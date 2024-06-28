位於北大路的「探吉便當」真的讓我們很驚艷！

店家相當用心，當天從市場買來的新鮮雞腿、排骨自己醃製再油炸。

還有手工製作的蝦卷和糖醋里肌的主菜，很有餐廳級水準

再加上老師傅們當天快炒的配菜，讓大家可以享用美味又有質感的便當~

而且價格不貴，大都在100元-130元之間

快跟著小米一起去看看吧。

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👉探吉飯包位置及停車方式

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探吉飯包位於北大路與北新街交叉口，遠遠就可以看到明亮簡約的招牌

開車的朋友可以找一下附近的停車格~

👉探吉飯包環境介紹

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店內風格簡約，給人乾淨明亮的感覺。

開幕以來深受在地人歡迎，中午時間都是人潮滿滿

主菜都是現點現做，需要等候一下，店家貼心提供座椅讓客人坐著等待~

店家強調食材是當天從市場新鮮直送，主菜和配菜都是當天製作

肉品是店家自行醃製處理，並不是買半成品回來油炸而已喔！

排骨選用新鮮豬里肌，很有厚度，加上老師傅獨門醃料醃製入味，口感更加軟嫩

炸雞腿也不是買半成品回來油炸的，市場直送的新鮮雞腿，會先浸泡鹽水去腥，處理上一點也不馬虎，如此才能做出餐廳級的美味

接著裹粉靜置在層架上，層架特別用薄膜保護，避免食物受到汙染，確保食材乾淨衛生

老師傅手工製作的炸蝦卷也不能錯過，內餡使用蝦仁、香菜、馬蹄、絞肉、魚漿，每一個都經過秤重確保重量一致。

接著用腐皮包覆後下鍋油炸，如此費時費工應該很難在一般便當店看到吧

糖醋里肌也是老師傅大火快炒而成，色彩鮮艷光看就讓人流口水~

👉探吉飯包菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

選用新鮮食材費工費時製作的便當，大家是不是認為很貴?

很有厚度又大片的排骨，加上精緻配菜的便當只要100元，百元就可以享用餐廳級的美味真的很划算

最便宜的滷肉飯便當也只要80元，有大隻的炸雞腿便當只要120元，小米建議加10元點椒麻雞更美味喔！

👉探吉飯包用餐心得分享

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來開動吧！

好奇問大家偏好雞腿便當還是排骨便當呢？

小米覺得除了主菜要好吃以外，配菜也要好吃，兩者加起來才會是100分美味的便當

小米首推糖醋里肌(100元)，個人很喜歡吃糖醋里肌，對糖醋里肌也很要求

便當包含4種精緻配菜，每天配菜都不太一樣，會依季節調整，今天吃到的有番茄炒蛋、瓜仔肉和炒時蔬。

糖醋里肌是無骨的，先油炸後讓外皮酥脆，再下鍋跟糖醋醬汁拌炒~

肉質鮮嫩，加上酸甜適中的糖醋醬超下飯的

白飯煮得很不錯，選用的是京都壽司米，粒粒分明又有軟Q的口感。

光是糖醋醬汁就很下飯 XD

配菜光看色澤就很美味，光是番茄炒蛋就可以解決一半的白飯了

炒高麗菜有脆甜的口感，不會軟爛。

炸雞腿(120元)雞腿超大隻的，屬於薄皮嫩雞，還記得肯爺爺說吃薄皮嫩雞才內行

使用當天新鮮直送的雞腿肉製作，一咬下就有肉汁流出，吃得到雞肉原始甜味，沒有雞肉的腥味喔

重口味的朋友可以請老闆多灑一點胡椒鹽，或是加10元點椒麻雞(130元)。

炸雞腿搭配酸甜微辣的醬汁，美味程度立馬提升了兩倍！ (謎之聲:小米你也說得太誇張了吧 )

同行的姿君說真的不誇張，加上椒麻醬汁後真的很好吃，而且很下飯

愛吃排骨的朋友不能錯過滷排骨(100元)，排骨使用獨門醃料醃製入味後，先炸後滷，有厚度的排骨吃起來就是爽！

肉質嫩嫩的，加上鹹中帶甜的滷汁，是正統的古早味滷排骨~

愛吃排骨的朋友，來回憶一下有沒有以前吃鐵路便當的風味吧

因為排骨有骨頭，食用時要注意不要吃到骨頭啦！

黑胡椒豬排(120元)也讓小米驚豔，是隱藏版的美食

有厚度的豬排，搭配特調黑胡椒醬，軟嫩肉質與微微嗆辣的黑胡椒風味，又是下飯的狠角色

光是黑胡椒醬汁搭配白飯，就讓我們豎起大拇指，喜歡黑胡椒豬排的朋友不能錯過

喜歡蝦卷的朋友必點手工蝦卷(115元)，份量十足，而且內餡紮實很有誠意

內餡有馬蹄的脆度、鮮嫩彈牙的蝦肉、魚漿和香菜、蔥花的香氣，讓人一吃難忘

小米吃完後打卡分享，還有網友詢問能不能單點呢！單點一份回家加菜也不錯喔。

白飯有淋上手切滷肉，半肥瘦偏鹹香的風味。

喜歡炸排骨的朋友可以點炸排骨(100元)，屬於薄皮的炸排骨~

以上是我們的心得分享，探吉飯包的便當有餐廳級水準，而且價格不高，大都在100-130元之間。

店家使用新鮮食材加上老師傅的手藝，推薦給喜歡便當的朋友喔

👉探吉飯包營業時間地址

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🌟店家資訊：探吉飯包

🏠地址：新竹市北區北大路462號

☎電話：03 525 5222

⏰營業時間：10:30–13:30, 16:30–19:30 (週日公休)

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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