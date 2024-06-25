為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 捷運中山站美食推薦藏身在林森北路商圈超有特色結合日式洋風料理的庄屋和風居酒屋

捷運中山站美食推薦藏身在林森北路商圈超有特色結合日式洋風料理的庄屋和風居酒屋

2024-06-25 10:38:00 豺狼做料理 人氣：119
share
窩客好文

豺狼做料理

發表篇數：52篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：

庄屋和風居酒屋
phone02-25237565
place台北市中山區林森北路130號2樓
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業


捷運中山站美食推薦藏身在林森北路商圈超有特色結合日式洋風料理

豺狼Youtube介紹https://youtube.com/shorts/Nya0Dd8QwLQ

捷運中山站美食推薦藏身在林森北路商圈超有特色結合日式洋風料理

庄屋 和風居酒屋目錄
#庄屋 和風居酒屋簡介及環境介紹
#庄屋 和風居酒屋菜單
#豺狼小幫手食記分享
#庄屋 和風居酒屋相關資訊
#豺狼做料理YouTube訂閱
#三隻小熊吃喝玩樂部落格訂閱

 

庄屋 和風居酒屋簡介及環境介紹

庄屋和風居酒屋位在林森北路商圈的二樓,老實說沒有熟人帶,我還真不知道這裡有一家這麼日式風情的居酒屋

捷運中山站美食推薦藏身在林森北路商圈超有特色結合日式洋風料理捷運中山站美食推薦藏身在林森北路商圈超有特色結合日式洋風料理捷運中山站美食推薦藏身在林森北路商圈超有特色結合日式洋風料理

捷運中山站美食推薦藏身在林森北路商圈超有特色結合日式洋風料理捷運中山站美食推薦藏身在林森北路商圈超有特色結合日式洋風料理

一進門就被這滿滿的日式風,紅白顯眼的風格給吸引了,現場還有很多日本客人講日文,我真的以為我搭飛機到日本了~

捷運中山站美食推薦藏身在林森北路商圈超有特色結合日式洋風料理捷運中山站美食推薦藏身在林森北路商圈超有特色結合日式洋風料理

我自己超喜歡這個吧檯區,覺得很像日本居酒屋前面有師父在料理,還會時不時いらっしゃいませ加上酒客划拳的熱鬧氣氛,這裡真的很適合一個人或帶朋友來小酌休閒

捷運中山站美食推薦藏身在林森北路商圈超有特色結合日式洋風料理捷運中山站美食推薦藏身在林森北路商圈超有特色結合日式洋風料理捷運中山站美食推薦藏身在林森北路商圈超有特色結合日式洋風料理

捷運中山站美食推薦藏身在林森北路商圈超有特色結合日式洋風料理捷運中山站美食推薦藏身在林森北路商圈超有特色結合日式洋風料理

除了吧檯區,庄屋更多的是各種人數的半開放式空間喔!2人.4人.6人...全部打開還可以容納30~40人喔!很適合朋友同學聚會或公司行號聚餐,
每一間包廂還可看到許多日本風的佈置,更貼心的包廂內還有衣架耶!這感覺是下班後脫下西裝可以好好拚一下酒喔!

捷運中山站美食推薦藏身在林森北路商圈超有特色結合日式洋風料理捷運中山站美食推薦藏身在林森北路商圈超有特色結合日式洋風料理捷運中山站美食推薦藏身在林森北路商圈超有特色結合日式洋風料理

全場各種日本的風情及佈置小物,讓我超愛的拍不停,不知道日本人會不會覺得我是劉姥姥~哈!

庄屋 和風居酒屋菜單
庄屋有別於一般傳統的日式居酒屋，這裡是吞兵衛元祖居酒屋的三號分店,
主廚出生大阪,帶來很多日本特色的料理像麻糬明太子大阪燒、特別的鐵板燒料理、道地的和風洋食料理、洋食館最受歡迎的和牛漢堡排等等
詳細菜單以線上及官網為準!!http://www.syoya-tw.com/menu_detail.aspx

捷運中山站美食推薦藏身在林森北路商圈超有特色結合日式洋風料理捷運中山站美食推薦藏身在林森北路商圈超有特色結合日式洋風料理

捷運中山站美食推薦藏身在林森北路商圈超有特色結合日式洋風料理捷運中山站美食推薦藏身在林森北路商圈超有特色結合日式洋風料理

捷運中山站美食推薦藏身在林森北路商圈超有特色結合日式洋風料理

豺狼小幫手食記分享

老實說我們的酒力不是特別好,所以只點了兩杯沙瓦,不過我個人很喜歡紫蘇沙瓦口味很特別會回甘!
來到日本居酒屋當然一定要喝一下日本酒,我們點的是青竹日本酒,這對平日少喝酒的我們確實有點酒氣以及後勁喔!不過他帶著米香及酒的辣度是順口好喝的

捷運中山站美食推薦藏身在林森北路商圈超有特色結合日式洋風料理捷運中山站美食推薦藏身在林森北路商圈超有特色結合日式洋風料理捷運中山站美食推薦藏身在林森北路商圈超有特色結合日式洋風料理

