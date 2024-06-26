宅配美食推薦！網路超人氣團購美食、超可愛包子

隨時隨地來一顆熱騰騰的包子饅頭 是簡單又經典的台式餐點

這家比咖啡廳還美的可愛風格包子舖「包包熊包子養生饅頭」

純白的外觀搭配上萌萌的包包熊形象 簡約淺色裝潢 舒適又清新

同時提供最天然的食品 並且摒除業界常用的泡打粉、化學白油、人工添加劑……等不利人體的食材

每一顆包子都是無防腐劑以及任何化學添加 特別選用鼎泰豐同級的嘉禾牌麵粉製作



加上獨特的傳統老麵技術製成麵皮 吃得更加健康

頂級食材包子饅頭都只要銅板價 每顆都是獨立包裝 當伴手禮也很適合

也有販售各式飲品可以搭配享用 包子也能變身夢幻下午茶點心 吸引許多人前來朝聖 打卡拍美照！

原文:網讚『最可愛包子店』 不用泡打粉而採用天然發酵 不會脹氣 冷凍宅配。(宅配美食推薦)

包包熊包子養生饅頭在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



名稱:包包熊包子養生饅頭

包包熊包子養生饅頭電話:04-2320-2010

包包熊包子養生饅頭營業時間:09:00-18:30 每週六公休

包包熊包子養生饅頭ＦＢ: 點我

包包熊包子養生饅頭地址:台中市北區西屯路一段417號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以包包熊包子養生饅頭為主

