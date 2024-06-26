你以為的辦桌，跟工藝人的辦桌！？工藝人的浪漫就是這麼可愛。這幾天連續舉辦多種工藝活動，從工藝繞境、辦桌、魯班公宴等等…！原來辦桌不是只有吃吃喝喝，也可以這麼有深度的旅行，不再僅屬於工藝人的文化饗宴，我們也可以藉由旅行親近工藝。

工藝中心歡慶70週年，舉辦『六五工藝節』，自6月5日起至6月10日籌辦「六五工藝節」展開為期六天的系列活動，包含工藝大師—獻藝傳心、工藝行旅、工藝辦桌、電影欣賞、工藝市集、工藝展覽等；六五工藝節是融合傳統工藝與現代創意的盛會。 而我們則以工藝帶路人視角，親自探訪工藝師工作室、傳統工藝民俗、工藝文創產業，臺灣各地風俗、文化特色景點等…一起跟著工藝輕旅行，工藝中心甚至還規劃了100條路線任你挑選喔。

工藝行旅啟航

我們今天化身帶路人，跟我們走吧！

一起工藝行旅去，首發團的行程讓人充滿期待。

地址：苗栗縣公館鄉玉穀村 117-5 號

電話：037 234805

時間：08:00–17:00

官網：五穀文化村 (wuguu.com.tw)

備註：免門票 免費導覽但需要事先預約

還有DIY等體驗活動也需事先預約 課程活動

DIY體驗活動

1.彩繪陶瓷

2.手工餅乾

3.客家五穀擂茶

4.客家手工菜包

公館下交流道往公館方向，

經過苗栗休息站後(過兩個紅綠燈),約200公尺即可到達。

第一站 來到『五穀文化村』，身為苗栗人，對五穀文化村並不陌生，因為就在公館交流道下，我還專程帶朋友來買過茶具，其實這裡真的很好逛，而且古色古香很好拍。

萬能錫藝館

地址：彰化縣鹿港鎮德興街23號

電話：04 777 7877

第二站 來到『萬能錫藝館』，原本對錫製工藝的認知是宗教所用，或民俗信仰中的供器存在，而『萬能錫藝館』再創造了錫工藝品的藝術價值，從只是「生活用具」昇華成了「藝術品」。

錫器工藝師 陳萬能 (1942– )，出身於錫工藝世家，學習各種傳統技法，也透過自身嘗試錫製工藝的各種創新，並展現了錫製工藝的各種可能。

1988 年（民國77 年）獲教育部第四屆民族藝術薪傳獎， 2011 年（民國 100年）獲文化部登錄為 #重要傳統工藝(錫工藝)保存者， 2012 年（民國 101 年）獲頒 #國家工藝成就獎 等殊榮。

陳家傳承這門古老工藝迄今已歷四代。

陳萬能先生自14歲起隨父習藝，從傳統路線走出個人的風格

是人間國寶更是國家重要傳統工藝保存者。

魯班公宴

地址：亞太鹿港渡假村 集會堂 (彰化縣鹿港鎮中正路 588 號)

展出時間： 6 月 7-9 日 09:00-20:00 及 6 月 10 日 09:00-16:00

更多活動資訊：這裡

。巧藝薪傳－傳統匠師現場操作示範

。工藝小學堂－一日工藝手做DIY

。百工獻藝－傳統工藝市集

第三站 來到全台唯一在鹿港 巧聖先師魯班公宴108桌工藝「看桌」！對，雖然是宴會但這是屬於工藝人的酬神宴，只能用『看』的，不能『吃』。 6月9日(農曆5月7日)是魯班公生日，每年的鹿港魯班公宴現今已成為了台灣唯一以工藝作品為看桌祭祀祖師的文化資產活動，是一場難得的藝術盛宴，將傳統精粹的工藝作品宴祖師，將工藝與傳統民間信仰宴神結合，以「看桌」形式呈現。提供漆器、燈籠、木雕、錫雕等各類精緻細膩作品共108桌，歡迎大家一起來『看桌』。

