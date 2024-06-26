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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐富料理~開心午茶時刻~港粵季加碼抽香港雙人來回機票~文湖線劍南路站2號出口~

台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐富料理~開心午茶時刻~港粵季加碼抽香港雙人來回機票~文湖線劍南路站2號出口~

2024-06-26 20:33:00 小青姐姐 人氣：115
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：240篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：

豐FOOD海陸百匯
phone02-8502-0555
place台北市中山區植福路8號1樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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   台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐

   台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐

  ↑大直典華豐FOOD海陸百匯~推出港粵季

    抽香港雙人來回機票~吃到飽超豐盛各式新鮮食材

    歡樂四人幫~在這開心午茶~慶祝菁老公生日快樂囉~台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐

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  ↑113年6月14日週五~請半日特休假

    搭火車轉捷運~來到文湖線劍南路站2號出口

    步行約4分鐘就可抵達~豐food海陸百滙

    真是超方便的地理位置~台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐  

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  ↑吃到飽餐廳~是愛好美食者的首選

    歡樂四人幫~在特殊的日子~總會找個愜意時段

    犒賞滿足自己的味蕾~今日貪嘴了~台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐

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  ↑豐FOOD海陸百匯~肉品原產地

    豬肉~豬油~牛肉~鷄肉~羊肉等~標示清楚

    都是安心食材~請放心享用~台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐

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  ↑來瞧一下~吧檯大豐收主食區

    滿滿的各式主食~吃了會讓人瞬間滿胃

    拍拍照就好~台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐

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  ↑受在場3位食客的推崇~生魚片區樣式不少~台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐

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  ↑小青愛的大蝦~現在好像沒這麼愛了~台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐

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  ↑焦糖炙燒葡萄柚~是豐food的人氣品項

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  ↑豐food海陸百匯~餐食吧檯~好多區

    空間大寬敞且明亮~走在其中取菜~讓心情很愉悅~台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐

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  ↑蒸籠港點~豐富多樣達10種以上

    看起來都是超可口的fu~台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐

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  ↑最吸引小青的~莫過於片皮烤鴨~聽說主廚遠赴北京學習

    南鴨北烤的烤鴨技術~一出場立馬吸引排隊人潮~台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐

   台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐

  ↑每人每次限拿2份~這鴨皮酥脆~肉質軟嫩多汁

    充滿香氣~果然是人氣商品~台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐

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  ↑另外~烤鴨有好幾種吃法~炒鴨架~是小青愛的

    啃它吸滿醬香氣的骨頭~超美味~台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐     

   台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐

  ↑現烤披薩區~今日提供3種口味

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  ↑德國豬腳~外皮酥脆Ｑ彈帶著嚼勁

    有滿滿的膠原蛋白~搭配黃芥末醬~台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐

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  ↑各式好吃吸引人的熱炒

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  ↑現沖鮮魚湯~步驟教學說明~很清楚~台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐

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  ↑另湯品三道

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  ↑可請主廚協肋的燙青菜區~今日提供空心菜&高麗菜   

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  ↑泰式料理區

    泰式打拋豬~綠咖哩~炒泡麵~青木瓜涼拌~涼拌海鮮沙律

    大薄片~都是熟悉~經典好吃的招牌料理~超級豐富~台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐

   台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐

  ↑海鮮蒸蛋~土瓶蒸~燉鷄湯

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  ↑炸物~也是人氣商品~炸土魠魚塊~脆皮芋頭鴨等

    尤其芋頭綿密搭配鴨肉鹹甜交錯~外皮炸得金黃香酥

    小青連吃二大塊~超滿足~台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐

   台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐

  ↑還有這個炸魚骨~他是香酥可口

    感覺今日補了滿滿的鈣質~台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐

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  ↑蔬菜沙拉區~感覺有點掉漆的fu

    但搭配的醬料及綜合堅果~有夏威夷果~加分不少~台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐

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  ↑提供5種鮮美水果

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  ↑飲料區~咖啡~茶飲~水果茶~奶茶~應有盡有

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  ↑另還提供鮮榨果汁~小黃瓜蜂蜜檸檬~好喝~台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐

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  ↑黃金拉格啤酒~德式小麥啤酒

    還有最佳風味的金賓啤酒~誠意滿滿~台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐

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  ↑冰品部分~新鮮水果手作冰棒~春一枝

    花蓮海塩西瓜~苗栗椪柑~2口味很獨特~台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐        

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  ↑標準配備的哈根達斯冰品~及各式可愛的巧克力配料

    diy自由搭配~愛吃什麼自己加~超級開心~台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐

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  ↑小巧精緻的小蛋糕~古早味綠豆糕

    都是飯後轉換味蕾的最佳點心~台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐   

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  ↑港粵季牆上還掛著可愛標語

    是周星馳電影食神裡的~各各名言

    那句~人人都可以是食神~是不是令人印象深刻呢~台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐

   台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐  

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  ↑週五下午茶時段的豐food~人氣頂盛

    看來像歡樂四人幫提前放週末假日

    犒賞自己~辛苦一週的人們~應該也不少~台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐

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  ↑瞧我們吃了什麼~拍幾盤記錄

    吃自助餐~想吃想拿的好多~但愛吃的就那幾樣

    肚子也就那麼大~但這樣的用餐方式~還是吸引著小青~台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐

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  ↑午茶時刻~吃的飽滿豐盛~年齡越長

    外出用餐~變成一種享受~享受一種感覺

    心情愉悅及見老同學的幸福感動~台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐

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  ↑在這生日快樂~壽星獨享A5和牛握壽司一份

    之前小青一家也曾在這用餐~用餐理由竟是一樣

    慶祝生日快樂~真是開心丫~有興趣點我聯結~台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐

   台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐

  ↑歡樂四人幫~再次聚首~慶祝菁老公~六月生日快樂

    找個好理由~吃好料~真開心~舉杯合影~台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐

   台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐

  ↑這張小單子~是告知食客~您已結清餐費

    離場時~請將本卡交訂席台~作為離開之識別

    我想離開的食客~應該都少做了這件事

    至少歡樂四人幫~好像沒有將小卡交至訂席台~台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐

   台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐

  ↑豐food幸福公仔~旁是平假日的用餐價目表

    平日午餐1099元~下午茶849元~晚餐1299元

    假日午餐1399元~下午茶999元~晚餐1399元

    以上價格另加收10%服務費~兒童依相關規定收費

 台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐 

  ↑用餐不忘手遊寶可夢~可見小青有多愛這些寶貝

    大氣的燈柱及金箔玫瑰~都是典華的招牌

    展現了氣派的空開~實景與遊戲裡的寶可夢

    截圖留影~也算到此一遊~台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐

   台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的各式超級豐

   ↑店家資訊 

     店名~豐food 海陸百匯

     地址~台北市中山區植福路8號1樓 典華幸福大樓

          捷運文湖線~劍南路站2號出口  步行約3-5分鐘    

文章標籤
台北豐food 豐food海陸百匯 烤鴨港點 泰式料理 港奧季 加碼抽香港雙人來回機票 劍南路站
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創作者 鯨與小孩 的頭像
鯨與小孩

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