文章內有包包熊包子養生饅頭地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

包包熊包子養生饅頭位於台中北區的西屯路上 是一家既可愛又溫馨的包子舖

純白的外觀搭配上萌萌的包包熊形象 路過時都讓人忍不住多看幾眼

包包熊包子養生饅頭堅持使用天然酵母製作 每一款口味都色彩鮮明 但這些色彩都是由天然食材調配而成

充分展示了包包熊的巧思與用心 現代人越來越重視養生 追求健康又美味的食品 而包包熊正是迎合了這一需求

全天然酵母和頂級食材 絕不添加泡打粉、化學白油、鹼粉、鹼水和人工色素

特別選用鼎泰豐同級的嘉禾牌麵粉製作 高品質的麵粉讓包子的口感更為細膩 對於品質的要求也非常嚴格

完全不使用任何化學添加劑和業界常見的泡打粉 市面上的多數饅頭都會添加泡打粉 但包包熊堅持使用天然酵母製作

這樣不僅能把麵粉的香氣帶出來 還能保持包子的保濕性 吃完後也不會有脹氣的感覺

特別適合那些為孩子尋找全天然食品的拔拔麻麻們

包包熊包子養生饅頭還有一大特色 就是這片超可愛的包包熊打卡牆 設計得非常吸睛

讓人忍不住想要拍照留念 買完包子饅頭後 可以坐在店內的椅子上愜意享用 還能拍出一組美美的照片

將這可愛的時刻分享在ＩＧ或ＦＢ上 留下美好的回憶

蒸籠裡整齊擺放著各種包子和饅頭 散發著誘人的香氣



木盤上展示著當日現做的各種口味饅頭 每一款都有詳細的食材介紹

奶素者可食用 每款都是獨立包裝 包裝精美且有質感 無論是自己享用還是作為禮物送人 都非常合適

也有提供環保袋（5顆冷凍裝）每袋5顆裝 適合一次買多顆的小夥伴們 直購環保袋更划算

需至少提前一天預訂 也可以直接上包包熊的711官網直接訂購 滿799運費只要49元

除了美味的包子和饅頭 還設有冷藏櫃 裡面擺放著各式各樣的飲品 供顧客選擇

飲品包括無糖豆漿、紅茶、豆漿紅茶、黑豆漿、黑芝麻堅果...等

搭配包子作為早餐或下午茶 既健康又美味 店內的四葉十勝北海道鮮乳 每瓶售價185元

只需在購買時說出通關密語：「包包熊最天然」 就能以175元的特惠價格購買北海道鮮乳 目前為市面通路上最優惠的價格

包包熊包子養生饅頭菜單價位

包子、饅頭都只要銅板價 ＣＰ值想當高 可選擇常溫或冷凍

也可掃描QR code加入LINE預留饅頭 還有提供宅配服務

包包熊包子養生饅頭店還推出禮袋組合 相當有質感

內含多種人氣口味的饅頭 超適合自用或送禮

禮袋內含以下品項 共8入 僅售249元

優鮮沛蔓越莓饅頭 × 2

荷蘭熔岩起司卷 × 2

北海道鮮奶饅頭 × 1

寶山溏心黑糖饅頭 × 1

東山煙燻桂圓饅頭 × 1

英式紅茶饅頭 × 1

價格實惠 內含的饅頭口味多樣 每一款都以天然食材製作 健康美味 無論是自用還是送禮 都是非常不錯的選擇

包包熊的饅頭或包子都是獨立包裝 設有易撕口方便撕開

保存方式：常溫 1 天、冷藏 2 天和冷凍 30 天

加熱方式：電鍋加熱或微波加熱 推薦電鍋加熱口感最佳

用電鍋加熱最方便

1. 將未解凍的包子饅頭放在炊盤上

2. 在電鍋外鍋倒入一量杯的水。

3. 等待電鍋開關跳起 再悶2分鐘

4. 盡快品嘗包包熊包子養生饅頭用心製作的熱騰騰美味包子

如果家中沒有電鍋 也可以使用微波爐

將饅頭、包子表面噴些水 蓋上微波爐或微波蓋專用保鮮膜

以防水氣流失 設定好時間

700瓦約2分鐘 1500瓦約50秒

包包熊包子養生饅頭｜銷魂鮮肉包

外皮Q軟彈 內餡選用上等台灣母豬肉和頂級全天然釀造醬油

肉餡以瘦肉為主 一扒開就聞到肉的鮮香味 保有點肉汁 沒有豬腥味 瞬間就吃完一顆

包包熊包子養生饅頭｜花蓮剝皮辣椒包

包子外皮印有“辣”字 一目了然

這款包子在原本的銷魂鮮肉包基礎上加入了花蓮剝皮綠辣椒 使得風味更為豐富

肉餡的肥瘦比例恰到好處 微辣中保有肉汁的層次感味道相當對味 咬下一口 鹹香微辣

每一口都能感受到肉餡的鮮香和剝皮辣椒的微辣感

包包熊包子養生饅頭｜100%天然蔓越莓饅頭

包包熊最引以為傲的特色之一就是這款口碑極佳的蔓越莓饅頭 粉紅色的外觀相當討喜

帶有濃郁的蔓越莓香氣 問了老闆才知道 打麵糰的過程中就加入北美最高等級的優鮮沛天然蔓越莓

使得蔓越莓的香氣能夠充分浸入麵體 與其他店家後期才加入蔓越莓的方式不同

使得包包熊的蔓越莓饅頭不僅在香氣上更勝一籌

而且蔓越莓用量加倍 讓每一口饅頭都能品嚐到蔓越莓的酸甜滋味

包包熊包子養生饅頭｜北海道鮮奶饅頭

這款鮮奶饅頭 製作過程中 全程使用北海道四葉鮮乳 不添加一滴水

保證了鮮奶的純正風味和香氣 真的是業界中成本最高、香氣最佳的鮮奶饅頭

與市面上常見的鮮奶饅頭不同 完全不使用奶精或奶粉

故包包熊的鮮奶饅頭 味道柔順有著淡雅的奶香 口感也極為細膩

包包熊包子養生饅頭｜東山黑糖饅頭

這款黑糖饅頭使用 新竹寶山黑糖製作 無添加香精 增添了饅頭的風味層次

真材實料 讓人一吃就愛上更是採用『千層』做法 形狀千層環繞 口感特別彈牙 越嚼越香

包包熊包子養生饅頭｜東山煙燻桂圓饅頭

這款桂圓饅頭 選用的台南東山煙燻桂圓與世界麵包冠軍吳寶春使用的桂圓同款桂圓

桂圓經過六天六夜的煙燻過程 才能完美釋放出桂圓的天然香氣

每一口都能享受到桂圓的清甜與香氣 是一款不可錯過的美味饅頭

包包熊包子養生饅頭｜英式紅茶饅頭

包包熊與日月潭茶廠共同開發了這款特製的阿薩姆紅茶

味道天然醇厚 吃完後口齒間還會留下淡淡的茶香餘韻

搭配個茶飲 真的超適合當下午茶的

包包熊包子養生饅頭｜天然熔岩起司卷

起司控必點！使用全天然荷蘭切達起司片 起司用量真的是不手軟 起司如熔岩般地佈滿整顆饅頭

用量是同行2倍左右 起司味鹹香適中 每一口都吃的到起司 皮香有嚼勁 令人口齒留香

搭配豆漿飲品 飽足省錢相當推薦大家揪團訂購！

包包熊包子養生饅頭官網： 點我

包包熊包子養生饅頭粉專： 點我

包包熊包子養生饅頭官方line：@070vqzgk

7-11宅配網址：包包熊711宅配

（711宅配免運條件：滿799元，運費49元）

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每個人的口味不盡相同 YUNO是以自身喜歡的美食作介紹

如果您跟我口味不同 也希望理性指教

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