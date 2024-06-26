嘉義東市場周邊的公明路上，有家不起眼但生意不錯的越式小吃

早早六點就開始營業，有經典的河粉、春捲和越式冰甜品，主打則是越南麵包系列

麵包烤得皮脆內嫩，搭配豬肉、香菜和辣椒等豐富餡料，份量大又便宜

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餐廳名稱：小愛越南美食(嘉義市東區公明路246號)

餐廳連結：FB粉絲專頁

營業資訊：05-2259091 0983608555

週二至日6:00-15:00；週一休

餐點介紹：越南麵包/米飯/河粉湯品/特色小菜/湯品/冰品/飲料

用餐日期：2024.06



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▲小愛越南美食 店面

位於公明路上，接近嘉義東門圓環

(客串演出: Na哥)

▲小愛越南美食 店面

除了經典越南熱食，如米線、河粉、飯食

還有甜點冰品如娘惹糕、綠豆椰奶和紅豆椰奶

▲小愛越南美食 店面

也有賣越南的包裝零食、調味醬和粽子



▲小愛越南美食 店面

炸到皮呈均勻金黃的大雞腿和洋蔥炒豬柳看起來都很好吃

招牌麵包(Bánh mì thịt) NT 70

「Bánh」是餅、「 mì 」是麵、「thịt」則是肉，通常就是指豬肉，發音似：班 米 滴

內容：豬肉、午餐肉、生小黃瓜條、泡菜(白蘿蔔絲、胡蘿蔔絲)、生香菜、肉醬汁、辣椒(少)

麵包是放在小烤箱內保溫，要做時才拿出來，填入碎肉、醬汁，並鋪上小黃瓜條、午餐肉切片、香菜和泡菜

▲麵包表面硬脆，咬下時發出清晰鬆脆的聲音，好療癒啊!!

麵包就是烤過的單純麵香，無油無調味，質地扎實並略帶筋性，口感和味道我都非常喜歡。儘管內部夾著餡料和醬汁，也不至於濕爛糊掉；

泡菜蘿蔔絲微酸，半軟半脆；全瘦的豬肉則說切成細碎的，略硬與乾澀，但有醬汁的濕潤而好咀嚼入口些；

碎辣椒則會在舌面上產生溫溫辣辣的刺激感，殘留數十秒後便消失

涼拌春捲(Gỏi cuốn) NT 70

生春捲的越語即是Gỏi cuốn，發音似：苟一 滾

內容主要是米線，生菜類則有一條1/4切的小黃瓜、幾片萵苣生菜、數根生豆芽菜，肉類則是一片里肌肉片、兩尾蝦

春捲兩邊收口處的春捲皮過度乾硬到太韌、難咀嚼，中央部分則相對還保有水分而口感較軟

▲已經事先捲好並裝盒的春捲，三捲並排且死黏在一起，用筷子夾著一條，還能三人行作伙騰空呢!

完全沒有要分離的樣子...最後得直接徒手分離，且會使春捲部分破皮

▲ 蝦子煮熟到已經毫無味道，又放在接近兩邊那乾硬皮的地方，存在感低

整捲最有味道的就屬水煮大里肌豬肉和生小黃瓜吧! 真的是必須全仰賴調味的...

不過沾醬也普普通通，微酸、微鹹，魚露味淡淡的，完全不辣。感覺得再酸一點更好，不然嚐起來實在不怎麼清爽開胃

總之，他們的涼拌春捲...春捲本身不好吃，沾醬也不太ok

排骨湯(Canh Sườn) NT 30

「Canh」是湯、「Sườn」則是排骨，發音似：乾 孫

內容：清湯、兩塊排骨、韭菜段、蔥花

看起來跟台式經典豬血湯頭類似，但味道完完全全不一樣，不是油蔥或白胡椒的鹹和香辛味，而完全是魚露的甜韻，

湯喝起來感覺有添不少油，滋味好但這油量使我不敢多喝；

兩塊排骨則相當好吃，肉多於骨，且彈嫩不乾澀，也很好從骨頭上俐落分離

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小愛越南美食 菜單(拍攝日期：2024.06)

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