明太子麻糬大阪燒$380 上面超多柴魚濃濃的香氣直接撲鼻而來,他們用小鐵鍋盛裝,我覺得很讚!這樣吃的時候不會變硬,我第一次吃到大阪燒裏面有麻糬,軟糯的口感超級好吃

捷運中山站美食推薦藏身在林森北路商圈超有特色結合日式洋風料理捷運中山站美食推薦藏身在林森北路商圈超有特色結合日式洋風料理

鱈寶起司$280 庄屋的炸物我覺得很厲害,外皮酥脆很薄而且完全不油膩,這道炸鱈寶起司長得很像豆腐淋上店家特製醬汁，微酸的口感搭配起司的奶香，讓人一口接一口

捷運中山站美食推薦藏身在林森北路商圈超有特色結合日式洋風料理捷運中山站美食推薦藏身在林森北路商圈超有特色結合日式洋風料理

炸廣島牡蠣$350 炸廣島牡蠣外皮酥酥脆脆，牡蠣很大顆，沾著塔塔醬吃非常解膩,旁邊搭配的四季豆和麵口味也很讚還有飽食感~

捷運中山站美食推薦藏身在林森北路商圈超有特色結合日式洋風料理捷運中山站美食推薦藏身在林森北路商圈超有特色結合日式洋風料理
牛蒡仙貝$250 這道小幫手的最愛一上桌吃了就不停下來,炸牛蒡仙貝炸的超酥脆，淡淡的椒鹽風味非常適合喝酒時做搭配

捷運中山站美食推薦藏身在林森北路商圈超有特色結合日式洋風料理捷運中山站美食推薦藏身在林森北路商圈超有特色結合日式洋風料理

紅酒燉牛肉$380 紅酒燉牛肉超香，紅蘿蔔跟牛肉應該都是慢火慢燉非常的軟嫩，裡面還有菌菇及花椰菜,搭著麵包一起吃再喝一點酒簡直絕配

捷運中山站美食推薦藏身在林森北路商圈超有特色結合日式洋風料理捷運中山站美食推薦藏身在林森北路商圈超有特色結合日式洋風料理

多醬和牛漢堡排$480 和牛漢堡排底下的醬料偏酸甜口味，可以有效解掉和牛的油膩感,漢堡肉很厚實口感很讚!!

捷運中山站美食推薦藏身在林森北路商圈超有特色結合日式洋風料理捷運中山站美食推薦藏身在林森北路商圈超有特色結合日式洋風料理

沖繩炒苦瓜$250 沖繩炒苦瓜料多實在，裡面有肉.蛋.各種蔬菜搭配加上微苦的苦瓜超下酒,小幫手超愛這盤,上面還灑上柴魚超香,連豺狼不太敢吃山苦瓜的人都覺得不苦很讚!

捷運中山站美食推薦藏身在林森北路商圈超有特色結合日式洋風料理

今天整體用餐我們覺得超開心!
從環境滿滿的日本風讓我真的以為自己在日本居酒屋,
服務的部分雖然客人蠻多但親切帶位上菜速度也很快,很喜歡這裡的氛圍,
菜品每一道口味都是我們喜歡的清爽又不油膩~好讚!
覺得這裡好適和同學朋友聚會或者家人來用餐可以很放鬆舒適!!好讚!好推薦!

庄屋 和風居酒屋相關資訊

地址： 104台北市中山區林森北路130號2樓
電話：(02)2523-7565
營業時間:週一至週六 18:00~24:00(週日公休)
FB粉絲頁:https://www.facebook.com/shoyatw/?locale=zh_TW
instagram   https://www.instagram.com/shoya.wayo/      
線上訂位 https://inline.app/booking/-Mrz76eZfLOaPuTWJ4WV:inline-live-2/-Mrz76sEHqbgXN5bi_q6?language=zh-tw

豺狼做料理YouTube訂閱

https://www.youtube.com/@wolf10300/videos
大家可以許願唷~想看我們去哪裡吃?哪裡玩?可以告訴我們唷~

相框1.jpg

三隻小熊吃喝玩樂部落格訂閱
https://beshal.pixnet.net/blog

痞客邦.jpg

FB粉專  https://www.facebook.com/profile.php?id=100065551297043
IG       https://www.instagram.com/wolf_10300/
LINE:    @098opigo(@要打)
Email:    bsh95830@gmail.com

文章標籤
居酒屋 捷運美食 捷運中山站美食 日式居酒屋 林森北路美食 #庄屋 串燒 海鮮 聚餐 尾牙 包廂 和牛漢堡 清酒 生魚片 壽司 揚物 炸牛蒡 日本酒 梅酒 大阪燒
創作者介紹
創作者 三隻小熊吃喝玩樂 的頭像
三隻小熊吃喝玩樂

三隻小熊吃喝玩樂的部落格




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#居酒屋
morechevron_right
文章關鍵字
居酒屋 捷運美食 捷運中山站美食 日式居酒屋 more
檢舉
share
chevron_left

開箱超人氣蘆洲在地炭火燒烤【昭和園日式燒肉】

開箱全球超過74家分店位在信義區的Morton'sTheS

chevron_right
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up