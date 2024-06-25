花蓮日本料理、美食推薦這家馬路上日式小吃，花蓮有很多壽司名店，不過大多消費都比較高，然後也比較多觀光客，不過也是有隱藏版超平價的日本料理唷，馬路上日式小吃就是不少花蓮在地人的私房美食，雖然沒有華麗的裝潢，高級的食材，但憑藉著真材實料及超親民的價格，還有親切的服務態度，多年以來都深受在地人的喜愛呢！

馬路上日式小吃｜交通方式、停車資訊

馬路上日式小吃位於花蓮中華路旁的巷子內，因為位在巷弄內不太好停車，建議外面大路繞一下找停車格停好再走進來，馬路上日式小吃最初是在路邊的小攤子，後來才搬到店面，所幸店名就直接取馬路上吧，蠻有特色的，在地人都說去馬路上吃日本料理，外觀也是很樸實，超級低調的！

馬路上日式小吃｜用餐環境

推開門走進店裡，我們是一開門就來，店裡瞬間就客滿了，生意超級好！而且九成九幾乎都是在地人，看來是沒走錯，看在地人的比例一定是好吃的啦，用餐環境也沒有什麼特別的裝飾，就像一般的小吃店一樣，不過有乾淨跟冷氣就很加分

馬路上日式小吃｜菜單

馬路上日式小吃最大的特色就是平價消費，超級便宜！除了冷盤、壽司外，也有烤物跟鍋燒麵之類的熱食，生魚片壽司一份竟然只要65元，生魚片一份100元！基本上料理品項約莫都在百元以下，不用花大錢就可以吃到日本料理真的很佛啊，然後牆壁上還有料理的照片，不知道可以照著點，照片與實物相符

點好餐就把單子拿給老闆就可以了，最前面櫃台旁是處理冷食、日本料理的地方，熱時則是從後方的廚房出餐，因為人潮夠多食材流動率很快，所以新鮮度也是馬路上日式小吃很自豪的一環

馬路上日式小吃｜推薦料理

在馬路上日式小吃點餐真的完全不用擔心荷包，點這樣一桌355元！有夠便宜的，而且都是正常尺寸不是少少的唷

綜合沙拉，沙拉拼盤的概念，裡面有魚卵、鮑魚、馬鈴薯沙拉跟大量的生菜，份量也蠻多的，魚卵吃起來鮮香夠味，可以搭配生菜跟鮑片一起吃，口感很豐富

旗魚生魚片，旗魚算是花蓮的名產魚種，這一盤厚切的旗魚生魚片有7片100元而已，新鮮就是好吃，吃起來Ｑ嫩鮮甜，厚切吃起來格外有口感

生魚片壽司，五個65元，這也是旗魚生魚片，尺寸也蠻大一顆，算下來一顆都13元，比連鎖壽司店還便宜，而且厚度也很讓人滿意，加上甜醬油調味，是標準經典台式握壽司

馬路上壽司，必點招牌！大家都有點，算是馬路上的經典壽司拼盤，裡面有一顆超大的花壽司、生魚片壽司、紫菜卷壽司、蝦壽司、鮑魚壽司，這樣一盤75元，口感也都非常棒，花壽司真的超大一顆，圓盤當比例尺就知道他有多大了吧！

味增湯，15元一碗，裡面還有豆腐、魚肉，味增湯不會死鹹，可以喝的味增的甜度跟特色柴魚香氣，無可挑惕

整體來說馬路上很像我們之前在嘉義吃的體育館壽司，價格同樣都很平易近人，不管是生魚片的鮮度跟醋飯的口味都非常棒，而且價格真的非常便宜，不管是吃巧或吃飽都是一家很棒的日本料理店唷，推薦給大家

馬路上日式小吃

地址：花蓮縣花蓮市光復街30-1號

電話：03 836 0156

營業時間： 11:30–13:30, 16:30–20:00

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