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銀座杏子日式豬排，網友票選人氣第一名日式豬排！軟殼蝦與極厚炸豬排，不用飛日本也能吃得正統日式炸豬排！

2024-06-26 16:57:00 小珊珊 人氣：97
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窩客好文

小珊珊

發表篇數：1276篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

銀座杏子日式豬排-新店京站店
place新北市新店區中央路157號5樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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銀座杏子日式豬排，網友票選人氣第一名日式豬排！軟殼蝦與極厚炸

「歡迎光臨ようこそ！」，喜歡吃日式豬排的請舉手〜023啦啦啦

來銀座杏子日式豬排一解對日式豬排的思念吧！021渴望

 

銀座杏子日式豬排】是網友票選人氣第一名日式豬排，我們家三不五時就會來用餐呢

Qsquare京站時尚廣場小碧潭店，新店最大最強美食商場，匯集生活選物

、主題餐廳、美食市集將近五十間品牌新登場

捷運小碧潭一出站就到！

銀座杏子日式豬排，網友票選人氣第一名日式豬排！軟殼蝦與極厚炸

銀座杏子日式豬排，網友票選人氣第一名日式豬排！軟殼蝦與極厚炸

 

來一次之後發現新店京站規劃的不錯，五樓森林食光彙集了幾十家美食主題餐廳，選擇性超多滴

銀座杏子日式豬排，網友票選人氣第一名日式豬排！軟殼蝦與極厚炸

 

【優惠+壽星活動】

1. 憑下圖，平日在新店京站門市消費滿$500，就贈$300元的現金抵用券，限平日使用

2.壽星優惠：用餐前出示當月生日證明，焦糖起司蛋糕、鯛魚燒季節霜淇淋、戀戀草莓起司派三選一

3.活動優惠：出示本篇文章到現場內用，點購「極厚黑豚熟成里肌豬排」

或「極品軟殼蝦系列」第二套享88折(7/4~8/4)

這麼讚的好康，你怎麼能錯過呢？！001欠揍

銀座杏子日式豬排，網友票選人氣第一名日式豬排！軟殼蝦與極厚炸

 

銀座杏子日式豬排結合日式定食與道地炸豬排，提供多元主菜選擇，以及豐富甜點

主食炸豬排好吃之外，套餐中高麗菜絲、小菜、味噌湯、越光米飯都可以無限續

【銀座杏子日式豬排-新店京站店】裝潢簡約明亮，帶有日式氛圍，用餐座位主要以2～4人為主

，從一般座位到舒適的沙發區都有，前方還有幾個半包廂式的用餐空間很適合家庭用餐

銀座杏子日式豬排，網友票選人氣第一名日式豬排！軟殼蝦與極厚炸

銀座杏子日式豬排，網友票選人氣第一名日式豬排！軟殼蝦與極厚炸

銀座杏子日式豬排，網友票選人氣第一名日式豬排！軟殼蝦與極厚炸

 

由服務人員帶到座位，坐到座位上就可以拿起手機掃碼點餐囉

銀座杏子日式豬排，網友票選人氣第一名日式豬排！軟殼蝦與極厚炸

 

新菜單新價格附上新菜單給朋友們參考唷(大約每季都有新菜上市)

菜單也都有圖文對照很方便，光看照片就想吃的超多XD

銀座杏子日式豬排有分單點跟套餐，對自己好一點當然要給他升級下去啊！

銀座杏子日式豬排，網友票選人氣第一名日式豬排！軟殼蝦與極厚炸

銀座杏子日式豬排，網友票選人氣第一名日式豬排！軟殼蝦與極厚炸

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銀座杏子日式豬排，網友票選人氣第一名日式豬排！軟殼蝦與極厚炸

 

點套餐都附高麗菜絲、小菜、越光米飯、味噌湯，附餐都可以無限續加耶

小菜醃蘿蔔、海帶芽，日式炸豬排+去油解膩醃蘿蔔片，更是清爽解膩

銀座杏子日式豬排，網友票選人氣第一名日式豬排！軟殼蝦與極厚炸

 

豬排好朋友「金芝麻豬排醬」！！

正宗日式金芝麻食用法：

STEP 1：先將芝麻磨碎，陣陣芝麻香氣撲鼻

STEP 2：加入豬排醬攪拌

STEP 3：取用豬排沾取醬汁

銀座杏子日式豬排，網友票選人氣第一名日式豬排！軟殼蝦與極厚炸

 

味噌湯清爽淡雅卻韻味無窮

銀座杏子日式豬排，網友票選人氣第一名日式豬排！軟殼蝦與極厚炸

 

一定不會忘可免費續加香噴噴軟Q白米飯

銀座杏子日式豬排他們家越光米的口感也非常好，米粒飽滿，口感順滑，淡雅的香味更是讓人回味無窮

銀座杏子日式豬排，網友票選人氣第一名日式豬排！軟殼蝦與極厚炸

 

他們家的高麗菜絲好好吃，處理得很好，沒有菜腥味，沙拉醬-柚子沙拉醬&胡麻沙拉醬

，高麗菜絲淋豬排醬也超好吃〜

銀座杏子日式豬排，網友票選人氣第一名日式豬排！軟殼蝦與極厚炸

 

我們今天要推薦給大家的兩款定食，絕對是你不會想錯過的高CP值選擇！

【極品軟殼蝦】

銀座杏子日式豬排，網友票選人氣第一名日式豬排！軟殼蝦與極厚炸

 

