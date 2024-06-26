這間是，女兒之前在樹林讀高中時的愛店之一，她還說，很多高中同學都很愛這家，甚至她們畢業後，還會約在這碰面聚餐。後來，兒子在這附近就讀高職。去年的5/1勞動節，載兒子去上學後，和老婆就順道來這用早午餐。我們造訪後，老婆也覺得這間相當不錯，兒子得知則是一直說，他也想要來吃。
最近兒子畢業典禮，我們想說之前曾答應帶他來吃，於是決定，畢業典禮當天結束後，一起來這用午餐慶祝他畢業~
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▲店外觀
「糰子 カフェ & ブランチ 」位在樹林日新街上，
離樹林後火車站約2百多公尺。
但外地人大概都會像我一樣，
即便兒子的學校就在附近，
有時我接他放學時若早到，
會在附近走走。
但也未曾走到這店前過...
▲店門口
大片的落地窗，
簡約乾淨俐落的外觀，
看起來就很舒服。
外牆上還寫著：「別慌，月亮也還在大海某處迷茫」
▲用餐環境
座位區寬敞明亮，
且溫馨舒適。
雖在假日一位難求，
但由於，
兒子的畢業典禮是在周一，
客人明顯少多。
也看得出當天的客人，
大多是年輕媽媽們，
來這用餐聊天~
▲店內後方區域，
設有兒童遊戲區，
另洗手間也設有尿布台。
這也可算是一間親子餐廳，
父母帶嬰孩童過來用餐，
也不用擔心。
＊店家也有提供兒童餐。
▲菜單
去年造訪時，
看在餐桌上看到有一本書，
心想，
竟擺放了和店名同名的「糰子 」童書?!
另在沙發上，
放了像是卡通湯姆貓的造型椅背巾，
模樣逗趣可愛~
沒想到翻開名為「糰子 」童書，
竟是餐點本。
裡面的編排圖繪，
也很具童書感。
這次造訪，
已經將童書風格的菜單本，
拆成一頁一頁。
餐點的大分類有：糰子經典早午餐、輕食餐盤、竹炭漢堡、糰子定食／皮蛋咖哩、兒童餐、丹麥厚吐司、日式炸物...等。
我就不再一一上傳，
如想詳細了解餐點品項，
請到店家的FB粉絲團看囉。
▲人氣日式早午餐，上桌
我們的餐點有：壽喜牛五花定食、無骨牛小排咖哩定食、松阪豬輕食盤、糰子經典早午餐（松露野菇嫩蛋）。
其擺盤與餐點內容，
散發著日式氣息！
好看外，
感覺很豐富且營養、繽紛但不雜亂～
▲壽喜牛五花定食
選擇定食，
除了主餐外，
還會附上：濃湯、胡麻涼拌豆腐、醃蘿蔔片、小甜點、一杯紅茶。
散發著輕柔雅致的日式氣息。
▲壽喜牛五花定食，特寫
味道不過重，
清爽的壽喜牛五花，
好吃外，
對身體負擔也較小～
▲小甜點
剔透特別的小甜點
*這篇食記我上傳後，沒多久老婆就傳訊息給我，並回傳這張圖給我說：
「厚...這叫蕨餅（日語：わらびもち），是日本古代的貴族點心，--"」
我才知原來它是用蕨粉做的和菓子，
也是是日本人夏天喜愛的清涼甜點，
還可依個人喜好，
加上黑蜜、黃豆粉、抹茶粉...。
就說甜點不是我的專長，
老婆真是我的鐵粉，
我一上傳文章，
馬上就看我有沒有寫她壞話~
▲無骨牛小排咖哩，定食
看起來就舒舒服服，
兼具營養健康模樣。
▲留影
「糰子 カフェ & ブランチ 」，幾乎不使用重組肉與加工食品（少部分是因客人喜好），餐點少油少鹽，口感新鮮乾淨。
餐點內容豐富帶點繽紛感，但因日式風格的擺盤與內容，相對井然有序、層次分明，看起來很舒服，不會〝阿雜〞。店家更標榜著，將一餐所需營養，融合在一個盤子裡。
用餐環境也不錯，寬敞舒適外，還設有兒童遊戲區，讓父母好好用餐。
這是樹林地區，
在地人的人氣私房店！
父母、孩童、夫妻、情侶都愛的日式風格早午餐～
＃9百多則網路評論，平均高達4.8星
▲名片
【低 消】（假日）一份主餐；（平日）60元以上飲品或餐點；身高未滿90公分的孩童，無需低消
【營業時間】09：00～16：30；週四休息
【地 址】新北市樹林區日新街25號
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