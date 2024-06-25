想逃離城市喧囂，走進一座寧靜山林嗎？「太平山翠峰湖」提供你一個場域沈浸在自然寧靜之中。翠峰湖環山步道是台灣第一條「寂靜山徑」，更在7月18日獲世界組織 Quiet Park International (簡稱QPI）認證世界第一條的 Quiet Trail ，這座全台最大的高山湖，不僅擁有純粹的自然地景，也保留了最原始的聲音景色，保護湖畔的生態不被噪音污染。

文章重點

太平山翠峰湖｜全球第一條Quiet Trail，彷彿走進天然錄音室 - Alp Forest 戶外生活媒體平台

想逃離城市喧囂，走進一座寧靜山林嗎？「太平山翠峰湖」提供你一個場域沈浸在自然寧靜之中。翠峰湖環山步道是台灣第一條「寂靜山徑」，更在7月18日獲世界組織 Quiet Park International (簡稱QPI）認證世界第一條的 Quiet Trail ，這座全台最大的高山湖，不僅擁有純粹的自然地景，也保留了最原始的聲音景色，保護湖畔的生態不被噪音污染。

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宜蘭太平山｜翠峰湖環山步道

難易度：★★ ， 美景指數：★★★★★

翠峰湖環山步道分為兩個入口，開車前往會於翠峰景觀道路 15.5k 先看見西口，東口則位於 16.5k 處。想輕鬆看見翠峰湖美景可以從東口進入，約步行10分鐘即可抵達觀景平台。若想完整環湖一圈，推薦從西口進入，西口海拔較高，步道沿途較多下坡路段走起來會輕鬆些，更多詳細路線可以參考環山步道導覽圖。

步道詳細資訊

步道總長：3.95公里

海拔：1840公尺 (東西口高度落差160公尺)

來回時間：環狀路線約 2.5 小時 (含拍照與休息時間)

自行開車：距售票處約 1 小時車程 西口:約 7 格車位；東口:約 20 格車位，設有洗手間

注意事項： 部分路段泥濘多，因濕氣造成路面溼滑，須注意腳步 遊樂區入園開放時間平日為6:00~20:00 提早開園日出攻略：暑假平日 4:00 / 週六 02:30 票價：平日全票150元、假日全票200元 汽車入場費100元、機車入場費20元。



步道特色

世界第一條 Quiet Trail

翠峰湖步道東口處有著「寂靜山徑」的標示，是台灣聲景協會於2018推動成立，目的是呼籲踏上這條山徑的遊客，保持安靜的心，讓聲音作為媒介，去理解與感受大地的悄悄話。今年7月18日時，更獲得世界組織 QPI 認證世界第一條的Quiet Trail，讓台灣聲景保育的成果，成為了世界注目的焦點，隨後美國的Niobrara Wild & Scenic River及芬蘭的 Kvarken Archipelago 也將接續成立寧靜步道，期望讓步道周圍的生態系，能保有在自然中對話的話語權。

天然吸音海綿 — 奧陶紀苔原

翠峰湖環山步道2.8k處（東口為3.95k）有一座魔幻森林般的異世界—奧陶紀苔原，此處森林佈滿的泥炭蘚成了天然的吸音海綿，根據亞洲聲景平台以科學儀器(SM2)實測，每小時收錄5分鐘聲景，最低環境音量低於25分貝，等同於1公尺的氣音悄悄話。

QPI 的理事長Gordon Hempton於2005年時，將一顆印地安酋長送給他的石頭，放置在美國奧林匹克國家公園（Olympic National Park）內的霍河雨林（Hoh Rainforest），用這樣象徵性的動作，捍衛這「一平方英寸的寂靜」，甚至改變了當地飛機的航線。台灣聲景協會的范欽慧老師聽見這故事後，便將一顆秀姑巒溪的石頭寄給了Gordon Hempton，告訴他這是台灣聲景最美的地方。

Gordon Hempton這顆石頭帶到了當初的霍河雨林，再寄給范欽慧老師，並告訴他：「寂靜將會回家。」而這顆石頭也成了寂靜山徑上的LOGO。特別的是，當初Gordon Hempton捍衛的霍河雨林，跟此處奧陶紀苔原有著相似的自然景觀。

聲景是什麼？

生態保育大多圍繞在生物多樣性、棲息環境保育等層面，又被稱為地景（Landscape），但除了「眼見為憑」，聲音也是生態需要被保育的一環，聲景（Soundscape）意指聲音的景色，保育的目的為還給動物話語權，使他們能順利溝通，同時我們也能夠傾聽到最純粹的自然之聲。

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