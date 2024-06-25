今天跟大家分享一間我的口袋名單，台系日式料理店(又或是平價熱炒店)-「鮨壽司」。鮨壽司位於新北市三重區自強路一段上，地處熱鬧非凡的三和夜市一帶。鮨壽司過往看起來平平無奇的店面，在經過整修後(?)，現在以全新帶有日式風情的面貌與大家見面~
菜單做了些微改變，有些特色料理或時價食材菜單上沒有，點餐前建議可以請服務人員介紹，會挖到寶喔!
上桌必招待的小菜!
海鮮茶碗蒸配料豐富，歐伊系~
炙燒鮭魚握壽司
烤魚選用黑姑魚，服務人員說原價780元，偷偷招待我們折抵100元。黑姑魚膠質豐富，口感滑嫩、咕溜，是好魚!
醬燒松阪豬配底下的洋蔥剛好解膩，上面的味噌醬我覺得太鹹了~
山藥明太子也是服務人員推薦的料理，山藥既脆又軟的口感，搭配滑滑糊糊的明太子，兩種美味混在一起!
酥炸鮮蚵很大一顆，外酥內嫩，敲好吃der~
最後一道甜點是鮨壽司手作的布丁，服務人員說布丁使用鮮奶製作，完全不參雜任何一滴水份。布丁入口相當綿密，香氣逼人，吃了還想再吃啊!
鮨壽司服務超熱情，餐點美味、CP值高。來三和夜市，吃飽喝足再逛街也是一個不錯的選擇。「鮨壽司」推薦給大家!
鮨壽司
地址: 新北市三重區自強路一段11號
電話: (02)2978-2959
營業時間: 週一-週日17:00-01:00；週二公休
北部吃到飽單點餐廳肥起來分享-
歡迎加入分享交流吃吃喝喝的經驗~
加入LINE@-https://page.line.me/wjf3859x
文章標籤
此文同步發表於：台系日式料理⎜平價熱炒⎜三和夜市美食【新北市三重區】鮨壽司