整隻蝦都可以吃！軟殼蝦是可遇不可求的蝦中極品！

薄透的蝦殼、飽滿的肉質，用比例剛好的麵衣進鍋酥炸，達到外酥內嫩

，同時吃得到蝦肉的鮮甜滋味搭配熟成腰內豬排一起享用，完美的海陸味覺饗宴

定食套餐豐富又吃得飽，內容物有現炸腰內豬排+2p大隻的美味軟殼蝦+莎莎醬

銀座杏子日式豬排，網友票選人氣第一名日式豬排！軟殼蝦與極厚炸

 

你可能吃過軟殼蟹，但你一定沒吃過「軟殼蝦」004拍手

有著「蝦中極品」之美名的的軟殼蝦，蝦身的殼是柔軟的，免剝殼，整隻蝦連頭都可食用

Size比小編手掌還大耶！015啊

銀座杏子日式豬排，網友票選人氣第一名日式豬排！軟殼蝦與極厚炸

銀座杏子日式豬排，網友票選人氣第一名日式豬排！軟殼蝦與極厚炸

 

蝦肉口感，不會太硬也不會太軟

肉質鮮甜Q彈的軟殼蝦香味四溢誘人的滋味，咔滋咔滋大口咬下超滿足〜016飄過

炸軟殼蝦也太好吃了！保證讓你一口接著一口根本停不下來

銀座杏子日式豬排，網友票選人氣第一名日式豬排！軟殼蝦與極厚炸

 

腰內肉

有「豬肉中的菲力」之稱，位於里肌肉內側，亦稱小里肌肉、富含水分無油花肉質軟嫩

簡單說腰內肉就是菲力，所以軟嫩沒有油花且小小一片

喀滋喀滋、外酥內軟又juicy，吃起來香嫩不柴，鮮嫩多汁

我通常在日式豬排店最喜歡點腰內肉豬排，因為太喜歡腰內肉軟嫩的口感

銀座杏子日式豬排，網友票選人氣第一名日式豬排！軟殼蝦與極厚炸

 

【極厚黑豚熟成里肌豬排】

銀座杏子日式豬排，網友票選人氣第一名日式豬排！軟殼蝦與極厚炸

 

國產的極緻黑豚，肉質鮮嫩完熟、滋味醇厚的黑豚里肌，每日每店數量有限！！！

限量販售，晚來吃不到，當然不能錯過啦！

銀座杏子日式豬排，網友票選人氣第一名日式豬排！軟殼蝦與極厚炸

 

肉食控的天堂！

厚厚厚厚！超厚切〜

厚切豬排不乾不柴！每塊都有4公分厚！大口豪邁的吃肉，滿足所有喜愛吃肉的大家

銀座杏子日式豬排，網友票選人氣第一名日式豬排！軟殼蝦與極厚炸

 

每塊炸豬里肌肉排外皮酥脆、口感軟嫩，還能吃到濃郁的肉汁005感動

可以確定他們家的炸豬排功力真的是值得讚賞

銀座杏子日式豬排，網友票選人氣第一名日式豬排！軟殼蝦與極厚炸

銀座杏子日式豬排，網友票選人氣第一名日式豬排！軟殼蝦與極厚炸

 

他們家里肌豬排經過熟成，肉質結實，富有嚼勁，但吃起來不乾澀

緊實有韌性的口感令人大大滿足〜028揪耳朵

銀座杏子日式豬排，網友票選人氣第一名日式豬排！軟殼蝦與極厚炸

 

+119元升級「甜點或炸物+飲料」

【卡士達泡芙季節霜淇淋】

銀座杏子日式豬排，網友票選人氣第一名日式豬排！軟殼蝦與極厚炸

 

不想吃單純的豬排，甜點跟其他單點也不能少嘍

泡芙內餡是滿滿的卡士達，再搭配冰淇淋香甜綿密口感，兩種滋味一次滿足啦！

銀座杏子日式豬排，網友票選人氣第一名日式豬排！軟殼蝦與極厚炸

銀座杏子日式豬排，網友票選人氣第一名日式豬排！軟殼蝦與極厚炸

 

【日式青梅綠茶】

清爽回甘的綠茶，加入青梅酸甜，滋味酸甜又解膩

銀座杏子日式豬排，網友票選人氣第一名日式豬排！軟殼蝦與極厚炸

 

【炸雞塊】

銀座杏子日式豬排，網友票選人氣第一名日式豬排！軟殼蝦與極厚炸

 

這炸雞塊真的超好吃！

外皮金黃酥酥脆脆，完全不用調味就很好吃，一口咬下超多汁

是一道口感層次非常分明的炸物，非常好吃喔〜

銀座杏子日式豬排，網友票選人氣第一名日式豬排！軟殼蝦與極厚炸

 

小珊珊碎碎念：

在台灣就吃得到的道地日式炸豬排，套餐還享有白飯、味噌湯和高麗菜絲無限吃到飽好康126快樂

腰內豬排+軟殼蝦海陸雙重享受超好吃128開心

麵衣表現有水準之上，卡滋卡滋每口咬下的酥脆口感，厚切里肌豬排超級美味值得再訪！

 

【Info】

銀座杏子日式豬排-新店京站店

▶地址：新北市新店區中央路157號5F

▶營業時間：11:00-21:30

▶官方粉絲團：杏子日式豬排  

▶IG：銀座杏子日式豬排（@ginzaanzu）• Instagram 相片與影片

▶官方網站：首頁 - 銀座杏子日式豬排

▶線上訂位：銀座杏子豬排 | 立即訂位！inline 線上訂位預約

X提供WIFI  V一成服務費  V寵物入內(V推車或裝袋)

文章標籤
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