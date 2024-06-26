「歡迎光臨ようこそ！」，喜歡吃日式豬排的請舉手〜

來銀座杏子日式豬排一解對日式豬排的思念吧！

【銀座杏子日式豬排】是網友票選人氣第一名日式豬排，我們家三不五時就會來用餐呢

Qsquare京站時尚廣場小碧潭店，新店最大最強美食商場，匯集生活選物

、主題餐廳、美食市集將近五十間品牌新登場

捷運小碧潭一出站就到！

來一次之後發現新店京站規劃的不錯，五樓森林食光彙集了幾十家美食主題餐廳，選擇性超多滴

【優惠+壽星活動】

1. 憑下圖，平日在新店京站門市消費滿$500，就贈$300元的現金抵用券，限平日使用

2.壽星優惠：用餐前出示當月生日證明，焦糖起司蛋糕、鯛魚燒季節霜淇淋、戀戀草莓起司派三選一

3.活動優惠：出示本篇文章到現場內用，點購「極厚黑豚熟成里肌豬排」

或「極品軟殼蝦系列」第二套享88折(7/4~8/4)

這麼讚的好康，你怎麼能錯過呢？！

銀座杏子日式豬排結合日式定食與道地炸豬排，提供多元主菜選擇，以及豐富甜點

主食炸豬排好吃之外，套餐中高麗菜絲、小菜、味噌湯、越光米飯都可以無限續

【銀座杏子日式豬排-新店京站店】裝潢簡約明亮，帶有日式氛圍，用餐座位主要以2～4人為主

，從一般座位到舒適的沙發區都有，前方還有幾個半包廂式的用餐空間很適合家庭用餐

由服務人員帶到座位，坐到座位上就可以拿起手機掃碼點餐囉

新菜單新價格附上新菜單給朋友們參考唷(大約每季都有新菜上市)

菜單也都有圖文對照很方便，光看照片就想吃的超多XD

銀座杏子日式豬排有分單點跟套餐，對自己好一點當然要給他升級下去啊！

點套餐都附高麗菜絲、小菜、越光米飯、味噌湯，附餐都可以無限續加耶

小菜醃蘿蔔、海帶芽，日式炸豬排+去油解膩醃蘿蔔片，更是清爽解膩

豬排好朋友「金芝麻豬排醬」！！

正宗日式金芝麻食用法：

STEP 1：先將芝麻磨碎，陣陣芝麻香氣撲鼻

STEP 2：加入豬排醬攪拌

STEP 3：取用豬排沾取醬汁

味噌湯清爽淡雅卻韻味無窮

一定不會忘可免費續加香噴噴軟Q白米飯

銀座杏子日式豬排他們家越光米的口感也非常好，米粒飽滿，口感順滑，淡雅的香味更是讓人回味無窮

他們家的高麗菜絲好好吃，處理得很好，沒有菜腥味，沙拉醬-柚子沙拉醬&胡麻沙拉醬

，高麗菜絲淋豬排醬也超好吃〜

我們今天要推薦給大家的兩款定食，絕對是你不會想錯過的高CP值選擇！

【極品軟殼蝦】

整隻蝦都可以吃！軟殼蝦是可遇不可求的蝦中極品！

薄透的蝦殼、飽滿的肉質，用比例剛好的麵衣進鍋酥炸，達到外酥內嫩

，同時吃得到蝦肉的鮮甜滋味搭配熟成腰內豬排一起享用，完美的海陸味覺饗宴

定食套餐豐富又吃得飽，內容物有現炸腰內豬排+2p大隻的美味軟殼蝦+莎莎醬

你可能吃過軟殼蟹，但你一定沒吃過「軟殼蝦」

有著「蝦中極品」之美名的的軟殼蝦，蝦身的殼是柔軟的，免剝殼，整隻蝦連頭都可食用

Size比小編手掌還大耶！

蝦肉口感，不會太硬也不會太軟

肉質鮮甜Q彈的軟殼蝦香味四溢誘人的滋味，咔滋咔滋大口咬下超滿足〜

炸軟殼蝦也太好吃了！保證讓你一口接著一口根本停不下來

腰內肉

有「豬肉中的菲力」之稱，位於里肌肉內側，亦稱小里肌肉、富含水分無油花肉質軟嫩

簡單說腰內肉就是菲力，所以軟嫩沒有油花且小小一片

喀滋喀滋、外酥內軟又juicy，吃起來香嫩不柴，鮮嫩多汁

我通常在日式豬排店最喜歡點腰內肉豬排，因為太喜歡腰內肉軟嫩的口感

【極厚黑豚熟成里肌豬排】

國產的極緻黑豚，肉質鮮嫩完熟、滋味醇厚的黑豚里肌，每日每店數量有限！！！

限量販售，晚來吃不到，當然不能錯過啦！

肉食控的天堂！

厚厚厚厚！超厚切〜

厚切豬排不乾不柴！每塊都有4公分厚！大口豪邁的吃肉，滿足所有喜愛吃肉的大家

每塊炸豬里肌肉排外皮酥脆、口感軟嫩，還能吃到濃郁的肉汁

可以確定他們家的炸豬排功力真的是值得讚賞

他們家里肌豬排經過熟成，肉質結實，富有嚼勁，但吃起來不乾澀

緊實有韌性的口感令人大大滿足〜

+119元升級「甜點或炸物+飲料」

【卡士達泡芙季節霜淇淋】

不想吃單純的豬排，甜點跟其他單點也不能少嘍

泡芙內餡是滿滿的卡士達，再搭配冰淇淋香甜綿密口感，兩種滋味一次滿足啦！

【日式青梅綠茶】

清爽回甘的綠茶，加入青梅酸甜，滋味酸甜又解膩

【炸雞塊】

這炸雞塊真的超好吃！

外皮金黃酥酥脆脆，完全不用調味就很好吃，一口咬下超多汁

是一道口感層次非常分明的炸物，非常好吃喔〜

小珊珊碎碎念：

在台灣就吃得到的道地日式炸豬排，套餐還享有白飯、味噌湯和高麗菜絲無限吃到飽好康

腰內豬排+軟殼蝦海陸雙重享受超好吃

麵衣表現有水準之上，卡滋卡滋每口咬下的酥脆口感，厚切里肌豬排超級美味值得再訪！

【Info】

【銀座杏子日式豬排-新店京站店】

地址：新北市新店區中央路157號5F

營業時間：11:00-21:30

官方粉絲團：杏子日式豬排

IG：銀座杏子日式豬排（@ginzaanzu）• Instagram 相片與影片

官方網站：首頁 - 銀座杏子日式豬排

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