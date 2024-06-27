台中泰式火鍋推薦，一饌泰式銅盤燒烤火鍋-台中北屯店。從草屯田野間起家的一饌泰式銅盤燒烤火鍋來台中開新店啦! 主打泰式湯底的火鍋、銅盤烤肉、獨家泰式醬料，而且也有提供野菜自助吧、飲料暢飲、泰國長米飯、泰國明果冰淇林吃到飽。一饌泰式火鍋北屯店的空間比草屯店寬敞許多、座位舒適，訂不到一饌草屯店的趕快轉來台中北屯店用餐吧~

一饌泰式銅盤燒烤火鍋

一饌泰式銅盤燒烤火鍋 位置與停車

一饌泰式銅盤燒烤火鍋台中北屯店位在昌平東六街和豐美五街口，周邊目前還很多重劃區、也有收費停車場，相對很好停車~而且門口相當寬敞也能停多輛機車。

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價格、優惠、營業時間以官方公告為主

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店內空間相當寬敞舒適，多為4人~6人座，桌距大而且還有隔板區分，用餐時相當舒適

雖然才剛開幕，但假日午餐就相當多人來用餐，而且不少是草屯店的老客戶專程來這吃呢~

有許多小家庭帶著長輩和小孩來吃飯，也有團體來聚餐

一饌泰式銅盤燒烤火鍋 自助吧區

台中火鍋店現在都流行蔬食自助吧區，所以一饌台中北屯店也提供了這些服務，蔬食自助吧、飲料機、咖啡機、明果冰淇林、泰國米飯通通吃到飽

蔬食自助吧的種類頗為多樣，光是不易保存的葉菜就有8種，其中還有我特別喜歡的黑葉小白菜、山茼蒿(蔬菜品項為季節性供應、不定期更換)

葉菜類的清洗得乾淨又鮮脆，還有洋蔥、紫洋蔥、番茄、絲瓜等，火鍋類的餃子、丸子也不少，還有韓國年糕喔!

菇類的有頗多種類，玉米和南瓜也超鮮甜好吃~

架上還有油條、豆皮、王子麵、意麵、冬粉等

蔬食自助吧讓你可以自己選擇想吃的菜盤內容物，而且可以吃很飽~

除了基本款的可口可樂汽水機之外，還有原萃茶、美粒果果汁，飯後喜歡喝杯咖啡的當然也是必備飲品。

來自泰國有名的明果冰淇林在一饌台中北屯店可以免費續，而且有8種口味耶~布魯最喜歡的榴槤、泰奶、荔枝一次滿足

白飯與昆布湯自助區

提供的雖然是泰國長米飯，但是米飯煮的水分很適中，不會太過乾硬，妮妮個人是吃得滿喜歡的~尤其是淋上泰式酸辣湯之後，好好吃!

醬料區也相當多元，除了上面有標籤註明的之外，還有生辣椒、香菜、蒜粒、蔥花

每份套餐都會有提供一饌每天現打的特調泰式醬汁，如果不喜歡酸甜味很鮮明的話，也有比較偏重鹹香的泰式火鍋醬可以用。

一饌泰式銅盤燒烤火鍋 菜單

身為泰國華僑的老闆和來自泰國的老闆娘，對於餐點上的泰式風味上可說是相當道地，所以來到一饌當然最推薦你一定要選泰式酸辣湯，如果有兩個人的話，那當然就是一個人選火鍋、一個選銅盤烤肉，兩者搭配著吃最讚！

一饌泰式銅盤燒烤火鍋 餐點介紹

妮妮布魯到一饌用餐就是一個人選火鍋、一個選銅盤烤肉，這樣同時可以喝到超好喝的泰式酸辣湯，又能吃到香噴噴的銅盤烤肉，最享受～

泰式酸辣湯

泰式酸辣湯底中加入香茅、南薑、魚露、辣椒、番茄等辛香料，而且還有加了牛奶，所以相當濃郁又溫潤，而”泰式椰奶湯”的椰奶香氣會更加強烈香甜一些～由於泰式酸辣湯的熬煮成本高，所以免費加湯時是用植物高湯（泰式辛香料熬煮的高湯），若是想要原湯的話則需另外單點湯底，會用新的另一鍋完整呈現。

