你以為的辦桌，跟工藝人的辦桌！？工藝人的浪漫就是這麼可愛。這幾天連續舉辦多種工藝活動，從工藝繞境、辦桌、魯班公宴等等…！原來辦桌不是只有吃吃喝喝，也可以這麼有深度的旅行，不再僅屬於工藝人的文化饗宴，我們也可以藉由旅行親近工藝。
工藝中心歡慶70週年，舉辦『六五工藝節』，自6月5日起至6月10日籌辦「六五工藝節」展開為期六天的系列活動，包含工藝大師—獻藝傳心、工藝行旅、工藝辦桌、電影欣賞、工藝市集、工藝展覽等；六五工藝節是融合傳統工藝與現代創意的盛會。
而我們則以工藝帶路人視角，親自探訪工藝師工作室、傳統工藝民俗、工藝文創產業，臺灣各地風俗、文化特色景點等…一起跟著工藝輕旅行，工藝中心甚至還規劃了100條路線任你挑選喔。
工藝行旅啟航
我們今天化身帶路人，跟我們走吧！
一起工藝行旅去，首發團的行程讓人充滿期待。
五榖文化村｜交通位置
地址：苗栗縣公館鄉玉穀村 117-5 號
電話：037 234805
時間：08:00–17:00
官網：五穀文化村 (wuguu.com.tw)
備註：免門票 免費導覽但需要事先預約
還有DIY等體驗活動也需事先預約 課程活動
DIY體驗活動
1.彩繪陶瓷
2.手工餅乾
3.客家五穀擂茶
4.客家手工菜包
公館下交流道往公館方向，
經過苗栗休息站後(過兩個紅綠燈),約200公尺即可到達。
第一站 來到『五穀文化村』，身為苗栗人，對五穀文化村並不陌生，因為就在公館交流道下，我還專程帶朋友來買過茶具，其實這裡真的很好逛，而且古色古香很好拍。
自從陶藝產業逐漸沒落之後，五穀文化村將工藝文化融合觀光，除了免費參觀陶藝術作品展覽還有免費導覽以外，還規劃了多種DIY，其中最受歡迎的是手捏陶DIY跟擂茶DIY，可與觀光客互動交流，讓工藝也可以很生活，歡迎大家來這裡體驗深度在地文化，更讓苗栗陶瓷產業能永續經營…（繼續閱讀）
萬能錫藝館
地址：彰化縣鹿港鎮德興街23號
電話：04 777 7877
第二站 來到『萬能錫藝館』，原本對錫製工藝的認知是宗教所用，或民俗信仰中的供器存在，而『萬能錫藝館』再創造了錫工藝品的藝術價值，從只是「生活用具」昇華成了「藝術品」。
錫器工藝師 陳萬能 (1942– )，出身於錫工藝世家，學習各種傳統技法，也透過自身嘗試錫製工藝的各種創新，並展現了錫製工藝的各種可能。
1988 年（民國77 年）獲教育部第四屆民族藝術薪傳獎， 2011 年（民國 100年）獲文化部登錄為 #重要傳統工藝(錫工藝)保存者， 2012 年（民國 101 年）獲頒 #國家工藝成就獎 等殊榮。
陳家傳承這門古老工藝迄今已歷四代。
陳萬能先生自14歲起隨父習藝，從傳統路線走出個人的風格
是人間國寶更是國家重要傳統工藝保存者。
魯班公宴
地址：亞太鹿港渡假村 集會堂 (彰化縣鹿港鎮中正路 588 號)
展出時間： 6 月 7-9 日 09:00-20:00 及 6 月 10 日 09:00-16:00
更多活動資訊：這裡
第三站 來到全台唯一在鹿港 巧聖先師魯班公宴108桌工藝「看桌」！對，雖然是宴會但這是屬於工藝人的酬神宴，只能用『看』的，不能『吃』。
鹿港光影藝術節
第四站 鹿港驚見野生角落生物出沒！？鹿港小鎮 光影藝術節開燈了！今年有角落生物到處出沒，活動時間從6月7號一直到8月4號，每天晚上六點半到十點點燈，可以一次捕獲散落在鹿港小鎮各地的角落生物喔，其中我最推薦桂花巷藝術村，周邊有鹿港老街跟鹿港公會堂的光雕展，不但好拍也好逛。
