【若井藝術茶屋】

若井藝術茶屋位在仁武區

還是在巷子內，某一棟透天!!!

當天在尋找時還騎過頭XD

但仔細看就會看到店外佈景，日式風格的造景從入口開始~

特別要說，這裡是採取 全預約制

所以不要忘記先線上訂位，再前往，才不會白跑一趟

一個時段也不會接太多組客人，來確保氛圍感的品質

畢竟人多真的會有點難放鬆，加上店內其實融入不下太多人

打開門後，就能看到如日式庭院般的造景美觀

不過當天真的是太陽公公太熱情，戶外真的坐不住....

拍幾張照片後，就到屋內來享受愜意的下午時光囉

再到店來訪之前，貝菈也是有先上網做一些功課

發現室內的擺設好像變了 !!!

將原有的藝術空間重新打造成，更適合慢品茶品的空間

但是一樣能看到不一樣風格的藝術作品

色彩上也更加豐富，多了一種活力感

後方的日式器皿可以購買，

如果想感受一下用日式茶具喝茶的雅致感，點熱飲就會用日式器皿盛裝

若井藝術茶屋的陶瓷茶具是可以購買的

想買的朋友可以詢問店家

和光拿鐵 ｜ 丸久小山園

丸久小山園是日本三大抹茶之首，是屬於上等抹茶!

加了拿鐵喝起來更加滑順，有著濃醇香的牛奶香又兼具抹茶氣味

還有比較厚重的的抹茶比例可以選擇濃茶或薄茶

銅鑼燒

軟糯麵體包覆著手工熬煮的紅豆佐蜂蜜內餡

不會太甜，軟綿豆香滋味，吃多了還是會口乾

仔細看上面還印有若井藝術的logo

森永可可拿鐵 ｜ 錦玉羹

可可拿鐵的甜度剛剛好，厚實細密的甘味有著厚韻的巧克力香氣

寒天結合羊羹包覆著手工熬煮的豆沙

有如水晶般的外觀，吃下去有著清爽不甜膩的滋味

焙茶拿鐵 ｜ 虎屋羊羹

這一杯培茶拿鐵香氣真的又夠濃~

應該是因為有將茶加厚的關係

一上桌時，焙茶的香氣四溢，拉花花瓣是不是很療癒

虎屋羊羹有五種口味可以選擇

紅豆｜紅茶｜抹茶｜黑糖｜蜂蜜

口感吃起來甜香綿密，搭配無糖的茶，剛剛好~

若井藝術茶屋-菜單

| 茶屋消費須知 |

·每人最低消費為

一份茶飲+甜點。

·室內外座位每一時段消費用餐時間皆為 90分鐘 。

·現場擺設及使用的杯盤皆為主理人親自帶回，或進口的日本器皿，請愛惜使用，

如有不慎打破損毀，賠償金額如下：

抹茶碗/急須/茶壺-$3000

茶杯/玻璃-$1000

榻榻米-$2000/疊

若井藝術茶屋很適合約朋友吃上甜點喝講究抹茶~享受一下愜意時光

店內的幽靜感，真的有種自動會想小聲，配合現場氛圍的感覺

多種不一樣的茶品，點熱的還能用專屬茶具來品嚐

當然最吸引人的還是室外的日式庭院造景，讓人有一種一秒到京都的錯覺

想來的朋友趕快預約起來，別忘記要準時呦

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▏ 若井藝術 ▕

地址 : 高雄市仁武區澄信街120巷6號

電話 : 0952-880 924

營業時間 : 09 : 30 - 17 : 00

| 訂位須知 |「全預約制」

訂位僅保留10分鐘，若超時並未提前通知，將安排給現場貴賓。

訂位未到將由系統判定為黑名單，煩請確認時間後再做訂位。

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