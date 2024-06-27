第一次吃「川阜和牛燒肉」，就直接空降我新竹燒肉前幾名！竹北這間新開幕的「川阜和牛燒肉」，斥資千萬打造日式裝潢，以日式燒肉融合無菜單料理概念經營，只供應當季最新鮮的頂級食材，每份套餐都有約12道料理，不只有精緻擺盤也很好吃，重點是價格合理！他們還有販賣自家熟成的整條牛舌，現場厚切的口感，真的超脆超多汁，更棒的是和牛全程都有專人使用木炭代烤，表面烤至金黃焦脆，逼出和牛油脂，吃好幾片也不覺得膩口，隨便一個部位都是入口即化的口感！現在剛好是鮪魚的產季，「川阜和牛燒肉」還吃得到超肥美的鮪魚肚，不只這樣，連帝王蟹腳也是我吃過尺寸最大的，真的超級飽滿多汁！當天還有免費招待自製和牛香腸，吃不飽的話，還有和牛炒飯！下次聚餐、約會不知道吃什麼嗎？就來我竹北燒肉口袋名單「川阜和牛燒肉」吧！

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「川阜和牛燒肉」就就位在光明一路上，前身為「雁新和食料理」，由於人手不足的原因，轉型成日式燒肉店。一樓為「川阜和牛燒肉」專屬停車場，約可停放六台汽車，若遇停滿，附近周邊也有很多路邊收費停車格唷！

一樓入口處有日式庭院造景，走上二樓才是內用空間，外觀以金屬白鐵打造，大門則設計成日式唐門造型，在光明一路上非常搶眼，走過、路過不禁會讓人多看兩眼。

室內裝潢設計以大量日本檜木，結合岩石、植栽等日式元素打造，其中又以日本寺廟屋頂造型木製藝術以及天花板結合和紙的雕刻最我印象深刻，很有日式禪風的靜謐感，只有舒服兩字可以形容了。

「川阜和牛燒肉」全部座位約可容納40人，另有四人私密包廂，也有看得到師傅料理的搖滾區吧檯座位，如果人少的話，很推薦坐吧檯，因為師傅會時不時招待你東西吃唷！很喜歡烤爐放在桌邊的人性化設計，不會阻礙到服務員烤肉的動線，讓各位用餐也比較沒有壓迫感，強力的抽風，讓各位吃完烤肉，身上也不殘留油煙味，這點很加分。

🔺社長盛和 $2880/人

漬物三品、本日精選沙拉、主廚特製前菜、主廚湯品、主廚茶碗蒸、嚴選和牛社長盛和、月見•日本和牛一品、越光米白飯、台灣松阪豬、櫻桃鴨胸、社長水產盛和、烤時蔬、季節水果&甜點

🔺酒蒸帝王蟹腳、酒蒸昆布龍膽石斑魚(可用套餐社長水產盛和加價換購)

🔺單點-極上幻切牛舌

🔺單點-柚子酒

🔺單點-梅酒

整體以這價位來說，CP值是有的！

第一次看到燒肉店，有販賣自家熟成的整條牛舌，看起來有點怕怕的，但是很壯觀！

「漬物三品」有白蘿蔔、黃金泡菜、滷花生，裡頭我最喜歡黃金泡菜，口感濃郁又脆甜。另外桌上還有海鹽、白芝麻鹽、昆布鹽、烤肉醬可以自行調味。另外若怕吃不飽的話，還有和牛炒飯可以吃！

師傅招待的「和牛香腸」，可遇不可求，是用和牛精修下來的邊角肉來製作，再以炭火烤熟，口感香脆又多汁。

「主廚特製前菜」是柚香牛蒡沙拉，很特別有加入要價不菲的冰花，口感爽脆很開胃，其他還有石蓮花、生菜、炸牛蒡片等等食材。

「主廚湯品」使用當季盛產的龍膽石斑入菜，搭配柴魚高湯，湯頭清澈、滋味甘甜，雖看似樸實無華，但相當爽口好喝。

「主廚茶碗蒸」是很有創意的炸蝦茶碗蒸，蝦肉口感彈牙，蒸蛋口感又水嫩，整體鮮味十足，滋味非常迷人。

「川阜和牛燒肉」會使用日本三大和牛的山形牛、佐賀牛，以及熊本和王、宮崎牛、澳洲巧克力和牛，每次會不固定輪流供應。當天「嚴選和牛社長盛和」吃到的是腿三角、扇子肉、翼板牛、肋眼心四個部位，每一塊都是教科書等級的油花。

當天是被店長服務，不得不說，烤功技巧真的一流，表皮烤至金黃焦脆，逼出多餘油脂，每一塊都是入口即化口感，重點是完全不膩口。

每個部位都有建議的搭配，扇子肉搭配蒜片，整個肉香四溢，翼板牛搭配甜度較高的日本小洋蔥，腿三角肉味濃郁，直接吃就很美味。

最讓我印象深刻的是這塊「肋眼心」，搭配現磨日本靜岡山葵，是甜味中帶點微微嗆辣感，平衡了和牛的油膩感，第一次吃就被圈粉，真的超好吃！

「月見•日本和牛一品」真的好吃到讓人流淚！

選用油脂豐腴的部位，並大片薄切，把一面烤熟後，裹上蛋黃壽喜燒醬汁，再用肉片包入越光米飯，一口放入嘴裡，融合了和牛油脂及蛋黃濃郁的口感，誰能不愛？

「台灣松阪豬」以美美的壓花玻璃盤盛裝，擺上松阪豬玫瑰花，上頭再以金箔妝點，根本是藝術品，美到讓人捨不得吃！

松阪豬口感非常脆甜厚實又多汁，推一個。

「櫻桃鴨胸」肉質色澤如其名是櫻桃色澤，肉質鮮嫩多汁，沾上特製羅勒醬，彷彿在吃西餐一樣的美味。

加點的極上幻切牛舌，是師傅自己熟成整條完整的澳洲和牛舌，選用最軟嫩的中後段，大片厚切，烤至表皮焦脆，中間呈現唯美粉嫩色澤，咬下去是厚脆多汁的口感，再加上鹽蔥醬，我想這應該是全新竹最好吃的牛舌吧！

「酒蒸帝王蟹腳」真的是我們吃過尺寸最大、最粗的帝王蟹腳！

料理方式很特別，在鍋子底部鋪上烤過的加熱石，上頭擺上帝王蟹腳，最後淋上日本清酒悶煮，發出滋滋作響的聲音，用蒸汽把帝王蟹腳蒸熟，原汁原味呈現天然美味，帝王蟹腳肉質飽滿又多汁，真的非常鮮甜好吃！

「酒蒸昆布龍膽石斑魚」以一樣的方式烹調，在北海道昆布上鋪上龍膽石斑魚片，魚肉吸飽昆布鮮味，吃起來格外鮮美，肉質非常Q彈又富含膠質感，這兩道可以用套餐海鮮加價升級喔！

飯後還有季節水果及甜點，當天吃到的「太妃糖布丁」好喜歡，有加鹽巴來平衡整體的味道，吃起來就像是濃郁的焦糖海鹽布丁。

如果有點整瓶清酒的話，會附上日式冷酒器，並且有精美的清酒杯組可以自行挑選，喝杯清酒也能有滿滿儀式感。

「川阜和牛燒肉」雖然是日式和牛燒肉店，但更像是無菜單料理，會提供季節性食材，每個套餐都會提供10多種品項，整體吃下來非常豐盛，可以說是新竹地區很有水準的日式燒肉店，以這用餐品質及用餐空間，加上開在竹北精華地段，真的是新竹高CP值日式燒店的首選。