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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 潔西麻的美食日記─【台南/玉井】遇見果香芒果冰一館

潔西麻的美食日記─【台南/玉井】遇見果香芒果冰一館

2024-06-25 11:54:00 潔西貝比的生活小事 人氣：110
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潔西貝比的生活小事

發表篇數：467篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

遇見果香芒果冰
phone06-5741515
place台南市玉井區憲政街2號
作者本次評價：
3.05
美味度
3.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.00
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【台南/玉井】遇見果香芒果冰一館

上個月潔西麻專程去了玉井一趟

想說在市場已經看到有人販售芒果

於是就來玉井青果批發市場這裡看看

【台南/玉井】玉井青果市場

的確是有看到芒果了

可是售價不便宜

過去這一簍只要幾百元

那天問了一下

這一簍大約1500元起跳

這幾年的芒果價格是一年比一年高了

很多人都是問問價格就離開沒下手買

【台南/玉井】玉井青果市場

其它水果的價格仍然是很便宜

【台南/玉井】玉井青果市場

芭樂一大袋才100元

一袋裡面大約有10顆左右

整個市場逛了一圈

問的芒果價格都差不多

後來有一位老闆跟潔西麻說是因為潔西麻來太早了

整個芒果產季還沒大爆發

所以剛開始的價格一定會貴一點

等芒果大產之後或是季末

通常價格才會跌下來

所以當天潔西麻只有買了8顆芒果回家

一顆芒果40元左右

算是當天問了很多間之後買到最便宜的價格

還是等產季正式開始後再來買

【台南/玉井】遇見果香芒果冰一館

天氣熱也沒馬上離開

走來這間遇見果香芒果冰店坐著吹吹冷氣

就在圓環旁邊而已

距離青果市場不遠

【台南/玉井】遇見果香芒果冰一館

來的較早

所以店裡都沒有人

只有潔西麻一個人來

【台南/玉井】遇見果香芒果冰一館

這間芒果店不只有賣冰品

還有熱食簡餐

【台南/玉井】遇見果香芒果冰一館

重點當然還是在芒果冰

既然都來這麼遠一趟路了

還是決定吃一碗芒果冰再走

【台南/玉井】遇見果香芒果冰一館

看這張彩色菜單比較快

【台南/玉井】遇見果香芒果冰一館

點好冰就找個座位坐著等

冷氣蠻涼蠻舒服的

【台南/玉井】遇見果香芒果冰一館

小份的芒果冰150元

【台南/玉井】遇見果香芒果冰一館

切塊的芒果圍著剉冰舖了一圈

還有霜淇淋跟醃漬芒果青 無花果果乾

【台南/玉井】遇見果香芒果冰一館

熱熱的天氣吃一碗冰真的感到很涼爽

南部的天氣總是比北部熱很多

【台南/玉井】遇見果香芒果冰一館

不過吃到一半就有點後悔點剉冰了

應該點雪花冰會比較好吃

因為芒果吃完後還剩下蠻多冰的

如果是點雪花冰會比較有味道一點

【台南/玉井】遇見果香芒果冰一館

芒果算是有甜

蠻好吃的

簡單的吃冰食記分享

 

店家資訊： 

遇見果香芒果冰一館臉書粉絲頁 Facebook

電話：（06）574-1515

地址：台南市玉井區憲政街2號

 

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台南玉井芒果 遇見果香 玉井青果批發市場 玉井圓環 玉井芒果冰店
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