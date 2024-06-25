假日不想開火煮中餐，就等著蔬果姐妹游泳課結束後，直接開車來中壢覓食，路上與蔬果姐妹討論要吃什麼，姊妹倆說想吃鍋物！列出了幾家鍋物店來選擇，最後我們就決定來吃本燔野菜農場。天啊！Ann已經有10年沒來吃本燔野菜農場，也真完全想不到它能屹立不搖的在中壢撐著，想必一定有它的原因，好！這次就來回憶一下。

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本燔野菜農場-交通位置

本燔野菜農場，就位在中央東路上，直接從一旁的入口搭乘電梯或是步行樓梯上來即可；開車或騎車前來的朋友，附近有付費停車格、停車場可停放愛車，記得可千萬別亂停車，因為市區違停拖吊很嚴重，若是從中壢火車站步行過來，不用10分鐘即可抵達。

本燔野菜農場-室內裝潢

本燔野菜農場的裝潢設計算屬簡約，用餐區分為二樓跟三樓，用餐位置皆由服務人員來做安排，原則上是二樓坐滿了才會安排到三樓的用餐區；洗手間則是位在三樓喔！

而店內的用餐位置大多以四人座為主，但也是有提供幾張兩人座的座位，也建議若是多人用餐可事先訂位，以利店家來做更好的座位安排。

臨時決定來吃本燔野菜農場的我們，這天用餐被安排了坐在靠窗的座位，用餐座位安排的不會讓人感到很擁擠，但有一缺點就是空調不夠強，吃鍋物吃到都大爆汗，不是只有我們，別桌客人也是熱到都拿紙巾放在額頭來吸汗。

本燔野菜農場-菜單

本燔野菜農場的消費方式：平日午餐439元、平日晚餐及假日全天為519元；131~150公分兒童清潔費250元；111-130公分兒童清潔費150元；91~110公分的兒童清潔費100元；90公分以下免費（以上皆均加收10%服務費），以上價格均另加收10%服務費。而本燔野菜農場的點餐方式為先選湯頭，可無限點選菜單上的肉品、副食、飲品等，時蔬、火鍋料、醬料等都是等隨車人員來桌邊時可以無限點選，用餐時間為90分鐘且會在用80分鐘左右的時間上甜點。

本燔野菜農場-餐點分享

湯底

這天我們選的湯底是壽喜燒以及昆布湯鍋。若覺得壽喜燒的湯頭過鹹或過淡，桌上都有水、湯底可以添加調整；而昆布鍋的湯底則是等桌邊餐車過來時可以向服務人員告知。

桌邊餐車服務

不定時服務人員會推著餐車隨桌做服務，餐車有兩台，一台是時蔬、火鍋料，另一台則是醬料、湯底，全都擺放著完全不同的食材，無論是季節時蔬、火鍋配料、醬料等的選擇都很多，看到有想吃的品項就直接拿桌上的空盤，請服務人員協助夾取裝盤。

牛肉/豬肉

一開始都會上基本盤，基本盤就全部的肉類都會先上各一盤，有黑毛安格斯背肩牛、無骨牛小排、熟成小肥牛、梅花豬、脆皮五花豬等，而真的對肥肉很不愛的朋友，當然也可以先跟服務人員告知說五花豬跟小肥牛不要上，畢竟那肥的程度，連蔬果姐妹都無法接受。

DIY手拌溫飯丸

會附上一個一次性手套，抓抓捏捏後的手抓飯丸就出來了！

牛壽喜手卷

這手卷~我覺得還不錯。

起司拉麵

飲品

飲品有冷熱可以挑選，可無限續點來喝。

甜點

飯後甜點有三種可以點選，我們就直接各來一份來品嘗。

本燔野菜農場-整體評價

本燔野菜農場，整體的服務品質還算可以，服務人員不時會推著餐車來做服務，收取空盤的速度也算快，但真心覺得能多設置幾個醬料區會比較好，沒醬料或是沒湯底時都要花時間等候服務人員才行。

本燔野菜農場，付現刷卡皆可，平日午餐439元、平日晚餐及假日全天為519元；131~150公分兒童清潔費250元；111-130公分兒童清潔費150元；91~110公分的兒童清潔費100元；90公分以下免費（以上皆均加收10%服務費），以上價格均另加收10%服務費，用餐時間為90分鐘。

本燔野菜農場在吃到飽的價位上真的算平價，但肉品選項就真的不多，也要說白天用餐時的冷氣可以強一點嗎？吃個鍋物要滿身汗，真的很不舒適。

本燔野菜農場-店家資訊