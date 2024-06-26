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台中市大里區鹿檬 LUMONE | 台中大里檸檬甜點專賣! 大推翡翠海·島鹽之花~

2024-06-26 20:45:00 胖達 帶你吃好料 人氣：101
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窩客好文

胖達 帶你吃好料

發表篇數：94篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

Lemone 鹿檬
phone04-2483461
place台中市大里區中興路二段671巷104號
作者本次評價：
4.85
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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今天胖達要來開箱台中知名檸檬甜點專賣店「鹿檬 LUMONE」囉～～。

這是家裡小朋友敲碗超久的檸檬蛋糕，儘管前一陣子也吃了不少蛋糕，

似乎澆不熄兩寶想要嘗試的慾望阿~~!

 

鹿檬 LUMONE 品牌理念

鹿檬用檸檬點亮我們的生活，致力提供擁有質感、

優雅的高品質檸檬甜點與貼心的服務體驗，

鹿檬讓每一位顧客都可以找到屬於自己的幸福時刻。

 

鹿檬 LUMONE 開箱

胖達從線上完成訂購到宅配過來的時間也非常快速！

打開外盒發現裡面包裝非常貼心，除了提袋之外還有保冷袋&保冷劑，

還有附一把鋼刀～超有質感！

未命名-2

鹿檬 LUMONE | 台中大里檸檬甜點專賣! 大推翡翠海·

 

鹿檬 LUMONE 翡翠海島·鹽之花檸檬蛋糕

翡翠海島·鹽之花檸檬蛋糕取出後，可以稍微退冰30分鐘後再吃，

整個外觀超美！！如同海洋依附在沙灘上。

鹿檬 LUMONE | 台中大里檸檬甜點專賣! 大推翡翠海·

上面還有像雲朵裝造型的點綴，吃起來像是檸檬或金桔汁的果凍，酸酸甜甜的Q軟滋味。

鮮奶油非常絲滑不油膩，鹿檬採用日本加法國的鮮奶油，

成品讓風味附有一點海鹽的鹹味，而加上檸檬屑更添加了一縷酸味，

吃起來讓原本會感受膩口的奶油，變得入口極為清爽～

蛋糕本體層次非常豐富，從最上層的鮮奶油、蛋糕、檸檬慕斯、蛋糕體，

吃起來層次明顯口感很好，中間的檸檬慕斯因冷凍的關係吃起來有著超涼爽的冰霜感！

加上還有鮮奶油穿插於其中，口味層次顯得非常豐富～！

鹿檬 LUMONE | 台中大里檸檬甜點專賣! 大推翡翠海·

 

鹿檬 LUMONE 相關資訊

鹿檬的蛋糕吃起來感受超清爽，一點也不會因為再吃奶油蛋糕而膩口感很重，

加上與檸檬的搭配，夏天吃起來感覺更為清爽~

不愧是長年在鹿檬的檸檬甜點上的熱銷品項之一~~!!!!

推薦大家也買來吃吃~消消炎夏的酷暑~~

這邊胖達也分享鹿檬的相關資訊～～

店名：鹿檬LUMONE

地址：台中市大里區中興路二段671巷104號

電話：04-2483-4611

鹿檬 LUMONE 官網 : 點我進入

鹿檬 LUMONE FB : FB 粉絲團

鹿檬 LUMONE IG : IG 粉絲團

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窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

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