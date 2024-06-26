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這家虎記餃子在基隆路二段的巷子裡，如果不是朋友介紹我一定不會發現巷子裡有一家不止脆皮煎餃超美味，蔬菜醬油拉麵好好吃，中華炒飯也非常好吃的虎記餃子！而且還是特地去日本拉麵店取經回來的日式中華風料理！煎餃拉麵炒飯都是現點現做，如果擔心等太久錯過午餐時間，虎記也貼心地推出可以外帶自取線上點餐的服務！虎記外帶自取線上點餐！

虎記餃子世貿店

0227329871

台北市信義區基隆路二段39巷14號1樓 請點我開始虎記餃子世貿店導航

11:30–15:30、17:00–20:30，最後點餐15:15、最後點餐20:15。若有臨時營業時間變動請依店家公告為準喔。

Line會員加入：https://lin.ee/AhgUMpt

停車資訊：嗯…………當然在台北是搭捷運或騎摩托車最方便啦，像圍事找了半天覺得這個叭叭房曼哈頓大樓停車場算是比較近的，價格在台北也算公道，不過停車要一直下到B5去，而且車道挺小的算是有點吃駕駛技術的停車場喔。

一開始會注意到這家餃子店是因為看到店門口的這些小看板，感覺在寸土寸金的台北市有這個價格也算便宜了，好吧今天我們的午餐就選這家啦！走吧走吧我餓了啦～

像這種半半餐盒一定很受OL們歡迎，價格不貴份量也挺剛好的，炒飯煎餃一次讓妳滿足。

虎記餃子菜單

沒吃過虎記至少也要認識餃醬跟虎醬喔！這兩隻小老虎就是虎記的吉祥物啦～一對超可愛的雙胞胎！

菜單第一面也提到了必點的名物就是脆皮煎餃！蔬菜醬油拉麵！中華炒飯！還有越吃越上癮的很冰虎虎雞也推薦同學們嚐看看呢。

翻過來就有更多的主食小菜以及湯品可以選擇，是說拌拌乾拉麵好像也挺好吃的……（口水

電子點餐及付費方式介紹

老人家一進去就立馬衝出來…咦？同行友人K小姐一臉疑惑地拉著我問說怎麼又跑出來啊？不好意思讓大家見笑了，因為老人家看到這種用點餐機點餐然後用電子支付的就會怕咩，因為我不會用啊啊啊～～～她一把將我拖回店裡說真的很簡單啦，來讓妹妹教你怎麼點餐吧！虎記餃子門口的點餐機有兩台，左邊的只接受電子支付，右邊這台就可以付現金也可以用電子支付喔。

我相信還是有人跟我一樣，去麥當當的時候都無視前面的自動點餐機，只敢去櫃檯排隊直接口頭跟店員點餐對吧？讓我鼓起勇氣來認真學習吧！（握拳

因為K小妹妹常常在這一帶出沒（謎之音：你當她是野生動物嗎？出沒這個詞用在這裡好像怪怪的），已經熟門熟路到變成會員啦，先選擇＂我要集點＂登入會員之後，再看要內用還是外帶就可以開始點餐了呢，好像沒那麼可怕啊我說。

按上方的主食／小菜湯類／甜點飲料，就可以去挑自己想吃的各式餐點了。

咦，孩子妳等等，這裡竟然還有賣酒？？？而且妳點這個蘋果沙瓦是真的很好喝沒錯啦，但我開車不能喝啊！！她看了我一眼，＂我剛剛點了一個超級特別的小菜，非常適合下酒喔！而且今天你是駕駛嘛，我喝我喝！＂……好吧這樣說也對啦，畢竟開車不喝酒喝酒不開車，而且飲酒過量有害健康喔！一瓶就好囉妳不要一直點一直點喔！（認真

虎記餃子會員加入

因為小K常來吃又有虎記的會員～消費累積點數就可以來店裡兌換免費餐點啊，感覺挺不錯的～今天的餐後甜點古早味綠豆湯就是用點數換來的優惠券來兌換的耶，而且剛看到原來申請會員就現送你10點，10點就可以換一碗消暑的綠豆湯啊～（拿出手機準備加入會員中，想看仔細一點就點加入會員就有詳細的介紹囉！

嗯……我說今天不就我們兩個而已嗎？老師去上課要到下午四點左右才下課，妳點這些……＂你不是在車上就一直喊餓嗎？怕你餓過頭撐不到老師下課嘛，而且我點的都是這裡的招牌喔，招牌餐點不吃一下對嗎？”，嗯，好像很有道理呢！

點好餐後再選擇發票類型，看你是要存到手機的載具或是輸入統編列印還是選擇捐贈發票都可以，再來就看是付現還是用Line Pay來支付。小K是習慣用電子支付的，所以這頓就給她處理吧，剛好抵車資！！！（計劃通