路思大新創園區
地址：彰化縣彰化市中山路三段714巷70-2號
電話：047-388945
時間：11:00–21:00｜每週二公休
官網：路思大新創園區 – 手作皮件輕旅行
備註：
*低消一杯飲品、非友善兒童及寵物環境
*周邊有停車格
* 包場請來電洽詢
第五站 全台唯一皮革主題園區，更是台灣第一皮件品牌 MADE IN TAIWAN，採用義大利進口的頂級牛皮、並擁有自家工匠團隊-台灣人的手，在地的品牌。
路思大新創園區是一座將皮革工藝結合義式餐酒館 | 咖啡午茶｜手作皮件課程還有『SOBDEALL 沙伯迪澳』台灣皮件品牌形象店的皮革主題新創園區，更是一座隱身田野間的皮革秘境。報名手作皮件體驗課程可以製作屬於自己的名片夾、鑰匙包、皮包等..，親手製作專屬皮件，來個一日皮革職人體驗，非常好玩….（繼續閱讀）
巢墩諸米
第六站 期間限定！有著台語「草屯滋味」的諧音，是由五個跨領域的品牌，涵括著在地生活中食衣住行育樂組合而成的，期間限定在地團隊，規劃出來的無菜單料理。
巢，即家，家為家鄉，家鄉即草屯
墩，草屯舊名「草鞋墩」
諸米，源自家鄉草屯種植的 77 號米
- 其中第一製麵的蔬菜寬麵真的很好吃，好吃到我們現場直接掃貨，雖然他料理方式偏義式，但我們覺得沾蒜蓉醬更對味。
- 粿家幫蘿蔔糕有起司跟黑美人菇口味很獨特，尤其黑美人菇很少見，雖然是素食，吃起來有霜降牛肉香氣！
- 還有魚池十八養場的雞腿跟蛋，養場的雞都是吃在地紅玉茶葉長大的喔，真的很特別。
- 大倉米舖草屯摘星米必須推爆，真的是粒粒分明軟Q有嚼勁，做成飯糰裡面包台東成功柴魚酥，獨特軟香帶甜口感，很可以，現場還有提供伴手禮購買喔。
工藝辦桌•文化饗宴
國立臺灣工藝研究發展中心
地址：南投縣草屯鎮中正路 573 號
工藝行旅來到最終站！工藝人的辦桌饗宴。這幾天連續舉辦多種工藝活動，從工藝繞境、辦桌、魯班公宴等等…！才知道原來辦桌不是只有吃吃喝喝，也可以這麼有深度，這是屬於工藝人的文化饗宴。
工藝中心歡慶70週年，舉辦『六五工藝節』，自6月5日起至6月10日籌辦「六五工藝節」展開為期六天的系列活動，包含工藝大師—獻藝傳心、工藝行旅、工藝辦桌、電影欣賞、工藝市集、工藝展覽等；六五工藝節是融合傳統工藝與現代創意的盛會。
6月8日則是以「工藝辦桌•文化饗宴」活動為主，號召近80位工藝師擔任桌長與民眾互動，以「工藝下午茶」方式，展現手感溫度的工藝品。
顏水龍「 熱帶魚」馬賽克壁畫
據說價值兩千萬！重達 600 公斤，長 320 公分、寬 233 公分， 1973 年鑲嵌在電光牌衛浴設備公司的台北門市，是顏水龍先生的第 12 件馬賽克鑲嵌畫作品，創作時已 70 歲。
還有不能錯過的網美打卡景點
當天除了工藝辦桌還有工藝市集
2024-2025 工藝遶境展覽
第一境【風起－南投】於臺灣工藝文化園區工藝文化館展出。
竹跡+
該展規劃三大展區，分別為常民竹工藝與臺灣竹工藝大師的匠心之作，國內外設計師與工藝家共創合作的國際合創區，結合當代科技運用的科技跨域區，串接傳統、當代到未來產業發展的時間軸帶。
龍龍好！共融玩聚列車
該展以顏水龍乘坐火車踏查臺灣工藝之意象，打造共融玩聚列車。
國立臺灣工藝發展中心
官方網站：國立臺灣工藝研究發展中心 (ntcri.gov.tw)
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