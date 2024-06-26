↑大直典華豐FOOD海陸百匯~推出港粵季

抽香港雙人來回機票~吃到飽超豐盛各式新鮮食材

歡樂四人幫~在這開心午茶~慶祝菁老公生日快樂囉~

↑113年6月14日週五~請半日特休假

搭火車轉捷運~來到文湖線劍南路站2號出口

步行約4分鐘就可抵達~豐food海陸百滙

真是超方便的地理位置~

↑吃到飽餐廳~是愛好美食者的首選

歡樂四人幫~在特殊的日子~總會找個愜意時段

犒賞滿足自己的味蕾~今日貪嘴了~

↑豐FOOD海陸百匯~肉品原產地

豬肉~豬油~牛肉~鷄肉~羊肉等~標示清楚

都是安心食材~請放心享用~

↑來瞧一下~吧檯大豐收主食區

滿滿的各式主食~吃了會讓人瞬間滿胃

拍拍照就好~

↑受在場3位食客的推崇~生魚片區樣式不少~

↑小青愛的大蝦~現在好像沒這麼愛了~

↑焦糖炙燒葡萄柚~是豐food的人氣品項

↑豐food海陸百匯~餐食吧檯~好多區

空間大寬敞且明亮~走在其中取菜~讓心情很愉悅~

↑蒸籠港點~豐富多樣達10種以上

看起來都是超可口的fu~

↑最吸引小青的~莫過於片皮烤鴨~聽說主廚遠赴北京學習

南鴨北烤的烤鴨技術~一出場立馬吸引排隊人潮~

↑每人每次限拿2份~這鴨皮酥脆~肉質軟嫩多汁

充滿香氣~果然是人氣商品~

↑另外~烤鴨有好幾種吃法~炒鴨架~是小青愛的

啃它吸滿醬香氣的骨頭~超美味~

↑現烤披薩區~今日提供3種口味

↑德國豬腳~外皮酥脆Ｑ彈帶著嚼勁

有滿滿的膠原蛋白~搭配黃芥末醬~

↑各式好吃吸引人的熱炒

↑現沖鮮魚湯~步驟教學說明~很清楚~

↑另湯品三道

↑可請主廚協肋的燙青菜區~今日提供空心菜&高麗菜

↑泰式料理區

泰式打拋豬~綠咖哩~炒泡麵~青木瓜涼拌~涼拌海鮮沙律

大薄片~都是熟悉~經典好吃的招牌料理~超級豐富~

↑海鮮蒸蛋~土瓶蒸~燉鷄湯

↑炸物~也是人氣商品~炸土魠魚塊~脆皮芋頭鴨等

尤其芋頭綿密搭配鴨肉鹹甜交錯~外皮炸得金黃香酥

小青連吃二大塊~超滿足~

↑還有這個炸魚骨~他是香酥可口

感覺今日補了滿滿的鈣質~

↑蔬菜沙拉區~感覺有點掉漆的fu

但搭配的醬料及綜合堅果~有夏威夷果~加分不少~

↑提供5種鮮美水果

↑飲料區~咖啡~茶飲~水果茶~奶茶~應有盡有

↑另還提供鮮榨果汁~小黃瓜蜂蜜檸檬~好喝~

↑黃金拉格啤酒~德式小麥啤酒

還有最佳風味的金賓啤酒~誠意滿滿~

↑冰品部分~新鮮水果手作冰棒~春一枝

花蓮海塩西瓜~苗栗椪柑~2口味很獨特~

↑標準配備的哈根達斯冰品~及各式可愛的巧克力配料

diy自由搭配~愛吃什麼自己加~超級開心~

↑小巧精緻的小蛋糕~古早味綠豆糕

都是飯後轉換味蕾的最佳點心~

↑港粵季牆上還掛著可愛標語

是周星馳電影食神裡的~各各名言

那句~人人都可以是食神~是不是令人印象深刻呢~

↑週五下午茶時段的豐food~人氣頂盛

看來像歡樂四人幫提前放週末假日

犒賞自己~辛苦一週的人們~應該也不少~

↑瞧我們吃了什麼~拍幾盤記錄

吃自助餐~想吃想拿的好多~但愛吃的就那幾樣

肚子也就那麼大~但這樣的用餐方式~還是吸引著小青~

↑午茶時刻~吃的飽滿豐盛~年齡越長

外出用餐~變成一種享受~享受一種感覺

心情愉悅及見老同學的幸福感動~

↑在這生日快樂~壽星獨享A5和牛握壽司一份

之前小青一家也曾在這用餐~用餐理由竟是一樣

慶祝生日快樂~真是開心丫~有興趣點我聯結 ~

↑歡樂四人幫~再次聚首~慶祝菁老公~六月生日快樂

找個好理由~吃好料~真開心~舉杯合影~

↑這張小單子~是告知食客~您已結清餐費

離場時~請將本卡交訂席台~作為離開之識別

我想離開的食客~應該都少做了這件事

至少歡樂四人幫~好像沒有將小卡交至訂席台~

↑豐food幸福公仔~旁是平假日的用餐價目表

平日午餐1099元~下午茶849元~晚餐1299元

假日午餐1399元~下午茶999元~晚餐1399元

以上價格另加收10%服務費~兒童依相關規定收費

↑用餐不忘手遊寶可夢~可見小青有多愛這些寶貝

大氣的燈柱及金箔玫瑰~都是典華的招牌

展現了氣派的空開~實景與遊戲裡的寶可夢

截圖留影~也算到此一遊~

↑店家資訊

店名~豐food 海陸百匯

地址~台北市中山區植福路8號1樓 典華幸福大樓

捷運文湖線~劍南路站2號出口 步行約3-5分鐘