最後記得拿單據，最主要是讓你核對餐點跟確認取餐號碼而已啦不用拿給店家喔。

餐點好了會秀在銀幕上，看到自己的號碼出現在＂請取餐＂那邊時就可以去門口拿餐啦，附帶一提啊我剛問了店長為什麼都是使用這種零接觸的方式來點餐跟取餐呢？原來虎記餃子這家世貿店開幕的時候剛好遇到疫情期間，所以為了保護客人也保護店裡的員工就採用零接觸的方式來點餐啦。

店內環境介紹

一進門我就注意到右前方的牆面上有著很多超可愛的小老虎，仔細看了下竟然是店裡的吉祥物～虎醬跟餃醬！也太可愛了啦～（大心

很有即視感的座位佈置，再加上店裡播放的音樂，氛圍跟我之前去日本的中華街食堂有點像啊。

中間這一長排的座位可以供散客用餐～右邊的四人桌就很適合給來一起吃飯的家人或朋友坐。

也可以坐在廚房前面喔！像不像吃板前料理呢？等待的時候可以看著師傅們料理的過程。還有還有，牆上還有著好多的畫板～仔細看了下原來是以前兒童節的時候店家準備給來用餐的小朋友畫畫的，然後蒐集起來掛在店裡當裝飾，是不是非常可愛呢？

然後醬料區在後面，虎記竟然準備了四種醬料！有柑橘醬油，花椒辣醬，台式辣油以及白醋。我實在非常好奇那個柑橘醬油的味道啊。

因為店裡採自助式，所以吃飽後記得把餐盤端到最後頭的回收區。

咦，我說怎麼會放一張這麼帥氣的大叔照片在牆上？仔細看了看原來虎記餃子的蔬菜醬油拉麵是由日本拉麵老店滿北亭監製教導的！想必一定非常的正統。

虎記餐點品項介紹

都以餃子當店名了，這裡的餃子一定很好吃！現在一共有三種口味。

脆皮高麗菜煎餃(8入)：60元，脆皮咖哩煎餃(8入)：60元，脆皮韭菜煎餃(8入)：60元

看看這個剛拿到的脆皮煎餃啊，個個看起來都非常的飽滿紮實～同學們喜歡哪一種口味的呢？我個人喜歡吃咖哩口味！咖哩香氣搭配飽滿的餡料一口吃下真是讓人滿意～小K則是獨鍾韭菜脆皮煎餃，雖說有些同學不太喜歡韭菜稍為刺鼻的氣味，但虎記在韭菜的內餡上花了許多心思呢～使用白頭的韭菜再經過調理，就可以讓韭菜煎餃入口時降低辛辣感，美味等級大升級啊！不知道點什麼的一律去點高麗菜煎餃吧！傳統口味保証無雷ＸＤ

這裡的餃子都是用頗為精緻的方型濾架來裝盛，最主要的原因應該是多有了一個滴油網，可以去除掉多餘的油脂。

師傅你也太厲害了吧？每個餃子都能煎到底部金黃微焦，吃進嘴裡有酥脆有Ｑ彈，好學如我都忍不住想去偷學兩招了。

虎記餃子的料理區採半開放式，所以可以看到師傅們是怎樣做出好吃的脆皮煎餃喔！話說這裡做煎餃的鐵板好像比較深，跟一般早餐店或鐵板燒店看到的那種平平的鐵板不同，而且在煎的時候還會蓋上鍋蓋讓水蒸氣在煎台空間裡充分循環並收乾帶出焦色及脆皮，也就是所謂半煎半蒸的料理手法，讓煎餃的皮可以更加的酥脆。

哇～師傅打開鍋蓋的時候一陣熱氣奔騰，香氣撲鼻！（口水

前檯師傅正在仔細做煎餃的時候，後檯已經把我們其他的餐點陸續做好放在前面了，動作挺快的。

歷經兩次開鍋的脆皮煎餃好囉！師傅俐落地把煎餃裝好放到出餐區。

一盤一盤的脆皮煎餃正在呼喚我啊，一看到小銀幕上我們的點餐號碼出現在取餐那欄，我就飛奔出去把還冒著熱氣的煎餃全都搬進來啦！開動開動！

四種沾醬已經就位，有台式辣椒醬，花椒辣醬，柑橘醬油跟白醋。我忙不迭地夾了一個脆皮煎餃往嘴裡送！香脆Q彈的二階段口感非常棒，飽滿的餡料與滿溢的湯汁好香啊……哎哎哎哎！好燙好燙！（呼呼呼

台式辣醬大約是小辣以上中辣未滿的等級，很百搭喔～但我還是喜歡沾柑橘醬油，鹹度恰好又帶著清新的柑橘香氣，我說店長啊，有打算單獨販售這個日式柑橘醬油嗎？只見店長給了我一個不失禮貌的微笑……好吧我知道了，我來虎記吃就可以了對吧？？？

