

這間是，女兒之前在樹林讀高中時的愛店之一，她還說，很多高中同學都很愛這家，甚至她們畢業後，還會約在這碰面聚餐。後來，兒子在這附近就讀高職。去年的5/1勞動節，載兒子去上學後，和老婆就順道來這用早午餐。我們造訪後，老婆也覺得這間相當不錯，兒子得知則是一直說，他也想要來吃。

最近兒子畢業典禮，我們想說之前曾答應帶他來吃，於是決定，畢業典禮當天結束後，一起來這用午餐慶祝他畢業~

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▲店外觀

「糰子 カフェ & ブランチ 」位在樹林日新街上，

離樹林後火車站約2百多公尺。

但外地人大概都會像我一樣，

即便兒子的學校就在附近，

有時我接他放學時若早到，

會在附近走走。

但也未曾走到這店前過...





▲店門口

大片的落地窗，

簡約乾淨俐落的外觀，

看起來就很舒服。

外牆上還寫著：「別慌，月亮也還在大海某處迷茫」





▲用餐環境

座位區寬敞明亮，

且溫馨舒適。

雖在假日一位難求，

但由於，

兒子的畢業典禮是在周一，

客人明顯少多。

也看得出當天的客人，

大多是年輕媽媽們，

來這用餐聊天~





▲牆上掛了數幅，

有著童書、童畫氣息的畫作。





▲店內後方區域，

設有兒童遊戲區，

另洗手間也設有尿布台。

這也可算是一間親子餐廳，

父母帶嬰孩童過來用餐，

也不用擔心。

＊店家也有提供兒童餐。





▲菜單

去年造訪時，

看在餐桌上看到有一本書，

心想，

竟擺放了和店名同名的「糰子 」童書?!

另在沙發上，

放了像是卡通湯姆貓的造型椅背巾，

模樣逗趣可愛~

沒想到翻開名為「糰子 」童書，

竟是餐點本。

裡面的編排圖繪，

也很具童書感。

這次造訪，

已經將童書風格的菜單本，

拆成一頁一頁。

餐點的大分類有：糰子經典早午餐、輕食餐盤、竹炭漢堡、糰子定食／皮蛋咖哩、兒童餐、丹麥厚吐司、日式炸物...等。

我就不再一一上傳，

如想詳細了解餐點品項，

請到店家的FB粉絲團看囉。





▲人氣日式早午餐，上桌

我們的餐點有：壽喜牛五花定食、無骨牛小排咖哩定食、松阪豬輕食盤、糰子經典早午餐（松露野菇嫩蛋）。

其擺盤與餐點內容，

散發著日式氣息！

好看外，

感覺很豐富且營養、繽紛但不雜亂～





▲壽喜牛五花定食

選擇定食，

除了主餐外，

還會附上：濃湯、胡麻涼拌豆腐、醃蘿蔔片、小甜點、一杯紅茶。

散發著輕柔雅致的日式氣息。





▲壽喜牛五花定食，特寫

味道不過重，

清爽的壽喜牛五花，

好吃外，

對身體負擔也較小～





▲濃湯





▲胡麻涼拌豆腐

滑順嫩口胡麻香十足





▲小甜點

剔透特別的小甜點

*這篇食記我上傳後，沒多久老婆就傳訊息給我，並回傳這張圖給我說：

「厚...這叫蕨餅（日語：わらびもち），是日本古代的貴族點心，--"」

我才知原來它是用蕨粉做的和菓子，

也是是日本人夏天喜愛的清涼甜點，

還可依個人喜好，

加上黑蜜、黃豆粉、抹茶粉...。

就說甜點不是我的專長，

老婆真是我的鐵粉，

我一上傳文章，

馬上就看我有沒有寫她壞話~



▲飲品

餐點會附一杯紅茶，

我們升級補差價。





▲無骨牛小排咖哩，定食

看起來就舒舒服服，

兼具營養健康模樣。





▲無骨牛小排咖哩，特寫

濃稠香的日式咖哩飯





▲松阪豬輕食盤





▲松阪豬輕食盤，特寫





▲松露野菇嫩蛋（日式鬆餅）





▲松露野菇嫩蛋，局部特寫





▲打卡評論送〝烤麻糬糰子〞

頗好吃～





▲留影

「糰子 カフェ & ブランチ 」，幾乎不使用重組肉與加工食品（少部分是因客人喜好），餐點少油少鹽，口感新鮮乾淨。

餐點內容豐富帶點繽紛感，但因日式風格的擺盤與內容，相對井然有序、層次分明，看起來很舒服，不會〝阿雜〞。店家更標榜著，將一餐所需營養，融合在一個盤子裡。

用餐環境也不錯，寬敞舒適外，還設有兒童遊戲區，讓父母好好用餐。

這是樹林地區，

在地人的人氣私房店！

父母、孩童、夫妻、情侶都愛的日式風格早午餐～

＃9百多則網路評論，平均高達4.8星



▲名片

【低 消】（假日）一份主餐；（平日）60元以上飲品或餐點；身高未滿90公分的孩童，無需低消

【營業時間】09：00～16：30；週四休息

【地 址】新北市樹林區日新街25號

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