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宜蘭頭城龜山島海景第一排景觀咖啡廳推薦

坐在海岸邊的玻璃屋咖啡廳，還可以感受到陽光及悠閒氣息

點上一杯咖啡和蛋糕，就算靜靜的看著大海和遠眺龜山島

都很療癒，來頭城想要找海景咖啡廳，不妨可以考慮喔

【川岩 River Stone Coffee】

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只要點選網址：https://reurl.cc/bGVXYv

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川岩 River Stone Coffee影片

川岩 River Stone Coffee介紹

2022年開幕的龜山島海景第一排的咖啡廳

與滿山望海是在同一排，一樣享有一望無際的龜山島海景

喝杯咖啡吃個甜點，很悠閒的用餐環境

看著海，心情自然好，很喜歡這裡的舒適環境

川岩 River Stone Coffee停車場

因為餐廳就位在海邊的步道上，所以目前沒有提供停車場

不過可以停在外圍的路邊停車後，再步行過去喔

川岩 River Stone Coffee預約方式

目前沒有開放提前預約，只能現場候位喔

川岩 River Stone Coffee菜單

菜單在這，主要是飲品和咖啡，另外有甜點

鹹食的部分有兩種蔬食披薩可以選擇

川岩 River Stone Coffee海景用餐環境

用餐位置有分為一二樓

一樓也是可以直接面向龜山島的海景景色

視野真的很療癒

二樓室內用餐環境就比較小一點

但有提供半戶外座位

二樓有個團體包廂，只能限預訂使用

不得不說，包廂的視野更好，蠻適合家族旅遊的時候可以提早預約

川岩 River Stone Coffee餐點介紹

【槍與玫瑰：220元】

草莓石榴與玫瑰調和的紅色氣泡飲

在夏天喝的時候特別消暑

【紅心芭樂：160元】

來自澳洲的罐裝氣泡飲，有著濃濃的芭樂香氣

甜度也適中，我個人是滿喜歡的，而且即便是罐裝飲料

還是給你個儀式感

【起司披薩：320元】

因為是蔬食披薩，所以素食者(蛋奶素)也可以放心享用喔

單純只有使用起司薄片披薩，顏色烤的真漂亮

口感帶有脆度，就像餅乾一樣，融化的起司，帶出奶香

滿涮嘴的

【原味巴斯克：180元】

奶香味非常濃郁的巴斯克，餡料紮實綿密

搭配咖啡或氣泡飲剛剛好

【黑芝麻乳酪蛋糕：180元】

我在櫃台看到這個黑芝麻，整個受不了，多點了這份黑芝麻

整個乳酪蛋糕體，口感滑順以外，芝麻香整個充滿口鼻腔

喜歡芝麻的人應該超喜歡

川岩 River Stone Coffee評價

頭城附近有很多龜山島海景餐廳

但想要找第一排且較寧靜的空間

我覺得川岩是很不錯的選擇，雖然鹹食選擇性不多

不過點杯咖啡、蛋糕和披薩已足夠

靜靜的看著大海和龜山島，整個心靈都被療癒了

推薦給大家

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川岩 River Stone Coffee餐廳資訊

營業時間：11:00~18:00

地址：宜蘭縣頭城鎮協天路636巷36-2號

電話：03-977-8635

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交通資訊

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