我的愛店「麵容餃好」插旗竹北了！除了必點內餡紮實飽滿的手工水餃、國宴客家板條之外，嫩煎古早味排骨也一定要試試！其他還有各式麵食、小菜等等選擇，重點是麵容餃好內用，還有超好喝的仙草茶可以無限暢飲，每次來都喝好幾杯～台式復古的木質調裝潢，加上乾淨舒適的用餐空間，讓竹北又多一間平價好吃的文青麵食小吃店選擇，這間新開幕的「麵容餃好-竹北文信店」一定要收藏起來。

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「麵容餃好-竹北文信店」位在竹北仁愛國中旁邊，周圍都是路邊停車格，店的隔壁就是停車場，開車來也很方便。

「麵容餃好-竹北文信店」不管店內店外裝潢超文青，也有一些特別的slogan可以拍照打卡，超喜歡這句話「我吃的不是麵，而是思念」真的好逗趣，店內Logo是個水餃結合慈祥母親的臉，也是很有設計感。

▲麵容餃好竹北文信店菜單價格

最棒的是「麵容餃好」內用還享有關西仙草茶可以免費喝到飽，冰冰涼涼的滋味，真的是清涼消暑又降火氣，等餐時，已默默喝了三杯！醬料區有提供辣椒醬油、蒜蓉醬、東泉辣椒醬等等，有需要的可以自行添加。

🔺粉腸五花肉雙拼 $106

🔺椒麻鳳爪 $52

🔺煙燻豬耳朵 $43

🔺皮蛋豆腐 $40

「麵容餃好」小菜種類選擇很多元，都是很讓人開胃的小菜，整體量也給的還不少。

小菜推薦必點「椒麻鳳爪」，淋上特製椒麻醬的無骨雞腳香麻不辣，還充滿膠質感。「煙燻豬耳朵」也很脆口，更帶有討喜的煙燻香氣。

「粉腸五花肉雙拼」同時吃得到五花肉及粉腸，川燙後淋上醬油膏，搭配薑絲、蔥花一起吃更對味，粉腸處理得很乾淨，沒有腥味，這點加分。「皮蛋豆腐」價格實惠份量又大。

🔺黑豬肉韭菜水餃 $70

🔺招牌黑豬肉高麗菜水餃 $70

每份水餃以10顆計價，上桌前還會淋上香油增添香氣。

阿姨現包水餃有高麗菜、韭菜兩種口味，「豬肉韭菜水餃」內餡菜肉比例很剛好，咬下去超多汁又鮮甜，水餃皮也很Q不軟爛，沾點自製蒜蓉醬或是辣椒醬油，不禁會讓你一顆接一顆停不下來！

🔺嫩煎古早味排骨 $75

「嫩煎古早味排骨」非常大片厚實又嫩口，表面煎至焦香，吃起來會讓你想起媽媽手藝的家常味。

🔺國宴客家乾板條 $56

「國宴客家粄條」是以前蔡總統520就職典禮，吃過都豎起大拇指的優質粄條，米香十足且口感滑順Q彈，我自己每次來必點，吃過絕對回頭率百分百！

🔺招牌香蔥乾拌麵 $53

「招牌香蔥乾拌麵」彈牙的麵條吸飽油蔥香氣，就是碗簡單又美味好吃的乾拌麵。

不想吃麵，也有「古早味肉燥飯」可以選擇，是以瘦肉為主的肉燥飯，還附半熟蛋、黃金泡菜，整體份量還不少唷！

在外用餐也要營養均衡一下！「季節時蔬」當天吃到的是萵苣，簡單拌個油蔥就很美味。

「餛飩湯」的餛飩真的很大一顆，內餡也很飽滿紮實，湯裡頭還有滿滿小白菜。

「酸辣湯」酸的剛好，酸的開胃，裡頭還有脆口的金針菇、木耳、筍絲，用料非常實在。

「麵容餃好」在頭份建國路、竹南博愛街、新竹costco附近都有分店，對於住在竹苗地區的人來說真的很方便，銅板價格就能飽餐一頓，內用還有免費仙草茶可以喝，水餃、國宴級板條都是推薦必點，「麵容餃好」絕對是間值得讓你一訪再訪的小吃店。