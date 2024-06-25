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庄屋 和風居酒屋簡介及環境介紹

庄屋和風居酒屋位在林森北路商圈的二樓,老實說沒有熟人帶,我還真不知道這裡有一家這麼日式風情的居酒屋

一進門就被這滿滿的日式風,紅白顯眼的風格給吸引了,現場還有很多日本客人講日文,我真的以為我搭飛機到日本了~

我自己超喜歡這個吧檯區,覺得很像日本居酒屋前面有師父在料理,還會時不時いらっしゃいませ加上酒客划拳的熱鬧氣氛,這裡真的很適合一個人或帶朋友來小酌休閒

除了吧檯區,庄屋更多的是各種人數的半開放式空間喔!2人.4人.6人...全部打開還可以容納30~40人喔!很適合朋友同學聚會或公司行號聚餐,

每一間包廂還可看到許多日本風的佈置,更貼心的包廂內還有衣架耶!這感覺是下班後脫下西裝可以好好拚一下酒喔!

全場各種日本的風情及佈置小物,讓我超愛的拍不停,不知道日本人會不會覺得我是劉姥姥~哈!

庄屋 和風居酒屋菜單

庄屋有別於一般傳統的日式居酒屋，這裡是吞兵衛元祖居酒屋的三號分店,

主廚出生大阪,帶來很多日本特色的料理像麻糬明太子大阪燒、特別的鐵板燒料理、道地的和風洋食料理、洋食館最受歡迎的和牛漢堡排等等

詳細菜單以線上及官網為準!!http://www.syoya-tw.com/menu_detail.aspx

豺狼小幫手食記分享



老實說我們的酒力不是特別好,所以只點了兩杯沙瓦,不過我個人很喜歡紫蘇沙瓦口味很特別會回甘!

來到日本居酒屋當然一定要喝一下日本酒,我們點的是青竹日本酒,這對平日少喝酒的我們確實有點酒氣以及後勁喔!不過他帶著米香及酒的辣度是順口好喝的

明太子麻糬大阪燒$380 上面超多柴魚濃濃的香氣直接撲鼻而來,他們用小鐵鍋盛裝,我覺得很讚!這樣吃的時候不會變硬,我第一次吃到大阪燒裏面有麻糬,軟糯的口感超級好吃

鱈寶起司$280 庄屋的炸物我覺得很厲害,外皮酥脆很薄而且完全不油膩,這道炸鱈寶起司長得很像豆腐淋上店家特製醬汁，微酸的口感搭配起司的奶香，讓人一口接一口

炸廣島牡蠣$350 炸廣島牡蠣外皮酥酥脆脆，牡蠣很大顆，沾著塔塔醬吃非常解膩,旁邊搭配的四季豆和麵口味也很讚還有飽食感~



牛蒡仙貝$250 這道小幫手的最愛一上桌吃了就不停下來,炸牛蒡仙貝炸的超酥脆，淡淡的椒鹽風味非常適合喝酒時做搭配

紅酒燉牛肉$380 紅酒燉牛肉超香，紅蘿蔔跟牛肉應該都是慢火慢燉非常的軟嫩，裡面還有菌菇及花椰菜,搭著麵包一起吃再喝一點酒簡直絕配

多醬和牛漢堡排$480 和牛漢堡排底下的醬料偏酸甜口味，可以有效解掉和牛的油膩感,漢堡肉很厚實口感很讚!!

沖繩炒苦瓜$250 沖繩炒苦瓜料多實在，裡面有肉.蛋.各種蔬菜搭配加上微苦的苦瓜超下酒,小幫手超愛這盤,上面還灑上柴魚超香,連豺狼不太敢吃山苦瓜的人都覺得不苦很讚!

今天整體用餐我們覺得超開心!

從環境滿滿的日本風讓我真的以為自己在日本居酒屋,

服務的部分雖然客人蠻多但親切帶位上菜速度也很快,很喜歡這裡的氛圍,

菜品每一道口味都是我們喜歡的清爽又不油膩~好讚!

覺得這裡好適和同學朋友聚會或者家人來用餐可以很放鬆舒適!!好讚!好推薦!

庄屋 和風居酒屋相關資訊

地址： 104台北市中山區林森北路130號2樓

電話：(02)2523-7565

營業時間:週一至週六 18:00~24:00(週日公休)

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線上訂位 https://inline.app/booking/-Mrz76eZfLOaPuTWJ4WV:inline-live-2/-Mrz76sEHqbgXN5bi_q6?language=zh-tw



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