的座位，還有半開放式的包廂座位區

二樓的座位則是以圓桌為主，採半開放式包廂，獨特設計，看起來相當有質感

太艮火焰醉鵝包廂座位

另外二樓也有提供包廂座位，有採光好的包廂區，也有較隱密的包廂，兩間是可以互相打通，可容納30人，非常適合多人聚餐

太艮火焰醉鵝除了二樓的包廂，三樓還有個VIP包廂，空間非常大，一旁還附贈KTV，非常適合舉辦生日派對、性別派對等活動，可以邊享用特色粵菜邊唱歌也太讚啦

太艮火焰醉鵝菜單 → 點此

入座後會送上一壺熱茶，可選擇白毫烏龍、蜜香紅茶、香片或鐵觀音，糖糖選的是鐵觀音，茶味非常濃厚，糖糖比較喜歡第二泡的味道，比較溫潤些

生菜龍鬚捲

這道生菜龍鬚捲糖糖超級推！將蝦漿裹上麵糰下去酥炸，外皮相當酥脆不油膩，內餡蝦漿非常彈牙，還可以吃到些許蝦肉，裡頭還加入了千島醬增添香氣，建議吃的時候搭配著美生菜一起享用，口感清爽又帶層次感

翡翠海鮮水晶餃

第一次看到這麼美的水晶餃，外皮加入了蝶豆花下去渲染出美美的藍紫色，內餡搭配菠菜、蝦漿及大豆苗，香Q的外皮，伴隨著菠菜清香及蝦漿的鮮甜，不必佐醬就很好吃

網皮鮮蝦腸粉

太艮火焰醉鵝的鮮蝦腸粉有別於一般吃到的鮮蝦腸粉，Q嫩的外皮，中間除了彈牙鮮甜的蝦漿外，還多了越南餅皮的香脆口感，建議一上桌就享用，放久餅皮吸附醬汁後就不會有脆皮口感了

砂鍋竹笙鮮筍濃湯雞

今日讓糖糖最驚豔的就是這鍋竹笙鮮筍濃湯雞，採用一整隻純正土雞，當天蒸煮四小時，湯頭更是熬煮12小時以上，裡頭還加入了滿滿竹笙及鮮筍，湯頭熬至滿滿膠質，每一口都帶有黏唇的感覺，讓糖糖一喝就是四碗，不只雞湯香濃好喝，裡頭的土雞更是中了化骨綿掌似的，肉質軟嫩不柴，只要輕輕一剝立刻骨肉分離，這鍋竹笙鮮筍濃湯雞真的讚

松露檸檬蝦球

一上桌就聞到濃郁的松露香氣撲鼻而來，採用肥美大隻的蝦仁，炸至金黃色澤後再淋上松露、檸檬汁及美乃滋至成的特製醬汁，彈牙脆口的蝦球，交織著濃郁的松露香氣，尾韻還帶有檸檬的微酸，好吃不膩口

生抽骰子牛

採用美國板腱牛，切成骰子狀，以生抽方式料理，拌上洋蔥及甜椒，醬汁非常入味，肉質也相當軟嫩又多汁，微鹹香氣中帶點微辣風味，好適合配上一碗白飯

海鮮豆腐煲

採用雞蛋豆腐，搭配烏參、花枝、蝦仁及蕈菇，豆腐不僅燉煮入味，口感也相當軟嫩，鹹香十足，裡頭的海鮮也非常新鮮，也是一道非常下飯的料理

粵式風沙脆皮雞 半隻

又是一道非常搞剛的特色粵菜，採用一整隻的土雞，先川燙後再風乾一整晚，接著淋上麥芽紅醋下去炸至焦糖色澤，外皮相當酥脆，裡頭的肉質更是鮮嫩多汁，就連雞胸肉也不乾柴，每日限量供應

XO韭香鬼馬叉燒飯

香氣四溢的XO韭香鬼馬叉燒飯，米飯炒的粒粒分明，帶有鍋氣香，一入口就能感受到XO醬的鮮味及辛辣口感，搭配韭菜花、蛋酥、厚切叉燒丁及脆口油條，層次相當豐富，讓人越吃越香，一口接一口

葡式奶蛋塔

太艮火焰醉鵝的蛋塔也很厲害，外皮香酥不油膩，內餡滑嫩帶有濃厚的蛋香味，連小朋友都吃得津津有味

蜜釀桂花涼糕

上層是Q嫩的桂花凍，裡頭可以看到滿滿的桂花，入口帶有桂花的香甜，下層是紅豆泥，微甜不膩還帶有顆粒感，整體吃起來相當爽口

台中特色粵式餐廳推薦，主打特色粵菜、港式點心，激推竹笙鮮筍濃湯雞、粵式風沙脆皮雞及網皮鮮蝦腸粉，不僅餐點好吃，還有著寬敞舒適的用餐環境，另外還有提供包廂座位區，非常適合多人聚餐