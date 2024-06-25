有次吃到先生外帶回家的阿宏師，老實說有點驚為天人，外帶都這麼好吃了，那現場吃不就更美味！可惜假日前往多次，不是因為大排長龍，就是找不到停車位，所以一直放在口袋名單中，成為最想吃的火雞肉飯，卻從未到現場品嚐。去年底在吳鳳北路發現即將展店，便一直密切關注，終於讓我圓夢啦！

阿宏師火雞肉飯 店家資訊

嘉義市吳鳳北路127號

05 227 0774

Am1600-0000（週日加開0000-1200時段）

吳鳳北路店營業的時間跟光華路的不同，想前往的話不要白跑一趟囉，吳鳳北路主打晚餐時段及宵夜場，下午四點才開始營業，這間沒有專屬的粉絲頁，不曉得公休時間是不是跟光華路相同，光華路固定公休日是每個月的第二及第四週的星期一、二，每個月還會在粉絲頁公告其他公休日，如果從外縣市來，可以先打電話確認一下。

阿宏師火雞肉飯 交通環境

阿宏師其實滿靠近文化路商圈的，但步行還是有一小段距離，吳鳳北路並不寬敞，所以路邊想要停車不是那麼容易，建議停車可以到民族路與吳鳳北路口的停車場，再步行到阿宏師，沒幾分鐘就到了，如果耐走的話，吃飽飯可以步行到文化路公園及夜市逛逛散個步。

阿宏師火雞肉飯 菜單

品項很簡單，主食當然就是我們的火雞片與火雞肉飯，另外還有魯肉飯跟白飯可以選擇，湯品及小菜種類比較多，像是三色蛋、五味魷魚、涼拌豬肝、粉腸湯、虱目魚湯等等，都有滿多人喜歡。

*用餐時間為2023/10，菜單請以店家提供為準*

阿宏師火雞肉飯 菜色分享

∣火雞片飯

這一碗$60還可以吧，肉量不會很小氣，但其實飯沒有很大碗，男生吃的話，可以再加點小碗雞肉飯，或是湯品小菜，就能吃比較飽一點。

我喜歡吃阿宏師我想有個原因來自於油蔥酥，這個香氣搭配雞油，吃起來真的很讓人滿足，不過我看見這個粉紅色會有點怕怕的，據說這並不是沒煮熟，而是從骨髓縫滲出的血紅素，愛吃的人倒是覺得很滑嫩呢。

∣火雞肉飯

看看這大小碗的對照圖，兩碗價格才差$5耶，真的要點大碗的比較划算，也比較吃得滿足，油香油香的雞肉飯，雞肉有些是帶皮的，口感比較不一樣，白飯是我喜歡的，煮得剛剛好，不會軟爛黏黏的，我吃到這種飯真的就想直接放下筷子，給煮飯的員工一個讚。

吃雞肉飯的好夥伴別忘了，來顆半熟蛋，讓蛋黃流入飯裡，更增添了不同的香氣，吃起來更濃郁、更有層次啦，荷包蛋一顆$15，店家不會直接放在飯上，而是放在盤子上，這樣不敢吃蛋黃沾裹的飯，也不用擔心。

∣涼拌豬肝、沙拉筍

豬肝獨特的口感，愛吃的人不少，涼拌吃起來更爽口，搭配小黃瓜帶點酸甜辣的口味，還滿特別的。

沙拉筍的份量有點少，不過價格也只要$40，愛吃的話可以點兩份，沾點沙拉是經典口味。

∣味噌湯

味道就是一般味噌湯，對我來說有些偏鹹了，一碗$20給的料就是幾塊油豆腐。

結語評價

阿宏師目前是我雞肉飯名單中的好評之一，尤其是雞油香及煮到恰好的米飯，可能因為生意很好，所以時常來不及收拾客人留下的殘局，加上假日還是要排隊，所以現階段沒有很常去用餐，希望還能陸續找到其他雞肉飯來跟大家分享。

*用餐時間為2023/10，菜單請以店家提供為準*

嘉義市吳鳳北路127號

05 227 0774

Am1600-0000（週日加開0000-1200時段）



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