南部最狂的川味料理、樟茶烤鴨都會來吃這間 墨川四川樟茶烤鴨

LA時尚川菜 墨川四川樟茶烤鴨很有名，很多朋友都會專程來台南吃

已經成為台南烤鴨必吃的人氣店家，聚餐、親子聚會、大型宴客都有

用餐免服務費、包廂無需低消，消費價格很親民實在

每次來台南找朋友聚餐、帶家人吃烤鴨川味美食，就吃 墨川四川樟茶烤鴨

墨川四川樟茶烤鴨位置數很多，目前台南有三間門市可用餐

聚餐位置點很便利，亦可先訂位唷！

墨川四川樟茶烤鴨 台南川菜推薦-LA時尚川菜

位置：台南市安平區永華路二段520號

營業時間：11：00～14：00、17：0~21:30

電話號碼： 0970 393 556

line@ ID詢問: @433tgbhd ( https://lin.ee/H8qfxPn )

IG：https://www.instagram.com/la5812459/

預約: inline.app

線上菜單：VIEW

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身邊很多朋友都來用餐過，招牌人氣片鴨、創意川味美食，還有香麻夠味的乾鍋、酸菜魚

重口味確不油膩，帶長輩來吃也很OK

很有自家特色的川味美食、墨川四川樟茶烤鴨

有半開放式包廂、獨立包廂，很貼心的是包廂無需低消

二樓也有超大包廂唷！

有紙本菜單，桌邊都使用PAD點餐，用餐無酌收服務費

創意與經典合併，時尚帶有傳統融合

可以吃到傳統滋味又能感受到創意結合的美味料理

而且擺盤都很特色，讓視覺也享受到

還有各式醬料可以自取

免費供應熱開水

桌上也會免費供應茶水

都是採用開放式片鴨，可自行到半開放式廚房看主廚片鴨

鴨肉的湯汁很多，獨門煙燻方式帶出香濃滋味

每一隻鴨都是1.8公斤

1.8公斤，樟茶烤鴨肉質色澤紅潤

皮酥脆帶有茶香滋味，所以稱為 樟茶烤鴨

主廚都會把多餘的鴨油修除掉，保留酥脆片鴨、咬下都很酥脆帶出香氣

很特別的是還會把鴨肉放於鐵板上，讓鴨肉於鐵板上稍微加熱

讓鴨肉更加帶有酥脆口感

3～5人用餐可以點 樟茶烤鴨套餐

就會有：煙燻樟茶片鴨、魚子醬鴨肉捲、肉骨茶鴨肉湯、鴨肉炸醬麵

可以點幾到開胃或者私房川味美食搭配，就可以吃很飽

不僅美味，用餐的儀式感、創意也不可少

使用煙燻方式讓片鴨味道更佳渾厚

打開來煙霧瀰漫，散發煙燻香氣

煙燻樟茶片鴨

片鴨使用鐵板，底下還有小火苗持續保持溫度

鐵板上面不是油，都是鴨肉的湯汁

墨川四川樟茶烤鴨是一道令人垂涎欲滴的美食，堪稱招牌片鴨的典範

外皮色澤金黃，外皮酥脆，內里鮮嫩多汁，散發著獨特的樟茶香味

每一片鴨肉都經過精心烤制，入口即化，香氣四溢，令人欲罷不能

這道烤鴨不僅保留了四川烤鴨的傳統工藝，還融入了獨特的樟茶風味

搭配甜麵醬、小黃瓜、蔥段

餅皮也都自家特製，帶有Q度

使用蒸籠保持溫度，而且每一片都不用擔心沾粘，都會隔熱紙區隔，拿取也便利

餅皮很Q彈，單吃沾甜麵醬也超好吃

師傅的刀法很厲害，大小控制的很完美

加上把多餘的鴨油去掉，讓片鴨吃起來更香又帶酥脆口感

油亮光澤，整個把鴨肉湯汁給封鎖住

片鴨好吃，真的保有油脂香氣、酥脆帶出鴨肉甜味

肉質帶有粉嫩色澤，飽滿鴨肉香氣引出煙燻滋味提味

光是單吃就覺得很開胃又唰嘴

我本身很喜歡鴨皮，咬下酥脆帶油脂香氣，不油膩會滋潤鴨肉更香更甜味

