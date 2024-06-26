竹東中油資源莊冰店於5月12日大火燒毀後，浴火重生今日重新營業啦

中油資源莊冰店創立於1950年代，有著70年歷史，原本供應中油內部員工，因為清冰、枝仔冰等冰品大受歡迎，吸引不少在地朋友和觀光客慕名而來~

每個人離開時都帶著大包小包的冰品，囤在冰箱慢慢享受

店家專賣古早味冰棒、清冰和漢堡冰淇淋等冰品，絕不添加人工色素、防腐劑及化學添加物

枝仔冰採用竹東圳純淨水製作而成，是許多竹東人從小到大的回憶。

到底浴火重生後是什麼情景呢？快跟著小米一起去看看吧。

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👉中油資源莊冰店位置及停車方式

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中油資源莊冰店位於竹東鎮東峰路，入口處有醒目的招牌~

進去後開到底再左轉，沿著下坡就可以抵達。

這是上個月5月12日大火燒毀的冰店，創立於1950年代，有著70年歷史的冰店一夕之間被燒毀真的很可惜

聽說未來有可能要仿舊重建，就讓我們期待有朝一日再和大家見面吧！

PS. 今天的天氣超好！但很熱~~~~~

今天6/24已經於隔壁的大禮堂重新恢復營業

👉中油資源莊冰店環境介紹

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中油資源莊原本是日據時代的台灣礦業株式會社竹東油業所經營的礦區，現場還有許多當時的照片讓大家懷舊一下。

雖然外面天氣很熱，禮堂內倒是挺涼爽的，大家買完冰可以坐下來嚐嚐看

今天6/24第一天重新營業，我們早上11點前來就看到滿滿人潮

而且好幸運拿到鎮長免費贈送的冰棒~

👉中油資源莊冰店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

有古早味冰棒、清冰和漢堡冰淇淋等冰品，目前僅提供一包(10支)購買，沒有單支販售。

酒香糯米冰棒和漢堡冰淇淋也還沒有提供喔！

提醒大家自備或加購保冷袋，不然以現在的天氣來說拿到室外很快會融化喔

👉中油資源莊冰店用餐心得分享

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今天很幸運遇到竹東葉媽媽魷魚焿二代老闆娘，她剛好買了好幾種口味的冰棒，於是小米就拿牛奶冰棒跟她交換囉！

讓我們用古早味冰棒跟中油資源莊的歷史遺跡致敬吧

期待有朝一日再回復往日的風華，到時候一定要再來走一趟~

小彤最喜歡的是紅豆冰棒(13元/支)，一支真的很便宜

冰棒吃得到紅豆顆粒喔，還帶有奶香味，甜度不會太甜，小彤很推薦~

小米偏愛烏梅冰棒(10元/支)，烏梅香氣挺濃郁的，酸酸甜甜的滋味，在夏天吃清爽又解渴

難怪今天鎮長送的冰棒就是選用烏梅口味。

百香冰棒(10元/支)淡淡的果香不會太甜。

牛奶冰棒(13元/支)個人覺得還好，小朋友會比較喜歡喔！

鳳梨冰棒(10元/支)鳳梨甜香挺濃郁的，飯後來上一支很解膩~

清冰棒(7元/支)應該是很多大朋友的童年回憶吧！

小時候吃不起太貴的冰棒，買個清冰棒過過癮挺不錯的。

以上是我們的心得分享，中油資源莊冰店在許多朋友不斷敲碗下，浴火重生於隔壁禮堂重新營業了

期待有朝一日仿舊重建，回復往日的風華，小米再來為大家報導喔！

👉中油資源莊冰店營業時間地址

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🌟店家資訊：中油資源莊冰店

🏠地址：新竹縣竹東鎮東峰路219之2號

☎電話：035111415

⏰營業時間：09:00–17:00

粉絲團：中油資源莊冰店

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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