隨著大巨蛋的開幕，周邊的商家更熱鬧活絡了起來，尤其是大巨蛋一樓靠近松菸的遠東Garden City大巨蛋店，更是進駐了不少新潮又新穎的店家，平日跟朋友來這附近用餐，沒想到在沒有賽事的情況下，往來的人潮還是很多，這次在其中的「TOK盡興食光」享用午餐，更是接近客滿狀態，創新的亞洲風味料理全日餐廳，走的是清新自然的風格，大片落地窗自然光灑落，窗外就是松菸的綠蔭，餐點豐富還可以搭配自然酒以及精釀啤酒，不論是早午餐、下午茶，晚餐跟朋友的聚會，都是非常棒的選擇，而且最近還會有跟墨爾本人氣咖啡ST. ALI 合作，僅僅快閃十天，超火紅澳洲咖啡只有在TOK盡興食光大巨蛋店才喝得到！

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TOK盡興食光營業資訊

TOK盡興食光 遠東Garden City大巨蛋店

評分： / 4.9

/ 4.9 地址：台北市信義區忠孝東路四段515號1樓( 地圖 )

電話：02 2765 6228

營業時間

星期一: 11:00 – 22:00,

星期二: 11:00 – 22:00,

星期三: 11:00 – 22:00,

星期四: 11:00 – 22:00,

星期五: 11:00 – 22:00,

星期六: 11:00 – 22:00,

星期日: 11:00 – 22:00

星期一: 11:00 – 22:00, 星期二: 11:00 – 22:00, 星期三: 11:00 – 22:00, 星期四: 11:00 – 22:00, 星期五: 11:00 – 22:00, 星期六: 11:00 – 22:00, 星期日: 11:00 – 22:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

線上訂位

TOK盡興食光位置｜環境

「TOK盡興食光大巨蛋店」位於國父紀念館站，遠東Garden City大巨蛋一樓，這次是從國父紀念館五號出口出來，沿著光復南路，繞著大巨蛋走，「TOK盡興食光」就在大巨蛋與松菸交界的一樓，就在松菸文創服務中心旁。

TOK盡興食光大巨蛋店整體走的是自然風格，以綠色為主調，色系都偏大地色，整體感覺起來讓人很放鬆沒有壓迫感。

開放式吧台則正準備著外送的訂單，不論內用外帶都很熱門耶！

澳洲超紅的咖啡ST.ALI在這也喝得到喔！

TOK盡興食光菜單

TOK盡興食光的餐點走的是創新風格的亞洲菜路線，擺盤設計很像西餐，但是味道很亞洲，好幾道菜都覺得味道很熟悉，但又有那麼點不一樣，餐點還結合台灣當季時令食材搭配，更碰撞出不一樣的新亞洲菜火花。平日週一到週五中午提供商業午餐，主餐可選炊飯、義大利麵或是輕食早午餐，只要再加一百元，就可以再多一杯飲料以及配餐。

平常喜歡喝一杯的，TOK盡興食光也有提供多款自然酒以及生啤酒，這次喝到的幾款都非常有特色，尤其是生啤酒，還是跟酉鬼啤酒合作的獨家實驗酒款，其他地方喝不到！

TOK盡興食光餐點

橡樹園酒莊 番紅花陶甕紅酒｜薩拉多酒莊 海洋之星白酒

TOK盡興食光選擇的都是自然酒，就是不加以過多的人工干預，釀酒過程中也沒有其他的添加，通常喝起來風味更獨特，礦物味道會比較濃一些。因為這次品嚐的餐點肉類海鮮都有，所以紅白酒各點了一杯來搭配，不得不說TOK選用的紅白酒，喝起來是大部分人都會喜歡的味道，順口不苦澀，搭配餐點都有很好的表現。橡樹園酒莊番紅花陶甕紅酒喝起來帶著花果香氣以及一點輕柔的煙燻味，喝起來很順口，但是尾韻會有點辛辣感。薩拉多酒莊海洋之星白酒則是非常夏天的味道，有著清新葡萄柚與柑橘香氣，果香重單寧的澀度較低一點，喝起來比剛剛的紅酒更順口，如果開一瓶的話真的很容易一下喝光光！(禁止酒駕、未滿十八歲禁止飲酒。)

