位於市區寧靜巷弄裡的 捨茶外人文茶館 ，是我關注好一段時間的地方，從樸實的外表到古色古香的內在，用二個小時的時間坐著聊著，感受被茶香包圍的慵懶時光。

【吃喝玩樂很主觀】

親子旅行不設限，跟著魚兒家族趴趴GO

💟 歡迎按下最愛追蹤，follow me 💟

電腦版〉〉『已說讚』設定『加最愛』

手機版〉〉『追蹤中』設定『加最愛』

市區巷弄裡的捨茶外人文茶館

沿著大馬路彎進巷子，映入眼簾的50年老宅正是捨茶外人文茶館，一旁還有一棟較為新穎的白色建築，據說是店家後來擴建的，二棟房子有著截然不同的風格，讓人不禁好奇想一探究竟。

老宅裡充滿古色古香的氛圍，儼然一副茶館的味道，鐵罐裡裝著各式茶葉，即便是擺著當裝飾品也相當地融入畫面。

從小家裡跟著長輩泡茶喝茶，跟另一半相識的過程中也幾乎離不開茶湯，雖說自己不算懂茶，卻一直喜歡茶香。

體型肉肉的店貓很親人，喜歡黏在客人身邊走動，時而在我腳下穿梭，時而上至天花板隔間歇息，可愛的模樣相當討喜。

跟店家聊天的過程，偶會分享特殊的茶葉，才知道原來喝了這麼多年的茶，並非每種茶葉都是一心二葉，還有片狀的呢！

捨茶外人文茶館新舊融合的味道

沿著側門進入，二棟建築外觀有著不同的樣貌，在老宅式的輪廓中注入新思維，巧妙的融合新舊的味道。

從妝點與擺設不難看出店家的用心。

白色建築裡散發出古樸的氛圍，有需要脫鞋的禢禢米區，也有小包廂式的座位。

捨茶外人文茶館的茶飲與點心

菜單上的敘述讓大家可以快速地做決定，若想更深入了解，可現場詢問主理人，好選出最適合自己的茶飲。當然不喝茶也有其它的選擇，而另一個賣點就是茶點的項目也很吸引人。

趕著要接孩子放學，我跟友人很快地點了幾樣，組合看起來相當有內容。

舒芙烏龍茶屬於複合式鮮萃茶飲，加了檸檬片多了層次，散發出淡淡的優雅清香，喝起來很順口，適合不喜歡厚重濃茶的朋友。

夏雪冰豆糕、義式鹹Q烤餅、五色蔬菜脆片

冰豆糕口感細滑綿密，不甜膩，很適合搭配茶飲。

五色蔬菜脆片不僅顏色討喜，看起來也健康，沒有過多的調味，好吃。

雖然喜歡喝茶，但時間實在太晚，擔心影響入夜後的睡眠，決定先來一杯靜岡抹茶燕麥奶。

靜岡抹茶燕麥奶需要自行加減組合，抹茶味道相當醇厚，拌入燕麥奶並沒有違和感，反而很合拍。燕麥奶本身沒有太強烈的甜味，可自行加入煉乳增加甜度。

一茶一座一茶點，以茶會友，分享溫暖，忙裡偷閒來找茶，感受50年老宅的古質樸香。

店家資訊

1300PM – 1830PM

（每週三、週日公休）

(03)336-8333

桃園市桃園區忠二路197號

※ 收費停車場