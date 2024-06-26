最近很喜歡把包子饅頭當早餐，本來在北港就有吃過現蒸的樂包子，來台中後發現樂包子宅配也能吃到！在家蒸也能吃到熱騰騰又餡滿多汁的美味包子！

樂包子堅持使用最好的食材，嚴選鼎泰豐指定麵粉老麵發酵，麵皮Q彈又保有一定的濕潤感！使用每日現宰的溫體豬做為肉餡，真材實料，令人愛不釋手！

包裝好可愛~而且長筒袋狀包裝，直接橫躺進冰箱超方便

可冰冷藏或冷凍，有兩種加熱方式：電鍋蒸或是微波爐

1.電鍋：冷藏需蒸12分鐘，冷凍需蒸20分鐘，外鍋一杯水

我都冰冷凍，起床就先放下去蒸，出門時就能拿到剛蒸好的包子！記得不要一直悶著，底部會變硬喔！

2.微波爐：冷藏700瓦1分鐘，冷凍700瓦2分半鐘

※要蓋溼布或沾溼的廚房紙巾(否則會乾硬)

這次帶了招牌鮮肉包、香菇鮮肉包、蛋黃鮮肉包、泰式打拋豬、咖哩鮮肉包、芝麻包、鮮奶饅頭

▼招牌鮮肉包

這是樂包子的明星商品，使用當日現宰溫體豬肉，餡滿多汁！

▼香菇鮮肉包

裡頭竟然有一整朵的香菇！！！滿滿肉餡搭配鮮香菇，口感豐富不單調！

▼蛋黃鮮肉包

鹹香的鹹蛋黃，搭配溫體豬肉餡，口感多層次好紮實！

▼泰式打拋豬

好特別~少見的打拋豬肉餡！泰式香辣口味搭配Q軟包子皮，好美味！

▼咖哩鮮肉包

這款口味比較重一些，咖哩香氣濃郁，微辣口感~愛咖哩的我很喜歡！！！

▼芝麻包

芝麻泥內餡超滿~香濃滑順、甜而不膩口，有著最純粹的芝麻清香

▼鮮奶饅頭

覺得鮮奶饅頭太單調可以像我一樣當作漢堡皮，加荷包蛋、生菜、卡啦雞，搖身一變~就像外面餐廳賣的創意早餐！鮮奶饅頭的淡淡奶香、細緻口感，創意搭配成漢堡再適合不過了！

整體來說，包子各個餡滿多汁！用鼎泰豐指定麵粉製成的發酵老麵，製作出來的麵皮包裹著一顆顆皮Q餡多的包子~真的美味極了！若在雲林的朋友可以直接到門市選購，外縣市的朋友也可以用線上宅配的方式購買！大家也可以多多關注店家FB粉專，不定時會舉辦活動~

【 樂包子 】

▸ 店家官網 ｜ https://www.lebaozi.com.tw/

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/LeBaozi

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/leba.ozi

▸ 古坑休息站、西螺休息站南站，皆有營業窗口！

▸ 虎尾樂包子

▸ 地址｜雲林縣虎尾鎮林森路二段25號

▸ 電話｜05 6327120

▸ 營業時間｜06:30-22:00



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▸ 北港樂包子

▸ 地址｜雲林縣北港鎮公園路53號

▸ 電話｜05 7839235

▸ 營業時間｜06:00-18:00



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▸ 西螺樂包子

▸ 地址｜雲林縣西螺鎮新興路500號

▸ 電話｜05 5883636

▸ 營業時間｜07:00-19:00。周日公休



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▸ 斗六滿福軒 (特約加盟)

▸ 地址｜雲林縣斗六市雲林路二段71號

▸ 電話｜055362458

▸ 營業時間｜06:30-18:00



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