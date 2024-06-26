拉麵吃到飽_何家拉麵─永和吃到飽，加30元甜品吃到飽！145元雞白湯叉燒拉麵，拉麵無限續加，醇厚雞白湯尬厚切叉燒，大口吃肉好過癮_附菜單，景安捷運站美食、景平捷運站美食、永和美食推薦、新北永和美食

目錄索引

1. 關於何家拉麵

2. 交通指引_何家拉麵

3. 何家拉麵環境開箱

3.1 何家拉麵_等候區

3.2 何家拉麵_自助點餐區

3.3 何家拉麵_製餐區

3.4 何家拉麵_用餐區

3.5 何家拉麵_自助區

4. 何家拉麵餐點分享

4.1 雞白豚骨拉麵

4.2 地獄豚骨拉麵

4.3 何家甜品

5. 消費資訊

5.1 何家拉麵餐點評價

5.2 何家拉麵菜單

6. 拉麵吃到飽相關資訊

6.1 品牌資訊

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何家拉麵在哪裡

何家拉麵位於新北市永和區中正路31號，近景安捷運站、景平捷運站、國立臺灣圖書館、愛買永和店、大潤發景平店，附近有捷運站、公車站、機車停車格、汽車收費停車場。

何家拉麵環境_餐點特色

「無預約_人氣排隊美食」

「30元甜品吃到飽_經典古早味豆花、仙草、配料」

「145元雞白湯豚骨拉麵_拉麵無限續加」

交通_停車資訊

大眾運輸：公車_智光商職站，走路1分鐘、捷運_景平捷運站，走路9分鐘；景安捷運站，走路12分鐘

機車：附近機車停車格_中正路

汽車：民治停車場，走路6分鐘

國立臺灣圖書館、愛買永和店附近_景平捷運站、景安捷運站_機車停車格_汽車收費停車場

國立臺灣圖書館附近；選址於新北市永和區中正路的何家拉麵，周邊有捷運站、機車停車格、汽車收費停車場，擁有便捷的大眾運輸、好停車。

機車停車格

何家拉麵店門口的中正路上，有規劃多個機車停車格，騎機車前往用餐停車相當方便，免擔心找不到停車位。

拉麵吃到飽店門口

月中晚餐時間，出差工作結束後，搭乘捷運到景平捷運站下車，走路不到10分鐘，即可看到店門口有排隊人潮的何家拉麵。

無預約_現場排隊

何家拉麵無提供電話預約，只能現場候位，翻桌率高、大約35~45分鐘，不會等太久。

自助點餐機

採自助式點餐，確認餐點 → 點餐 → 結帳，只收現金 → 拿取號碼，按照號碼順序進店用餐。

何家拉麵_製餐區

拉麵製餐區

精準分工，一個人負責勺湯、調味；一個人負責煮麵；一個人負責擺放叉燒、溏心蛋 + 出餐。

湯區

煮麵區

夾入叉燒、溏心蛋

用餐空間

走簡約裝修風格的用餐空間，規劃多張2人桌、吧檯長桌式的單人用餐區。

2人桌

單人用餐區

何家拉麵_自助區

飲用水自助區

可到此區自行盛裝飲用水。

何家甜品自助區

豆花、仙草、經典配料、餐具，可在此區取用。

這餐點了：

雞白豚骨拉麵

地獄豚骨拉麵

何家甜品

雞白豚骨拉麵 145元

勺入每天熬煮的雞白湯為基底 → 夾入現點現煮的日本生拉麵 → 擺放超大片叉燒肉、整顆溏心蛋、筍干，最後灑上蔥花點綴 → 出餐。

熱騰騰起鍋的有麵勁的軟Q日本生拉麵附著上雞白湯的醇厚香氣，不軟爛、配點香氣飽滿、不膩口的雞白湯一起吃很搭。

地獄豚骨拉麵 155元

跟雞白湯豚骨拉麵的差別，在於多了一味「獨家秘式辣椒醬」，整體辣感介於微辣到小辣之間，是有微微麻感的。

每一碗拉麵裡面附上的叉燒肉，都有夠大片、存在感滿滿，口感是紮實、不乾硬，吃得到豬肉鮮香、無腥味的。

日常喜歡吃辣的朋友們，推薦可以點地獄豚骨拉麵，多一重秘式辣椒醬的迷人香氣，吃完一球，可以再吃一球。

古早味豆花

淋上秘糖的古早味豆花，可以吃綿密口感中經過糖水襯托更加馥郁的黃豆香氣，加點鬆軟紅豆、綠豆一起吃，讚的。

滑嫩仙草，吃得到淡淡的青草香氣。

用餐日期：2024_06月

付款方式：現金

永和吃到飽，走進景安捷運站附近，供應拉麵無限續、甜品吃到飽的何家拉麵。

這餐點了：雞白豚骨拉麵、地獄豚骨拉麵，兩個人都加購了無限吃到飽的何家甜品，嚐嚐看起來簡單，注入了飽滿心意料理、其實不簡單的醇厚系拉麵。

拉麵口感、湯頭香氣、叉燒溏心蛋口感、吃到飽的豆花仙草，每一樣的表現有在中上，有到附近出差會想再來吃。

拉麵吃到飽_何家拉麵菜單，攝於2024_06月

何家拉麵

類型：拉麵吃到飽_永和吃到飽_景安捷運站美食_永和美食推薦_新北永和美食

設施：洗手間

⏰ 營業時間

每天 11：30~15：00；17：00~22：30

📍 地址：新北市永和區中正路31號

📞 電話：無提供 (不接受訂位)

何家拉麵IG

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