上個月潔西麻專程去了玉井一趟

想說在市場已經看到有人販售芒果

於是就來玉井青果批發市場這裡看看

的確是有看到芒果了

可是售價不便宜

過去這一簍只要幾百元

那天問了一下

這一簍大約1500元起跳

這幾年的芒果價格是一年比一年高了

很多人都是問問價格就離開沒下手買

其它水果的價格仍然是很便宜

芭樂一大袋才100元

一袋裡面大約有10顆左右

整個市場逛了一圈

問的芒果價格都差不多

後來有一位老闆跟潔西麻說是因為潔西麻來太早了

整個芒果產季還沒大爆發

所以剛開始的價格一定會貴一點

等芒果大產之後或是季末

通常價格才會跌下來

所以當天潔西麻只有買了8顆芒果回家

一顆芒果40元左右

算是當天問了很多間之後買到最便宜的價格

還是等產季正式開始後再來買

天氣熱也沒馬上離開

走來這間遇見果香芒果冰店坐著吹吹冷氣

就在圓環旁邊而已

距離青果市場不遠

來的較早

所以店裡都沒有人

只有潔西麻一個人來

這間芒果店不只有賣冰品

還有熱食簡餐

重點當然還是在芒果冰

既然都來這麼遠一趟路了

還是決定吃一碗芒果冰再走

看這張彩色菜單比較快

點好冰就找個座位坐著等

冷氣蠻涼蠻舒服的

小份的芒果冰150元

切塊的芒果圍著剉冰舖了一圈

還有霜淇淋跟醃漬芒果青 無花果果乾

熱熱的天氣吃一碗冰真的感到很涼爽

南部的天氣總是比北部熱很多

不過吃到一半就有點後悔點剉冰了

應該點雪花冰會比較好吃

因為芒果吃完後還剩下蠻多冰的

如果是點雪花冰會比較有味道一點

芒果算是有甜

蠻好吃的

簡單的吃冰食記分享

店家資訊：

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電話：（06）574-1515

地址：台南市玉井區憲政街2號

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