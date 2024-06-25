「蟬說：霧繞」位在新竹五峰鄉「白蘭部落」，山路路況不算太難開（不太會開山路的老公認證！）

蜿蜒山路大約開了一個多小時，容易暈車的朋友建議提早吃暈車藥～

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「蟬說：霧繞」有附設停車場，不用擔心愛車無處停～

停車場旁是「山眠小車」露營區

目前共三台露營車，比較怕熱的人推薦選露營車，裡面有裝設冷氣～

「蟬說：霧繞」入園時間下午14：00【依現場為主】

來到接待中心時間尚早，可隨意找個舒服座位等候～

誠實商店販售飲料、餅乾、泡麵，把錢投到旁邊小桶子裡就可以了！

可以借用球拍和羽球殺時間～

「山谷小鹿」露營區位置較遠，有專門行李接駁暫時放置區

我們預定的是「豐收地」露營區，可以等Check in時間再拿下車～

參加打卡活動可以玩扭蛋一次～

迎賓小點時間：14:30~16:00【依現場為主】

檸檬蛋糕，檸檬香氣爆棚，酸甜度拿捏剛好，我一個人就吃了好幾塊，好適合當下午茶！

荷蘭小鬆餅可以丟進烤箱烤個兩分鐘，淋上甜甜的蜂蜜，鬆餅口感紮實甜度不會很甜～

古早味餅乾有三種選擇，一根接著一根很解饞。

無糖金萱烏龍茶香順口不苦澀，葡萄柚汁酸酸甜甜沁涼好喝，牛奶和咖啡我mix在一起變成咖啡牛奶～

15:00-16:00 手作體驗【依現場為主】，每帳依照人數給予材料數量

有專人講解教學，口訣很好記：一壓二、二壓三、三壓四、四進洞

DIY森林系編織鑰匙圈，看起來很難實際操作挺簡單的，編完很有成就感！算是實用的生活小物～

Check in時間：下午16:00，Check out時間：隔天中午11:00

我們當天入住「豐收地」營區，距離停車場很近，拖著行李馬上就到了！

中央平台是晚上烤棉花糖的地方

淋浴間和廁所距離帳篷很近，大約走個50秒左右就到了，非常方便～

淋浴間水很強，不會忽冷忽熱，地板也沒有積水的問題～

提供茶籽堂洗髮露和沐浴露，這款百貨專櫃有在賣，味道我還滿喜歡的！

提供吹風機、衛生棉、棉花棒、牙線棒、嬰兒澡盆

茶水間提供冷熱飲水機、水壺、馬克杯、冰箱

帳篷周圍綠意盎然，吸收滿滿大自然芬多精好舒服～

帳篷外提供雨傘，不幸遇到下雨天也不怕淋雨～

外帳區提供露營桌和露營椅，可坐在戶外享受愜意的午後時光～

「蟬說：霧繞」帳篷有五米非常寬敞！帳篷中央沒有桿子佇立，擺放一張嬰兒床，動線依舊順暢。

一般標準床大小，床墊很有支撐不軟塌，旁邊的人翻身也不容易受影響，枕頭和棉被厚薄度也剛好～

帳篷拉鍊可打開透氣，窗景望出去一片綠油油還不錯！

嬰兒床有輪子推移很方便，睡覺時可以把蚊帳套起來，就不用怕寶寶被蚊蟲攻擊～

小被被和安撫巾需自備唷～

帳篷內有電風扇沒有冷氣，山上溫度較低，晚上睡覺不會很悶熱～

有長鏡、衣架

提供大浴巾四條、耳塞，還有方便盥洗裝物品的袋子

防蚊燈

除濕機

床下方有附一條延長線使用

晚餐時間：18:00-19:30【依現場為主】，放飯時間像蝗蟲過境，盤內食物很快被掃空，人員補菜速度還挺快的！

野菜沙拉吧有生菜、火腿、葡萄乾、小黃瓜、紫高麗、玉米、洋蔥、鳳梨

醬料可搭配和風醬、葡萄醋或是橄欖油，餐前來份沙拉開胃一下～

水果西瓜和火龍果都很甜～

巴攏就是竹筴魚，表面炸的金黃酥脆，魚肉軟嫩可口，幾乎沒有吃到魚刺，不過還是要小心～

火烤帶殼玉米筍味道清甜，裡面一絲絲的玉米鬚也很有營養價值～

