宜蘭真的有許多親子農場，Ruby也踩雷過不少不怎麼樣的農場，

這次要推薦的回巢 Homing 農場，絕對是Ruby目前前三名值得造訪的農場之一。

其他兩個推薦的農場是張美阿嬤農場和水岸森林物語可愛動物園區。

回巢 Homing 農場規劃得非常好，提供免費停車場，

主題是西部荒野沙漠農場，門口有一台巨型機具。

園區內還特地擺放了許多抱枕，非常適合網美打卡，

Ruby也為孩子們拍了很多漂亮的照片。

可惜當天陽光強烈，還沒進入園區就已經被熱得原地發呆。

門票部分，Ruby是當天由朋友在 Klook 購買的農場門票，

可免費取消，也可以現場購買。

超過100公分的小朋友需要買票。

入園前，工作人員會播放入園須知影片，介紹像天竺鼠怕大聲

喜歡吃什麼等資訊，是一段非常用心的動畫，

孩子們都興致勃勃地觀看。



目前園區的動物有侏儒山羊、狐獴、蘇卡達龜、天竺鼠 、水豚君、

虎皮鸚鵡餵食體驗、杜伯綿羊等等的動物。

入場後會給一大把的牧草和桑葉。

牧草可以餵食一進門就會遇到的侏儒山羊，

如果小朋友會害怕的話，建議可以先在柵欄外面做餵食。

跳跳羊非常可愛的，看到牧草都非常的興奮，

如果小孩比較小一點的建議大人還是抱在手上會比較安全。

飼料兌換僅限平日提供，假日不提供兌換。

園區有一個大石頭屋，裡面有很多可愛的天竺鼠，

但天氣炎熱時會很悶熱，工作人員會根據門票人數發放飼料。





除了天竺鼠飼料，其他葉子不能餵食。

Ruby到的時候是早上11點，天竺鼠可能因為太熱或太飽，

餵食時都不太吃草。工作人員在發放飼料前會詳細解說。

隔壁就是有兩隻水豚君和一隻蘇卡達龜，入口處還有可愛水豚君的Q版，

可愛的兔兔裝置，孩子很自動的跑過去拍一張，

有夠可愛的，園區裡充滿可愛驚喜。

水豚的泡澡水池非常清澈乾淨，

園區環境也乾淨舒適，沒有臭味。

工作人員教我們如何摸水豚讓它們舒服，

並主動幫忙拍照，非常貼心。

餵食蘇卡達龜時要小心手，以免被咬傷。



好像許多農場的狐獴都無法互動，回巢的狐獴也不例外，

被養在玻璃屋裡面，共兩隻但因為不能互動，孩子們看一下就走了。

最後一區是Ruby最期待的虎皮鸚鵡餵食體驗，

一大群虎皮鸚鵡在一個空間自由飛翔。



進去前要了解規則，如不能蹲著，怕踩傷鳥，

若鳥兒受傷罰款$1500、死亡$3000。



餵食時要坐著，鸚鵡會飛到手上吃飼料。

這是Ruby第一次體驗鸚鵡在手上吃東西，

原本以為會害怕，但實際上非常有趣。

如果你的孩子進去會因為小鳥自由自在地飛翔驚嚇到，

建議還是不要進去，保護孩子和鳥兒們。

如果要餵食鸚鵡飼料記得一定要坐著，不要站著的原因是怕踩到小鳥，

鸚鵡們都很聰明知道哪裡有飼料，就會飛到手上瘋狂地吃著飼料。

Ruby第一次體驗鸚鵡在手上吃東西，原本以為會害怕，虎皮鸚鵡小小隻的，

然後啄在手上的力道也不會太大力，真的滿好玩的，

不錯的體驗，大家可以來玩看看。

據工作人員說，兩隻蘇卡達龜在一起會打架，

所以分開放養，這隻就會放養到羊群那區域。

由於當天的天氣滿熱的，笑笑羊全部都躲到陰影處休息。

回巢每一區都會分別發放飼料或草，每個人都會提供，

好處就是不會第一區就被小孩餵食完，後面還吵著要牧草。

工作人員還會用手撿大便，真的是一般人無法做到，也非常詳細跟我們介紹

每一隻羊咩咩的名字、個性，就好像在介紹

自己的孩子一樣非常熟悉，也看的出來他們的專業。

走出園區後，可以換紀念品，有環保袋或鑰匙圈二選一。

這區還有親子設施，盪鞦韆、溜滑梯(當天是壞掉的)和小朋友最愛的球池，

第一次看到農場還有親子設施，這邊也可以讓孩子在放電一次。

旁邊的娃娃機也很好夾，Ruby當天就夾了五隻娃娃，

一個約花50元內就夾到，剛好也遇到高手可以幫忙夾。

Ruby當天買的票都有附贈一罐飲料，蘋果汁、雪碧、可樂，

如有要在園區也可以參考他們家的漢堡，Ruby有朋友吃過說味道還不錯。

整體來說Ruby覺得回巢雖然園區不大，動物數量也不多，

規劃用心能感受到園區裡每一處的用心設計和規劃，雖然門票偏貴，

進去之後發現也滿值得的，每一位工作人員都非常的nice，

也很健談與我們分享動物的習性和喜愛，互動性和給飼料都滿大方的，

Ruby滿推薦可以帶孩子來這裡走走玩玩，真的很不錯喔

【店家資訊】

👉宜蘭礁溪 | 回巢 Homing 荒野沙漠農場

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🏠宜蘭縣礁溪鄉大塭路18-17號

☎️0987 129 888

⏰AM09:00~PM17:00

此篇文章為Ruby自費，文章內容為自身感受，

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，

否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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