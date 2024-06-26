wing今天來到位在板橋新埔站週邊google萬人推薦的高人氣髮廊【Azone髮廊-新月殿 】，

專業染髮或燙髮只要1500元起，護髮還買一送一，這次wing是來處理布丁頭及白髮的困擾，

設計師Beryl幫我染了 霧面咖啡褐 再搭配 黑曜光感護髮 ，

染後的色澤及護髮後的柔潤光澤感讓我很滿意！

【Azone髮廊-新月殿 】位在板橋文化路上，從捷運新埔站2號出口步行約20秒即達，

交通方便，店面位在二樓，招牌上樓梯上皆有寫燙染優惠，燙或染1500元起，

護髮買一送一喲！

二樓美髮空間寬敞明亮，以質感白色系為主，座位適中，白色沙發墊座位舒適，

鏡子後有可放包包的空間，座位旁也有小桌子可放開水及手機。

架子上陳列了各種店內美髮使用的專業髮品。

看一下wing還沒染髮前呈現布丁頭的髮色狀況，

加上頭頂還有摻雜捲翹的白髮，髮尾也因多次染燙呈現毛燥感。

染髮前設計師Beryl先拿出色卡與wing溝通，顏色選了咖啡褐色，

比較有質感的顏色，也能蓋白髮，染後再加強護髮來滋潤髮絲。

染劑顏色由設計師親自調配，染髮前先上一層頭皮隔離，

可稍隔離頭皮不直接接觸染劑，頭皮隔離有薄荷成份，前5分鐘頭皮會涼涼的，

感覺很舒爽，另外會在耳朵上套上耳套避免染劑接觸。

之後染髮就由今日親切漂亮的設計師Beryl及助理操作，先染髮根長出來的部分，

等8分鐘左右再染髮中及髮尾，之後需靜待時間過色，覆蓋保鮮膜協助過色。

差不多時間過色後就到舒適的沖洗區沖洗，沖洗區座位柔軟舒適，躺起來還蠻舒服的。

沖洗完回到座位再來就是護髮的步驟了，今日使用的是 黑耀光感護髮 ，

共有４劑，第1劑是強化頭髮內部的蛋白質，第2劑是補充保濕及柔軟成份，

第３劑是修補受損毛麟片的羊毛角蛋白，第4劑則是頭髮外層防禦輕紗的保護，

持續滑順觸感及質感。

黑耀光感護髮 1-3劑先一起上在頭髮上，第4劑則是在沖洗區施作。

第1~3劑上完後再用導熱器蒸氣加熱，幫助吸收。

之後再到沖洗區沖淨並做最後一道第4劑的護髮，會放熱毛巾熱敷頭部及頸部，

護髮同時順便休息放鬆一下。

吹乾後Beryl幫我大致修剪一下髮尾及瀏海，再用離子夾及電棒捲造型一下就大功告成囉！

可以看到整頭髮絲已均勻顯色，呈現具有質感的咖啡棕色系，

頭頂的白髮也覆蓋過去不明顯了。

黑曜光感護髮後感覺髮絲柔潤有光澤，髮質也改善了不少，摸起來好柔滑。

染前及染後加護髮的對比照可以看得出來差異，染後色澤飽合顯色且經護髮後不毛燥。

陽光下的咖啡褐髮色會多了點霧面質感，髮色看來更亮眼。

染後Beryl很貼心的建議我用保濕的洗髮精清洗頭髮，過程中也會很詳細的講解，

染髮技術專業，染出了我想要的質感棕色，加上護髮的效果髮絲真的很柔順，

推薦來【Azone髮廊-新月殿 】找漂亮親切的Beryl打造美麗造型！

【Azone髮廊-新月殿 】

地 址：新北市板橋區文化路一段320號2樓

電 話：02- 2255 0716

營業時間：週一至週六11:30～19:30，週日公休

Line預約：lin.ee/eaabZ2C

FB: Azone髮廊-新月殿

IG: azonehair6