不計成本鋪上滿滿酥脆櫻花蝦，再搭配滑順美乃滋，這道我好喜歡！

胡椒烤螺肉用竹籤把螺肉拉出來吃，螺肉口感有Ｑ勁略帶有微微辣感～這道好適合下酒！

綜合時蔬有芋頭、菇類、紅黃椒、櫛瓜，搭配濃郁青醬和起司粉，相當夠味好吃～

炒高麗菜口感脆甜，簡單調味就很好吃～

蘿蔔時雨煮有清甜的紅白蘿蔔、柔嫩的香菇、軟Ｑ的烤麩以及細嫩的大白菜

辣味小米酒釀豬肉，五花肉肥瘦剛好，吃起來有微微辣度很下飯～

刺蔥香燻烤雞，雞肉連皮帶肉烤的極嫩，搭配「刺蔥」獨有香氣，別有一番風味！

樹豆豬肉丸，外觀像迷你版獅子頭，口感軟潤多汁超級好吃！光是視覺就讓人口水直流～

炸小米糕鰜魚片，圓滾外型很像章魚小丸子，創意感十足！吃起來口感軟糯又有點蓬鬆感，相當特別！

火烤月桃小腿肉，帶骨雞肉烤功厲害，吃起來不會過於乾柴～～

炸香菇一支一支插在木頭上，超級討喜可愛！很熱銷要搶要快～

「香菇炊飯」米飯香Ｑ不軟爛，加入大量的菇菇香氣很迷人～

也有基本款白飯

小農蔬菜湯，湯本身沒什麼調味，喝到的是蔬菜淡淡甜味，多種蔬菜搭配營養滿分～

「水果雞湯」雞湯裡面滿滿料不怕撈不到，有香菇、柿子以及口感鮮嫩的帶皮雞肉～

「莓果烤布丁」這道熱甜食成功擄獲我的味蕾！布丁柔嫩有蛋香，表面有脆甜焦糖感，搭配酸甜綜合莓果，吃完大滿足！

晚間營火時間：19:30~21:30【依現場為主】，晚餐吃飽喝足後可以回到營區烤棉花糖～

也可以額外報名「泰雅族獵徑尋根體驗」跟著專業獵人深度探險～活動時間：19:30-21:30【依現場為主】

帶著頭燈準備出發探險去～

大家懷著敬畏的心，入山儀式開始。

聽著導覽解說，實地走訪密林獵徑搜尋獵物的足跡～

現場佈置抓山豬的陷阱

展示獵槍的使用

山上無光害，滿天星斗看得一清二楚～

就地取材生火烤棉花糖，就連串棉花糖的竹籤也是獵人現場用竹子削出來的～

體驗自己鉅竹杯

用原住民釀的小米酒，乾杯！

最後來張大合照紀念，回程！

夜晚露營區挺漂亮挺有氛圍的～

早安～被蟬聲叫醒，剛好準備吃早餐！

寶貝紜紜似乎很愛這個窗景，一直站起來看～

早餐時間8:00-9:30【依現場為主】

飲品有冰咖啡、熱咖啡、柳橙汁、牛奶，有三種牛奶麥片可選擇！

中式清粥小菜，玉筍口感很細嫩，蜜黑豆甜甜的很涮嘴！

起司菇菇，香濃焗烤大配水潤香菇，撒上微量辣粉提味，很好吃餒！

西式炒蛋沒有過多調味，口感很有嫩度～

香料烤南瓜，口感紮實綿密，健康養生～

港式蘿蔔糕口感軟嫩有Ｑ度，要搭配醬油一起吃比較有味～

洋蔥炒豬肉絲，軟嫩的豬肉搭配洋蔥炒出清甜，這道很出彩～

三款果醬分別是巧克力、藍莓以及花生

水果芭樂偏軟不是硬脆的那種，蘋果很脆甜～

收拾完行李，來到戶外看看風景拍拍照～

遇到一隻很大的蝗蟲，它的保護色很強，不仔細看不會發現牠～

雖然沒有遇到美麗的櫻花季，但是繡球花拍起來也是頗美的～

來到「蟬說：霧繞」遠離城市的喧囂和日常的瑣事，放慢步調與大自然連接

享受純粹的自由及放鬆，與親友們一起共度寶貴時光～

無論是初次露營或是經驗豐富的露營愛好者都很適合！

不用自己搭帳篷，花費大量時間料理餐點，就可以體驗露營的樂趣～

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YouTube影片有更多介紹~

蟬說：霧繞WooRao

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電話：03 6210120

地址：新竹縣五峰鄉桃山村白蘭298之3號

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