蔬菜醬油拉麵(粗麵)：120元

同學們，不要看這一碗麵不怎麼起眼，這碗卻是讓我覺得好吃到爆炸的一碗蔬菜拉麵！

先舀一匙湯，入口會先品味到濃厚的雞湯鮮味，接著是清爽的蔬菜清甜，加上日本拉麵醬油的溫和提味，風味十足！一問之下果然是用雞骨與多種蔬菜細心熬煮出來的，非常的好喝。

值得一提的是蔬菜拉麵使用的麵條是略粗一些的日式捲捲拉麵，微帶捲度所以可以吸附更多的湯汁，而且麵的口感Ｑ彈。端起碗夾起熱騰騰＂咻＂的一口把拉麵吸進嘴裡……啊，大滿足啊………而且拉麵裡的配料也很豐富，除了吸飽了湯汁的豆皮之外，豆芽白菜紅蘿蔔黑木耳絲跟洋蔥，嗯……我說這配色怎麼這麼眼熟呢，白青黑紅黃！五行五色俱全！我說師傅你是不是小當家的師兄啊？特級廚師的臂章能不能借我開開眼界呢？（被打

覺得無肉不歡嗎？沒問題，同學們可以再加點幾樣小菜來搭配～這樣子不管是風味或是營養就都十分充足啦。

舒肥雞叉燒：40元

這裡的舒肥雞做得很棒，保留了雞肉的最佳口感，吃起來一點也不柴呢。

半熟溏心蛋：30元

看看，如果單單一碗醬油蔬菜拉麵滿足不了你，再加上舒肥雞叉燒跟溏心蛋吧！除了口感更加的豐富之外，營養是不是也更加的充足了呢？真是完美的搭配～

很冰虎虎雞3入：70元

沒錯，很冰……我說師傅啊，怎麼拿出這碗冰冰涼涼的雞翅來呢？雖然說最近天氣真的很悶熱沒錯啦，但是就這麼直接吃嗎？

小K默默地嘆了一口氣，接著就一邊吃煎餃一邊來幫老人家開示了。原來！在日本九州就有拿冷凍雞翅當下酒菜的吃法！製作的方法很奇妙，是先把雞翅先炸好！接著裹上甜甜鹹鹹的醬汁之後啊，塞進冷凍庫讓雞翅入味！沒錯是冷凍庫喔！負18度的急速冷凍庫喔～～～

所以當這個很冰虎虎雞上桌的時候啊，先無視它！再怎麼想吃也先無視它大約五到十分鐘！畢竟雞翅才剛從冷凍庫拿出來，得先讓它暖暖身子ＸＤ

吃起來的口感很妙，本來以為炸雞翅嘛吃起來應該酥酥脆脆的，但是因為是浸漬在醬汁裡入味後急速冷凍後才上桌的，吃的時候會覺得有點粉粉的但是吃起來能感受到雞肉的纖維緊實，而且甜鹹醬汁跟雞肉太搭了啦，不曉得怎樣就會有種想一直啃一直啃的衝動！果然超適合下酒的啊。

嘖，下回出來不要當司機了，看著小K悠悠然然地喝著店裡賣的蘋果風味沙瓦，配著很冰虎虎雞……太羨慕了太羨慕了了啊！而且聽說目前只有虎記的世貿店有在賣呢！

口亨，沒事我可是優良駕駛，開車不喝酒喝酒不開車這點基本常識我當然知道！沒關係我車上有釣魚冰箱等等要走的時候買兩份帶回家下酒！

虎記中華炒飯：120元

不同於平常吃到以台式醬油為基礎的炒飯，雖說少了醬油特有的焦香，但是藉由洋蔥炒出的清甜讓我印象深刻。

雞肉，雞蛋，洋蔥看似簡單卻又天衣無縫的搭配，上桌前再撒上一把青蔥增加了香氣，整碗吃光光也不會覺得有罪惡感啊！不會吃飽了就想著要減肥喔！

別的不說，粒粒分明的炒飯實屬難得，畢竟我在淡水唸書的時候不只在某間釣蝦場當圍事（？），也是工讀生領班還兼廚房的二把手！教我炒飯的師傅一直說鍋要烈！手要穩！甩鍋動作要俐落才能讓炒飯粒粒分明漂漂亮亮的。

古早味綠豆湯：30元

感謝K小姐用會員點數換這碗古早味綠豆湯給我喝，料多實在而且甜度剛剛好，增一分則太甜但減一分又索然無味！而且我本來以為是綠豆加上薏仁，吃了才發現是去了殼的綠豆仁呢，讓這碗古早味綠豆湯喝起來更加的滑順綿密。

無糖綠茶：30元

無糖綠茶不稀奇，可愛的是那個杯子啦！我就問，小K妳敢不敢買一杯無糖綠茶去請妳老闆喝啊？（挑眉

轉個身，我想妳家老闆看到這句應該會對妳露出一個不失禮貌的微笑吧？

店家/景點資訊

店家名稱：虎記餃子世貿店

所在地址：臺灣台北市信義區基隆路二段39巷14號1樓

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30–15:30-17:00–20:30

店家電話：0227329871

評價：★★★★★





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