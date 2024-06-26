給個讚

嘉義縣竹崎鄉中山、中正路口的「竹崎老店肉圓羊肉湯」是已經飄香八十餘年的老店，這家位於三角窗只有幾坪的大，生意非常好，連在地人都常來光顧，這裏的羊肉湯湯頭非常鮮美、特別是用吸管吸的羊大骨湯，非常好吃好玩。這裏臨近竹崎親水公園，如果遊客來到這一帶，一定要好好的嚐一嚐這裏的美味。這裏是竹崎總店，現在也有梅山分店哦

竹崎老店肉圓羊肉湯 資訊

地址：嘉義縣竹崎鄉中正路1號（竹崎總店）

營業時間：週一至日08：00～20：00

電話：052613378

FB、官網

竹崎老店肉圓羊肉湯 交通停車

自行開車： Google導航輸入竹崎老店肉圓羊肉湯（竹崎總店）即可到達

Google導航輸入竹崎老店肉圓羊肉湯（竹崎總店）即可到達 停車場：附近沒有停車場，所以要自行找停車場

竹崎老店肉圓羊肉湯 門票價位

「竹崎老店肉圓羊肉湯」店名就是這麼直白，一目了然，店裏就是賣這個的

這家老店至今已有八十餘年了，因為店家是位於三角窗的開放式攤位，所以地點非常醒目，因為附近好像是市場，所以附近停車要小心以免被開單

這家店真的不大，但生意很好，店裏人員忙進忙出的

嘿嘿，正常我們要離開時，有一組外國人入內，他們也一頭霧水不知如何點餐，沒想到阿姨店員身經百戰，馬上用英文回答

可能生意太好了，所以都知道客人想問什麼，雖然用簡單的英文回答，但溝通基本上沒太大問題

這位資深店員真的厲害啊

竹崎老店肉圓羊肉湯 菜單價位

菜單只有羊肉糸列的肉品、麵線、冬粉和肉圓

竹崎老店肉圓羊肉湯 菜色心得評價

羊肉麵線(乾)

這碗麵線的組合很簡單，主角是羊肉!! 第一口嚐到這鮮嫩無比、口感絕佳的羊肉片

心想，「哇，果然可以飄香數十年」這羊肉片不是一般市面上那種超薄的羊肉，所以口感來的更好一些

麵條加上羊肉湯的調味，鮮美無比。好吃!!

羊肉湯

這碗羊肉湯裏的羊肉分量不少，肉質軟嫩，湯頭非常鮮美

聽說這湯頭是用多種中藥材和羊大骨熬煮，但沒有很重的中藥味，滿不錯的

另外，也可以將軟嫩的羊肉搭配薑絲及醬油膏一起享用，這也是另一種很有趣的吃法

羊肉麵線(湯)

和乾的一樣只是加了湯!!

肉圓

這裏的肉圓裡包的是竹筍丁與豬肉餡，外皮QQ的很好吃，也是店內必點招牌哦

羊骨湯

這一碗羊骨湯還滿大碗的，裡面有2大根羊骨，原本以為肉很少，實際吃了才發現其實骨頭旁邊的肉滿多的而且又很嫩喔！

肉質沒有羊騷味，肉質軟嫩好好吃，搭配淡淡藥膳味的湯頭，這碗真的好好吃

因為羊骨湯不多見，所以有看到的話，我們一定都會點來吃

它的吃法也很特別，一定要用吸管吸骨髓，才能將羊骨髓的精華吸好吸滿

一碗羊肉湯、肉圓就可以飄香數十年，真的是在地人的最愛啊

▼嘉義一日遊》走訪品嚐市區歷史鄒族美食之旅

竹崎老店肉圓羊肉湯 附近景點美食





延伸閱讀