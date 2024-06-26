桃園美食推薦這家牛山清燉牛肉麵，這家牛山清燉牛肉麵真的非常厲害，生意超級好了，整間店滿滿都是人，外頭還有不少人排隊候位，上網查了一下也沒什麼資訊，這可引起我的興趣了！沒有什麼宣傳就有這麼夯的人氣，說什麼找時間也要來嚐嚐！

牛山清燉牛肉麵｜交通方式、停車資訊

牛山清燉牛肉麵就位在桃園寶慶路上，外觀非常低調，黑色的招牌只寫了牛山二字，旁邊有一個候位休憩區，經過其實看不太出來是什麼店，還蠻好奇這些鄉親們是怎麼知道的^^”

牛山清燉牛肉麵｜用餐環境

牛山清燉牛肉麵的用餐環境很是寬敞舒適，我一開門營業就來了，然後不誇張在十分鐘內店裡瞬間大客滿狀態，而且還不斷有人上門候位，問一下店員他們才開一個禮拜，而且什麼活動都沒做，有夠狂的啦！

中央是自助區，有醬料（辣椒醬很辣請斟酌）、蔥蒜辣椒、餐具都是自取，旁邊也有檸檬水可以喝，牛山清燉牛肉麵用完餐也要自己收到餐盤回收區唷

最後面是開放式的廚房，可以看到料理的所有過程，衛生健康看得到，自助取餐也是要來這取唷

牛山清燉牛肉麵｜菜單

來到牛山清燉牛肉麵先找座位坐，然後掃桌上的QR碼點餐，點餐系統相當直覺，點好餐後再到點餐機付錢拿號碼牌，等叫號自取餐點，料理品項都不多，但牛山清燉牛肉麵就是走一個『專精』路線，第一次來建議點招牌清燉牛肉麵、藤椒乾拌麵跟招牌燒肉飯，小菜就隨自己喜好吧

牛山清燉牛肉麵｜料理區

點好餐後，後場廚房就會開始製作，最特別的是牛山清燉牛肉麵是用超大鍋長時間清燉牛肉湯，將牛腱、牛肋、牛尾、牛雜等等食材通通放進去熬煮，站在旁邊都可以聞到濃郁的牛肉香氣！

麵條也是點了才現煮，有拉麵跟刀削麵可以選擇（點餐時可以選），煮好的麵再依序放上配料

牛肉、牛筋、牛雜等配料是直接從大鍋中撈出來擺在麵碗裡，光是看的就覺得滷得非常透徹，擺好料後，再沖入濃醇香的清燉牛肉湯，光看就讓人食指大動啦！

招牌燒肉飯也是現點現做，值得一提的是這裡的米飯可是用北海道產夢美人米唷！將大塊骰子牛放在鐵網上，用龍眼木燒烤，這樣烤出來的牛肉帶有炭火香，肉汁也能鎖在肉裡

上桌前再淋上燒肉醬就完成啦，這畫面邪惡指數破表啦！

牛山清燉牛肉麵｜推薦餐點

第一次來可以多找點朋友來，因為品項沒有很多，很容易就全制霸啦，通通點一輪吃看看囉！

招牌清燉牛肉麵，必點！這個真的有夠強！清燉牛肉湯就是直接從那鍋充滿牛肉精華的大湯鍋原汁勺出來的，而且不僅僅牛腱而已，裡面竟然還有超大塊的帶骨牛肋排跟膠質十足的牛尾！

上面的料先吃吧，不然都吃不到下面的麵了，帶骨牛肋排燉到超級軟嫩，而且肉質纖維裡滿滿的都牛肉湯的鮮甜精華，超大一塊吃起來很過癮！

牛腱是片成薄片，肉質軟嫩不卡牙，中間帶有膠質Ｑ度，搭配牛肉湯，舒服！

牛尾也超強！充滿膠質和細緻的肉質，外層那塊有夠Ｑ，一塊牛尾從裡到外都是不同的口感感受

麵體我選的是細拉麵，容易吸附湯汁口感又Ｑ，但我覺得最強的還是他的湯頭，牛肉的鮮味完全滲入湯中，輕甜順口，完全不會油膩，超好喝！

藤椒乾拌麵，強！這真的很強！以特製藤椒醬汁為基底，建議選刀削麵，吃起來Ｑ度跟爽度都一流，有彈性的刀削麵與藤椒的香麻滋味在口中相結合，辣中帶鮮，越吃越過癮，然後裡面一樣也是給牛腱，搭配的吃口感極富層次

然後如果點乾拌麵或燒肉飯，還會送一碗牛腱湯，牛腱湯的牛腱也是跟麵裡的一樣，而且還給很多片！湯頭則是剛剛廚房看到的那個大鍋清燉牛肉湯，一口麵一口湯，享受啊！

招牌燒肉飯，在廚房看到用龍眼木的燒肉，基本上每桌都會點，因為這個太誘人了，牛肉是用菲力部位，加上醬汁去燒烤，一上桌那個肉香氣實在逼人，而且牛肉塊給超多，應該就是一整塊牛排的份量了，一樣有附贈一碗的清燉牛腱湯

用龍眼木去烤的牛菲力嫩度超級完美！菲力是油脂比較少的部位，一不小心就很可能過熟，但這裡的熟度控制得非常棒，外層大火炙燒帶有焦香氣，裡面多汁又軟嫩

吃完原味可以沾附贈的蛋黃或蒜片一起吃，沾了蛋黃的牛肉吃起來更加滑嫩可口，值得一提的是這裡是用夢美人米，米飯本身就很有Ｑ性跟甜度，加上燒肉醬汁跟菲力一起吃，簡直無懈可擊！

秘制牛山滷味，滷味也是牛山的強項！裡面有百頁豆腐、油豆腐、豆干、海帶，這樣一大盤才78元，比小吃店還便宜，而且滷味都非常入味又不過鹹，記得沾他們家的辣醬，超好吃的！

手打冬瓜檸檬，手打冬瓜檸檬是每天新鮮現打的，帶有檸檬皮的天然柑橘香氣，甜度大致是半糖，喝起來既酸甜又不膩

牛山清燉牛肉麵真的是有夠強的，應該是近期吃過數一數二好吃的清燉牛肉麵，然後招牌燒肉飯也是相當威猛，我覺得就算自己燒肉飯獨立出來自成品牌應該也是很無敵，牛山清燉牛肉麵用生命推薦給大家！

牛山清燉牛肉麵

地址：桃園市桃園區寶慶路80號

營業時間：18:00-23:00（賣完提早打烊）

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