佐以傳統的甜面醬、黃瓜條、蔥段，還是直接品嘗，都能感受到烤鴨的魅力

鴨皮單吃也好好吃，真的很邪惡好卡滋

搭配甜麵醬、小黃瓜、蔥段一起吃

甜麵醬很濃稠，甜味香氣讓餅皮Q彈可口

帶出鴨肉本身的煙燻香氣與自然甜味

雖然沒有酌收服務費，桌邊服務都還蠻不錯的

餐點都會陸續上桌～

肉骨茶鴨肉湯

很大鍋的肉骨茶鴨肉湯，3～5人享用絕對沒問題

沒吃完還可以打包回家當火鍋底，加麵條、加火鍋料蔬菜就可以當一餐

整個鴨架子下去燉煮，還加入了排骨、蛤蠣

可以提出鮮味，讓湯頭很香醇好喝

尤其帶孩子來，就可以點不辣的樟茶烤鴨套餐

湯頭真的很好喝，下面還有火爐持續加熱

湯頭不擔心喝不夠，可以加湯唷！

不僅有鴨架子本身的煙燻香氣與鴨肉甜味

帶有肉骨茶本身的藥膳香氣，越喝越愛，一點都不噪口

魚子醬鴨肉捲（5條）

帶有創意滋味的鴨肉捲，還搭配奢華的魚子醬提味

把鴨肉包入，捲起來油炸還帶有蝦子鮮味

每一口咬下都很層次薄脆口感

很香夠味，引出香濃內餡滋味

魚子醬帶出鹹香提味

魚卵塔野蔬3顆

餐點上都會融入創意，保有原始的烹飪手法

加入不同的擺盤與食材的調配運用，激發出新風味

龍鬚菜很細嫩，底部帶有胡麻香氣提味

波波鮭魚卵提出海洋鮮味，美乃滋滋潤

讓整體很爽口還有豐富香氣

鴨肉炸醬麵

套餐內有的主食，很大一盤鴨肉炸醬麵

烤鴨多吃，也把鴨肉融入麵食內

特製炸醬很濃郁，還加入了鴨肉、豆乾、蔥花、淋醬

記得攪拌均勻，讓醬汁、配料都能完美結合

帶有淋醬，所以不擔心吃起來太過於濃稠

炸醬帶有甜味香氣，整個很滋潤麵條

還可以咀嚼到豆乾Q度，增加咀嚼口感

餐點樣式很多，可以點辣或者不辣

如果熱愛川味，還有乾鍋、水煮魚、酸菜魚等餐點可點唷！

鮮青椒水煮魚

這款真的很青花椒，香氣很渾厚

不油膩的水煮魚，店家使用的是扁鱈

水煮魚內還有很多豆芽菜、蔥花

新鮮青花椒，帶出香麻滋味

尾韻真的會有青花椒的辣度，咀嚼時候還會咬爆青花椒，整個香麻辣度都會湧上來

扁鱈很滑嫩細緻，帶出青花椒香麻、酸度

如果你跟我一樣喜歡青花椒，又嗆又麻帶有辣度，超開胃

旁邊都還有線上菜單，隨時都可以加碼點餐點

很多包廂樣式，還可以高達20～30人的數量

商務聚會、多人聚餐、家庭聚餐都很方便

價格還蠻實惠的，又能吃到好吃的墨川四川樟茶烤鴨、特色川味美食

一樓門口旁還有一個四人桌的祕密小包廂

還有一張貼心的沙發椅唷！享受獨立的包廂用餐，更有隱私空間～

帶孩子來用餐，有包廂也比較不會打擾他人用餐

台南相當知名的 LA時尚川菜 墨川四川樟茶烤鴨

帶小朋友也不擔心餐點上的問題，有不辣的餐點、烤鴨、炒飯、麵食等等餐點都很適合孩子唷！

想吃烤鴨、片鴨，就推這間！

La時尚川菜 善化店 地址：台南市善化區光復路48號 營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:30 (最後營業時間20:30)無公休

連絡電話：06-581 2459 墨川樟茶烤鴨 永康店

地址：台南市永康區永大路二段815號

營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:30 (最後營業時間20:30) 無公休

連絡電話：06-203 2380