妮妮布魯都相當喜歡泰式酸辣湯，有著非常濃厚的泰式風味，看起來橘紅但其實不會太辣，超級好喝～

點餐都有提供店家每天現打特調的橘紅色“泰式沾醬”，入口酸香微辣微甜，而醬料區提供的“泰式火鍋醬”則是比較偏鹹香感。另外，若是點泰式酸辣湯的還會提供新鮮檸檬汁，用來加到湯頭中的，不管是獨家泰式沾醬或檸檬汁，若是不夠都可以請店員補充喔～

泰式酸辣湯有３款喝法

第一喝：先感受泰式酸辣湯那濃郁有厚度的湯頭；第二喝：將湯撈至碗中才加入新鮮檸檬汁，千萬不可將檸檬汁倒入火鍋中加熱以免苦澀，多了檸檬清新酸香，整個風味完全不一樣，好喝的令人舉起大拇指；第三喝：覺得不夠辣的人可以到醬料區取一些紅辣椒、香菜加到湯頭中熬煮，熄火再加入檸檬汁，這時的風味就整個超級泰味～酸、辣、香甜超好喝！

妮妮布魯不只喜歡喝泰式酸辣湯，而且點火鍋更方便煮蔬菜~現在多了蔬食自助吧，愛吃甚麼配菜都可以自己選擇~

燙完肉、涮完菜之後，最後才放入麵食類的，非常推薦用冬粉、意麵來吸收泰式酸辣湯的風味，撈到碗中再淋上檸檬汁、泰式沾醬，讓你一秒到泰國吃美食的感覺！

一饌原本是肉商起家，所以對肉品的供應品質相當優，而且份量上也比一般火鍋店多一些，讓你不只吃蔬菜自助吧滿足，肉盤也很滿足

安格斯熟成牛小排

一饌提供的高檔肉品選項之一，肉片份量多而且都帶有點厚度

瞧瞧這油花的分布頗為勻稱，而且大片有厚度

不管是放到泰式酸辣湯中或是用銅盤烤肉都相當鮮嫩好吃

安格斯熟成牛小排肉質很嫩，建議不要煮過久以免影響油花在口中的滋潤感

先吃牛小排本身原味的甜，下一片再沾一饌獨家泰式醬汁，兩種滋味截然不同，越吃越開胃！

銅盤烤肉

銅盤烤肉的湯頭是以昆布為基底，需要加湯的時候可以到自助區拿湯壺自己加，由於煮湯的深度較淺，所以妮妮個人是比較喜歡把蔬菜放到火鍋裡面煮更快速方便。

銅盤上方放置一塊天然豬板油，在烤肉前先用它的油脂滋潤銅盤表面，以免待會肉片放下去黏住

松阪豬

相當有份量的一大盤松阪豬

帶點厚度的松阪豬咀嚼時才能感受到Q脆感

喜歡慢慢烤到雙面金黃焦香，香氣十足，入口咀嚼出豬肉的甜與松阪豬部位特有的Q脆彈性

剛開始烤的時候還不熟練，後面越烤越漂亮誘人，肉片香氣更加香濃好吃~

牛小排用銅盤烤肉的話，也是不要太熟，帶點粉嫩感的時候口感最佳~這款肉品就不能像松阪豬那般在烤盤上太久，以免影響口感。

用泰式酸辣湯涮燙的牛小排多了酸辣湯頭的滋味，而用烤盤的牛小排則是肉香鮮明，兩種不同風味的呈現，都值得一試

最後，當然是要吃個泰式風味的冰淇淋做結尾，而且有多種口味可以選擇，真的是超棒的!

整體感想：

一饌泰式銅盤燒烤火鍋的特色就是風味濃郁的泰式酸辣湯，所以極度推薦必點！！搭配店家每日特調的泰式沾醬，不管沾肉、配菜都超級開胃～好險一饌的肉量十足，讓人相當有滿足感！一饌創始店位在草屯的田野鄉間，旁邊還有兄弟店【唯真燒肉】，草屯創始店的座位比較少，即使是平日中午也很常客滿，比較難訂到位子，可以改訂一饌台中北屯店，而且還有蔬食自助吧吃到飽，更適合團體聚會、家庭聚餐～

一饌泰式銅盤燒烤火鍋 店家資訊

台中北屯店

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地址：台中市北屯區昌平東六路658號

電話：0912-803288

營業時間： 11:00~14:00、 17:00~22:30，六日全天供餐中午沒休息

草屯創始店

地址：南投縣草屯鎮北投路53巷16弄76號

電話：0910-613389

營業時間：11:00~14:00、17:00~21:00

不定時公休，請看粉絲頁公告

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