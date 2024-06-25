佐賀美食非常多，而佐賀的特產主要包括佐賀牛肉、嬉野茶、佐賀限定的​​「小城羊羹」、佐賀草莓​​等美食。不過像是肉製食品是無法帶回台灣的，下面推薦適合帶回台灣的3個必買佐賀伴手禮，如佐賀牛仙貝、有「玉綠茶」之稱的嬉野茶、小城羊羹，這些都可以作為佐賀伴手禮帶回家。來到日本佐賀旅遊，哪些佐賀伴手禮是一定要買的？哪些佐賀購物中心好逛？就讓這篇文章告訴你！

佐賀購物推薦去哪？

鳥栖 PREMIUM OUTLETS

在佐賀想逛街購物的話，可將這家佐賀outlet「鳥栖 PREMIUM OUTLETS」排入行程，距離市區僅需約40分鐘的車程就能雪拼一趟。屬於北九州三大outlet之一，​​充滿西班牙異國風情的商場內，共聚集了170間日本歐美品牌進駐，大家最愛的日系品牌BEAMS、URBAN RESEARCH​​​​，美國品牌COACH、Tommy Hilfiger​​、Nike​​，以及必逛的居家用品Francfranc​​等一應俱全。

鳥栖 PREMIUM OUTLETS 地址：佐賀縣鳥栖市彌生阿丘8－1​​（ Google Map ） 營業時間：每日10:00～20:00​​（二月～19:00​​）

有田燒｜陶瓷器購物中心Arita Será​​

有田町是個長年供應瓷器的重鎮，至今已有400年​的歷史，在此生產的瓷器稱為「有田燒」。其特色為輕、薄、做工精細，也因此被列為日本最高級工藝品，更有陶瓷界愛馬仕之美稱。而要挑選有田燒，可到全日本最大的有田燒購物中心「陶瓷器購物中心Arita Será​​ 」挑選，佔地達20,000坪的商場，店家數量多，是來佐賀買有田燒絕佳的購物點！

陶瓷器購物中心Arita Será​​ 地址：西松浦郡有田町赤坂丙2351番地170（ Google Map ） 營業時間：每日09:00～17:00​​

佐賀購物優惠

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佐賀伴手禮推薦

佐賀伴手禮｜佐賀牛仙貝

到佐賀必吃的佐賀牛，也有做成洋芋片以及仙貝的必買伴手禮！以醬油為基底，帶著令人魂牽夢遊的佐賀牛肉風味，味濃卻清爽，不禁一片接一片，來佐賀旅遊時，一定要帶個兩三盒回家配電視，也適合送給親朋好友當成伴手禮。想要買佐賀牛仙貝除了可以注意超市外，像是「武雄温泉物産館」這樣的伴手禮店也買得到，還能一次將其他伴手禮如嬉野茶、小城羊羹等一次買齊！

佐賀伴手禮｜嬉野茶

嬉野茶是佐賀到長崎一帶在地生產的日本茶，至今已擁有數百年的歷史。茶葉呈現圓玉狀，與一般日本茶有所不同，口感清爽而香氣濃郁，又有「玉綠茶」之稱，適合買給愛喝茶的朋友當成佐賀茶伴手禮。想找嬉野茶也可以多注意伴手禮店，或如果有到武雄温泉的話可以直接在「武雄温泉物産館」購齊。

佐賀伴手禮｜小城羊羹

日式甜點代表之一的羊羹，在佐賀則有當地限定的​​「小城羊羹」​​。發源於羊羹的故鄉「小城市」的​​「小城羊羹」外層有略略的砂糖感，裡面則是綿密極致，口感層次相當豐富，如果是羊羹愛好者的話，千萬不要錯過這項佐賀必買名產。要購買小城羊羹有多處可購入，追求創始店的話可到百年的「村岡總本舖本店」，隔壁還有羊羹資料館​​可一探這項百年伴手禮的故事，另外有到武雄温泉到話，「武雄温泉物産館」也是一個買佐賀伴手禮的好地方！

佐賀必買｜佐賀草莓

最後，小編加碼推薦，如果是在 12月至5月草莓季節前往佐賀自由行的話，推薦大家佐賀必買水果「佐賀草莓」，佐賀草莓以香甜多汁聞名，不管是當下新鮮食用，還是製作成草莓乾，都能讓人回味無窮。雖然無法將草莓直接帶回台灣，不過在結束一天的佐賀旅遊後，回飯店吃草莓簡直就是味蕾極大的奢華享受！