鹿港光影藝術節

第四站 鹿港驚見野生角落生物出沒！？鹿港小鎮 光影藝術節開燈了！今年有角落生物到處出沒，活動時間從6月7號一直到8月4號，每天晚上六點半到十點點燈，可以一次捕獲散落在鹿港小鎮各地的角落生物喔，其中我最推薦桂花巷藝術村，周邊有鹿港老街跟鹿港公會堂的光雕展，不但好拍也好逛。

巢墩諸米 第六站 期間限定！有著台語「草屯滋味」的諧音，是由五個跨領域的品牌，涵括著在地生活中食衣住行育樂組合而成的，期間限定在地團隊，規劃出來的無菜單料理。 巢，即家，家為家鄉，家鄉即草屯

墩，草屯舊名「草鞋墩」

諸米，源自家鄉草屯種植的 77 號米 透過團隊成員 #仕合廖家手作御食 的號召，共同集結 #粿家幫、 #御鼎興、 #第一製麵、 #十八養場、 #嘉義洲南鹽場、#世傳麻油廠、 #大倉米舖、 #小李地瓜、 #小神農青草店 的期間限定團隊，選用在地食材，烹調出屬於在地的美味，也喚醒人們對土地的記憶。 其中第一製麵的蔬菜寬麵真的很好吃，好吃到我們現場直接掃貨，雖然他料理方式偏義式，但我們覺得沾蒜蓉醬更對味。

粿家幫蘿蔔糕有起司跟黑美人菇口味很獨特，尤其黑美人菇很少見，雖然是素食，吃起來有霜降牛肉香氣！

還有魚池十八養場的雞腿跟蛋，養場的雞都是吃在地紅玉茶葉長大的喔，真的很特別。

大倉米舖草屯摘星米必須推爆，真的是粒粒分明軟Q有嚼勁，做成飯糰裡面包台東成功柴魚酥，獨特軟香帶甜口感，很可以，現場還有提供伴手禮購買喔。 工藝辦桌•文化饗宴 國立臺灣工藝研究發展中心

地址：南投縣草屯鎮中正路 573 號 工藝行旅來到最終站！工藝人的辦桌饗宴。這幾天連續舉辦多種工藝活動，從工藝繞境、辦桌、魯班公宴等等…！才知道原來辦桌不是只有吃吃喝喝，也可以這麼有深度，這是屬於工藝人的文化饗宴。 工藝中心歡慶70週年，舉辦『六五工藝節』，自6月5日起至6月10日籌辦「六五工藝節」展開為期六天的系列活動，包含工藝大師—獻藝傳心、工藝行旅、工藝辦桌、電影欣賞、工藝市集、工藝展覽等；六五工藝節是融合傳統工藝與現代創意的盛會。 6月8日則是以「工藝辦桌•文化饗宴」活動為主，號召近80位工藝師擔任桌長與民眾互動，以「工藝下午茶」方式，展現手感溫度的工藝品。 顏水龍「 熱帶魚」馬賽克壁畫 據說價值兩千萬！重達 600 公斤，長 320 公分、寬 233 公分， 1973 年鑲嵌在電光牌衛浴設備公司的台北門市，是顏水龍先生的第 12 件馬賽克鑲嵌畫作品，創作時已 70 歲。 還有不能錯過的網美打卡景點 當天除了工藝辦桌還有工藝市集 2024-2025 工藝遶境展覽 第一境【風起－南投】於臺灣工藝文化園區工藝文化館展出。 竹跡+ 該展規劃三大展區，分別為常民竹工藝與臺灣竹工藝大師的匠心之作，國內外設計師與工藝家共創合作的國際合創區，結合當代科技運用的科技跨域區，串接傳統、當代到未來產業發展的時間軸帶。

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