↑大直典華豐FOOD海陸百匯~推出港粵季
抽香港雙人來回機票~吃到飽超豐盛各式新鮮食材
歡樂四人幫~在這開心午茶~慶祝菁老公生日快樂囉~
↑113年6月14日週五~請半日特休假
搭火車轉捷運~來到文湖線劍南路站2號出口
步行約4分鐘就可抵達~豐food海陸百滙
真是超方便的地理位置~
↑吃到飽餐廳~是愛好美食者的首選
歡樂四人幫~在特殊的日子~總會找個愜意時段
犒賞滿足自己的味蕾~今日貪嘴了~
↑豐FOOD海陸百匯~肉品原產地
豬肉~豬油~牛肉~鷄肉~羊肉等~標示清楚
都是安心食材~請放心享用~
↑來瞧一下~吧檯大豐收主食區
滿滿的各式主食~吃了會讓人瞬間滿胃
拍拍照就好~
↑受在場3位食客的推崇~生魚片區樣式不少~
↑小青愛的大蝦~現在好像沒這麼愛了~
↑焦糖炙燒葡萄柚~是豐food的人氣品項
↑豐food海陸百匯~餐食吧檯~好多區
空間大寬敞且明亮~走在其中取菜~讓心情很愉悅~
↑蒸籠港點~豐富多樣達10種以上
看起來都是超可口的fu~
↑最吸引小青的~莫過於片皮烤鴨~聽說主廚遠赴北京學習
南鴨北烤的烤鴨技術~一出場立馬吸引排隊人潮~
↑每人每次限拿2份~這鴨皮酥脆~肉質軟嫩多汁
充滿香氣~果然是人氣商品~
↑另外~烤鴨有好幾種吃法~炒鴨架~是小青愛的
啃它吸滿醬香氣的骨頭~超美味~
↑現烤披薩區~今日提供3種口味
↑德國豬腳~外皮酥脆Ｑ彈帶著嚼勁
有滿滿的膠原蛋白~搭配黃芥末醬~
↑各式好吃吸引人的熱炒
↑現沖鮮魚湯~步驟教學說明~很清楚~
↑另湯品三道
↑可請主廚協肋的燙青菜區~今日提供空心菜&高麗菜
↑泰式料理區
泰式打拋豬~綠咖哩~炒泡麵~青木瓜涼拌~涼拌海鮮沙律
大薄片~都是熟悉~經典好吃的招牌料理~超級豐富~
↑海鮮蒸蛋~土瓶蒸~燉鷄湯
↑炸物~也是人氣商品~炸土魠魚塊~脆皮芋頭鴨等
尤其芋頭綿密搭配鴨肉鹹甜交錯~外皮炸得金黃香酥
小青連吃二大塊~超滿足~
↑還有這個炸魚骨~他是香酥可口
感覺今日補了滿滿的鈣質~
↑蔬菜沙拉區~感覺有點掉漆的fu
但搭配的醬料及綜合堅果~有夏威夷果~加分不少~
↑提供5種鮮美水果
↑飲料區~咖啡~茶飲~水果茶~奶茶~應有盡有
↑另還提供鮮榨果汁~小黃瓜蜂蜜檸檬~好喝~
↑黃金拉格啤酒~德式小麥啤酒
還有最佳風味的金賓啤酒~誠意滿滿~
↑冰品部分~新鮮水果手作冰棒~春一枝
花蓮海塩西瓜~苗栗椪柑~2口味很獨特~
↑標準配備的哈根達斯冰品~及各式可愛的巧克力配料
diy自由搭配~愛吃什麼自己加~超級開心~
↑小巧精緻的小蛋糕~古早味綠豆糕
都是飯後轉換味蕾的最佳點心~
↑港粵季牆上還掛著可愛標語
是周星馳電影食神裡的~各各名言
那句~人人都可以是食神~是不是令人印象深刻呢~
↑週五下午茶時段的豐food~人氣頂盛
看來像歡樂四人幫提前放週末假日
犒賞自己~辛苦一週的人們~應該也不少~
↑瞧我們吃了什麼~拍幾盤記錄
吃自助餐~想吃想拿的好多~但愛吃的就那幾樣
肚子也就那麼大~但這樣的用餐方式~還是吸引著小青~
↑午茶時刻~吃的飽滿豐盛~年齡越長
外出用餐~變成一種享受~享受一種感覺
心情愉悅及見老同學的幸福感動~
↑在這生日快樂~壽星獨享A5和牛握壽司一份
↑歡樂四人幫~再次聚首~慶祝菁老公~六月生日快樂
找個好理由~吃好料~真開心~舉杯合影~
↑這張小單子~是告知食客~您已結清餐費
離場時~請將本卡交訂席台~作為離開之識別
我想離開的食客~應該都少做了這件事
至少歡樂四人幫~好像沒有將小卡交至訂席台~
↑豐food幸福公仔~旁是平假日的用餐價目表
平日午餐1099元~下午茶849元~晚餐1299元
假日午餐1399元~下午茶999元~晚餐1399元
以上價格另加收10%服務費~兒童依相關規定收費
↑用餐不忘手遊寶可夢~可見小青有多愛這些寶貝
大氣的燈柱及金箔玫瑰~都是典華的招牌
展現了氣派的空開~實景與遊戲裡的寶可夢
截圖留影~也算到此一遊~
↑店家資訊