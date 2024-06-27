近幾年茶之魔手又紅回來了！

記得小米學生時代新竹有好幾間門市，但後來漸漸凋零，只剩下竹東門市。

不過近幾年物價上漲，茶之魔手選用台灣及世界各地茶葉調配飲品，加上平實的價格，再度夯起來。

還記得前陣子茶之魔手在台北開第一間分店，天天都大排長龍，實在有夠誇張~

最近茶之魔手又回歸湖口了，目前優惠活動全品項買5送1

小米買了7杯請員工喝飲料，竟然只花了295元，真的超划算的

快跟著小米一起去看看吧。

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👉茶之魔手-湖口仁和店位置及停車方式

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茶之魔手-湖口仁和店就在仁和路上，弘爺漢堡旁，離湖口工業園區超近的。

這裡停車比較不方便，建議騎車前來，或把車停遠一點再走過來

👉茶之魔手-湖口仁和店環境介紹

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小米默默走到門口想說怎麼都沒人

原來目前只有老闆兩夫妻在製作，因為訂單太多，且為了維護品質只好暫停接單啦

不過小米遠道而來，而且跟店家說願意等，老闆娘才勉強接單，讓讀者們知道他們的魅力所在~

👉茶之魔手-湖口仁和店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

店家選用台灣及世界各地茶葉調配飲品，像是伯爵紅茶、台灣靛紅、純綠、青茶、烏龍系列等等，還有厚片吐司耶！

品項選擇性很多，雖然北部店售價比南部店還貴5元，但價格較其他品牌還是來得便宜

而且飲品還有買五送一優惠耶！

自備飲料杯還可以省5元~

小米買了7杯飲料請員工喝，拿了1000元給老闆，老闆找回700多元的時候，小米驚訝竟然只花了295元耶！

真的太便宜了

👉茶之魔手-湖口仁和店用餐心得分享

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來開喝吧！

飲料杯很有質感，Logo的地方是透明的，可以看到飲品的顏色

而且紙杯可微波、耐酸鹼且無塑化劑，忠於茶飲的原味。

這是老闆推薦排行榜前3的青梅青茶(大40元)，建議的甜度無糖或兩分糖，小米選了兩分糖適合愛甜的人，不太愛甜就點無糖，因為脆梅本身就有甜度了。

新鮮脆梅搭配青梅汁和青茶，青梅果香加上回甘的茶味，酸酸甜甜的，飯後來上一杯很解膩

一杯只要40元真的很便宜！

排行榜第二名的藍莓凍奶茶(大50元)小米也很推薦

手做藍莓凍搭配濃醇奶香是甜螞蟻最愛～

藍莓凍有滑溜口感和藍莓的甜香，平常吃多了仙草凍、茶凍，第一次吃到藍莓凍挺有新鮮感的~

小米點的是半糖，如果平常不吃太甜的朋友，點微糖就可以了。

最後是招牌第一名的山楂烏龍(大40元)，他們甜度蠻多選擇的，小米點的是三分糖。

山楂搭配烏龍茶，酸甜山楂加上香醇茶香，生津解渴很消暑

家宜說山楂本身帶有一點甜味，她喝無糖也覺得很OK，不愛甜的朋友可以點無糖，喜歡喝甜的朋友建議點三分糖。

以上是我們的心得分享，茶之魔手又紅回北部了

便宜又大碗的飲料在這個不景氣的時代，難怪能受到大家歡迎~

不過因為剛開店人潮很多，建議早上開店就要打電話或到店面點喔！

👉茶之魔手-湖口仁和店營業時間地址

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🌟店家資訊：茶之魔手-湖口仁和店

🏠地址：新竹縣湖口鄉仁和路13號

☎電話：03-6960826

⏰營業時間：09:30–21:00

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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