今天跟大家分享一間我的口袋名單，台系日式料理店(又或是平價熱炒店)-「鮨壽司」。鮨壽司位於新北市三重區自強路一段上，地處熱鬧非凡的三和夜市一帶。鮨壽司​​​​​​​過往看起來平平無奇的店面，在經過整修後(?)，​​​​​​​現在以全新帶有日式風情的面貌與大家見面~

菜單做了些微改變，有些特色料理或時價食材菜單上沒有，點餐前建議可以請服務人員介紹，會挖到寶喔!

上桌必招待的小菜!

海鮮茶碗蒸配料豐富，歐伊系~

炙燒鮭魚握壽司

烤魚選用黑姑魚，服務人員說原價780元，偷偷招待我們折抵100元。黑姑魚膠質豐富，口感滑嫩、咕溜，是好魚!

醬燒松阪豬配底下的洋蔥剛好解膩，上面的味噌醬我覺得太鹹了~

山藥明太子也是服務人員推薦的料理，山藥既脆又軟的口感，搭配滑滑糊糊的明太子，兩種美味混在一起!

酥炸鮮蚵很大一顆，外酥內嫩，敲好吃der~

最後一道甜點是鮨壽司手作的布丁，服務人員說布丁使用鮮奶製作，完全不參雜任何一滴水份。布丁入口相當綿密，香氣逼人，吃了還想再吃啊!​​​​​​​

鮨壽司​​​​​​​服務超熱情，餐點美味、CP值高。來三和夜市，吃飽喝足再逛街也是一個不錯的選擇。「鮨壽司​​​​​​​」推薦給大家!

鮨壽司​​​​​​​

地址: 新北市三重區自強路一段11號

電話: (02)2978-2959

營業時間: 週一 -週日17:00-01:00；週二公休

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