粉紅柚飲＋琴酒

看到很多客人桌上都有這一杯，就心癢癢也點了杯來喝喝看，味道就是新鮮的葡萄柚汁加上琴酒，喝起來非常清新自然，這杯狠夭壽，太順口一不自覺會喝得太快，琴酒酒精濃度頗高，但是搭配了葡萄柚汁反倒是沒那麼烈口，喜歡果香酸甜味調酒的朋友一定要點！(禁止酒駕、未滿十八歲禁止飲酒。)

涼麵｜椒麻花生

TOK與酉鬼啤酒合作的獨家實驗啤酒款，一開始看到蛤蝦毀？涼麵、椒麻花生？這是啤酒口味嗎？這未免新奇了！！是的，真的是生啤酒口味，味道很抽象但是很新奇，完全符合涼麵以及椒麻花生口味，不過這兩款拉格生啤的口味很濃郁，啤酒花味道比較濃一些，啤酒杯還有珍珠奶茶的圖案在上頭，賣相跟口味都極具特色！

酪梨醋釀中卷

第一道就先來個清爽的開胃菜，中卷的味道非常新鮮，其中還加入了番茄、香菜、酪梨，口味酸甜，是一道非常適合炎炎夏日的涼拌開胃菜。

香煎鳳尾蝦餅佐娘惹醬

非常南洋風格又帶著中式調味的爽口開胃菜，大尾新鮮的鳳尾蝦搭配娘惹辣椒醬，口味帶著一咪咪刺激味蕾的開胃辣度，調味上帶點中式乾燒蝦仁的醬香與鑊氣，加上酸辣的南洋娘惹辣椒醬，彈牙鳳尾蝦與酥脆蝦餅一起入口吃起來真的是滿滿海味，建議一上桌就趕快吃，口感最好！

客家冠軍豬腳

煙燻脆皮德國豬腳，連皮帶筋外酥內軟的口感相當迷人，豬腳咬起來帶有Q勁，膠質十足而且吃起來不油不膩，還可以一同搭配酸菜培根以及蜂蜜芥末柑橘醬，口味更加豐富多變化，個人尤其喜歡甜甜的蜂蜜芥末柑橘醬，有別於一般較嗆辣的黃芥末，酸甜滑順香甜的口味與脆皮豬腳搭配真的是相當合拍。

香煎干貝佐青蘋果乳酪醬

生食級干貝煎成半生熟的狀態，再放上TOK自製的蘋果乾，底下則是鋪上青蘋果乳酪醬，吃起來有蘋果的清香以及干貝的鮮甜，油煎過後的干貝香氣更濃郁，中間半生的狀態口味鮮甜，多層次的變化真的讓人一吃就好喜歡！

海味炊飯佐紐約客牛排

與想像中的傳統炊飯不太一樣，這道海味炊飯擺盤有點時尚，炊飯用著圓圓的碗承裝著，Choice等級紐約客牛排則是擺盤在一盤，山珍海味通通全在這一品料理中，但是互不干涉，建議先品嚐海味炊飯，將鮭魚卵、昆布鹽等攪拌均勻，鮭魚卵會嗶嗶啵啵的在嘴裡爆炸，也可以將紐約客牛排蓋在炊飯上一起入口，多了豐富肉香，更讓人食指大動。

金芒茶香修多蛋糕

新鮮芒果與阿薩姆茶的結合，看起來很像迷你鬆餅，內餡擠上阿薩姆紅茶做的奶油，還有芒果果醬在裡頭，再加上新鮮的芒果切塊，味道是酸甜清爽不甜不膩還帶有茶香，這款還是期間限定的甜點，不吃可惜。

原以為沒有賽事時的大巨蛋應該會冷冷清清，沒想到六月份才熱騰騰開幕的TOK盡興食光大巨蛋店就吸引了那麼多人潮前來用餐，餐點美味，特色啤酒更是令人好喜歡，現在還有超紅的澳洲咖啡廳ST. ALI客座，想必又會造成轟動！