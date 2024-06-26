來到【KATZ 卡司】大魯閣新時代店，可以品嚐到道地韓國料理，

不用出國，也能夠了解韓國流行的美食與吃法，卡司的確是一家非常棒的韓藝料理！

【KATZ 卡司】於2015年創立，以獨創特色韓式料理為主打，

有各式各樣道地的韓式料理，食物鮮美可口，相當受到喜愛，

在全台也有非常多家分店，辣媽最常來的是大魯閣新時代店，

因為它的環境最舒適寬敞，就在台中火車站旁，和女兒與姊妹吃完飯之後，

辣媽可以直接搭車，多麼方便啊！

這次來用餐，明顯感覺到菜單又有改變，【KATZ 卡司】真的是跟著韓國流行走！

【KATZ 卡司】大魯閣新時代店，有著非常寬敞的用餐環境，點帶工業風點，

更帶點科技感，白天時，自然的光線從偌大的窗戶透進來，非常明亮舒適，

呈現了溫馨的氣氛，到了晚上，則仰賴室内燈光，多點浪漫元素

白天與夜晚有著不一樣的氛圍，都讓人很喜歡~

整體空間設計以銀灰色調為主，從天花板延伸至牆面到地面，

善用銀、灰、白、黑，四種色調遊走在空間中~

【KATZ 卡司】大魯閣新時代店，環境寬敞，設計了很多的用餐區，

可以容納不少的顧客，工業風格加上挑高的裝潢設計，

讓人在用餐時能盡情享受，無負擔又極具現代感~

更利用金色來點綴整體空間增添高貴氣息，

很適合公司聚餐、家庭聚會甚至是包場辦活動哦~

【KATZ卡司】原本是採用餐具自助式，但現在改為由服務人員服務，

皆為不鏽鋼的環保餐具，為愛地球盡一份心~

內用掃碼點餐，若有任何疑問，也是可以直接詢問服務人員，大家都很親切哦~

完整菜單在這兒！

先送上經典的韓式小菜，可以續點~

小菜在韓式料理中佔了不可或缺的地位，韓式料理味道較濃厚，有這酸脆香辣的小菜，

可以幫助去油解膩，而且夏日吃超清爽的！

【KATZ 卡司】有各式各樣的韓式料理.點心.炸雞.飲料.酒類飲品等的品項，

也規劃了個人套餐以及2-4人的經典分享餐，還有下午茶系列哦，非常豐富！

冰麥茶及韓國水果蘇打！

這回跟大公主點的是雙人分享餐及一些單點美味，吃得超飽足的~

都是現點現做，可以品嚐到最鮮美的滋味~

＊韓式炸雞-檸檬椒鹽醬＊

嚴選去骨雞腿肉切大塊油炸而成，外層是非常酥脆且香氣濃郁的麵衣，

每口咬下都是咔嗞咔嗞的，裡頭則是包裹著鮮嫩多汁的雞腿肉~

肉的香氣及甜味全鎖在裡頭，搭配洋蔥絲與青蔥絲，以及酸甜的檸檬醬，

清爽又開胃！

一口炸雞，一口蔥絲，酥脆爽口！

【KATZ 卡司】講求視覺到味覺的感受，將五味中的「酸甜苦辣鹹」，

與五色中的「紅黃綠黑白」融入菜色，看著五彩繽紛的佳餚，真讓人感到色香味俱全~

＊辣味嫩豆腐鍋＊裡頭的主食材為菇類與嫩豆腐，以及蔬菜，

菇類也能換購牛肉、豬肉或海鮮，料多味美，湯頭香辣過癮，

淋點湯汁在白飯上，越吃越爽口~

其實這道就讓人感到很飽足，滿滿都是料！

單點＊海鮮煎餅-原味＊

採現點現做，就是為了提供新鮮又脆口的煎餅，這道比較需要多等一點點的時間，

但上桌後瀰漫著鮮美的氣息，一切等待都是值得的~

金黃酥脆的海鮮煎餅，外頭煎的恰恰，裡頭是軟嫩的口感，

加上海鮮的Q彈，口感及滋味都超豐富~

海鮮煎餅沾點特製的沾醬，更提升了食材的鮮甜滋味，

即使涼了之後也不會有油膩感，非常好吃的原味海鮮煎餅~

＊清炒豬五花包生菜-換購捏飯糰＊

豬五花脆口有彈性也有嚼勁，搭配清脆的泡菜與生菜，口感與滋味都非常豐富，

雖為豬五花但不肥不膩，超棒的一道佳餚！

直接入口或包入生菜都合適！

捏飯糰很好玩，可以讓小朋友體驗一下韓國人手捏飯糰的樂趣，

香Q的白飯上舖滿酥脆的海苔，外層淋上沙拉醬及蝦卵，均勻的拌一拌，

捏成球狀，一口一個，好吃又好玩~

*

單點＊奶油炸醬麵＊

這道很特別，平常我們吃的是醬汁濃稠的韓式炸醬麵，這新口味辣媽是第一次見，

所以非常好奇，原以為可能是淋上些許的美乃滋吧，沒想到是滿滿的鮮奶油耶，

香甜的鮮奶油，與濃稠鹹香的炸醬拌在一起，激盪出非常match的味道！

奶油的口感蓬鬆，炸醬濃稠，拌在一起後，感覺有空氣感，又感覺很濃稠，

很獨特的滋味，多重的口感，讓人蠻驚豔的！

＊單點手作棉花糖冰淇淋＊

這甜點真可愛，棉花糖將冰淇淋包起來，再以炙燒後淋上草莓醬，酸甜可口，

香氣濃郁，外層是軟綿香Q的棉花糖，裡頭是細緻綿滑的冰淇淋，非常討喜的甜點！

每一道都是經典，每一道都是韓國最流行的佳餚，

無法出國沒關係，到【KATZ卡司】享韓食就好了！

品嚐道地的韓式料理，體驗韓國流行的吃法，歡迎到【KATZ 卡司】！

【KATZ 卡司】新時代大魯閣 (韓藝料理 2호점)

電話：04-2228-7786

地址：台中市東區復興路四段186號7樓

營業時間：11:00～21:30（最後點餐20:30）

IG： http://www.instagram.com/katz.life

FB： https://www.facebook.com/KATZ.Life2

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